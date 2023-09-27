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TNL+ 2023/09/27,
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女性觀點看「凍卵補助」政見：無論經濟狀況好壞，「兩萬元」不可能是生育孩子的動機

女性觀點看「凍卵補助」政見：無論經濟狀況好壞，「兩萬元」不可能是生育孩子的動機
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

去（2022）年底九合一選舉，提出凍卵補助政策且選上的候選人多達17位，這顯然是個很值得開發的政策，但對於經濟狀況不好的女性而言，一次性的補助兩萬元對應凍卵平均約十萬（還有持續的療程費用）、甚至是未來五年的管理費輔助其實對她們的幫助並不大，「兩萬元」不可能是生育孩子的動機。

女性會因為有凍卵補助而選擇凍卵嗎？

這兩天由於總統候選人侯友宜提出的凍卵補助政策，「凍卵」成為熱門關鍵字，關於台灣少子化及生育率相關問題在近幾次的選舉中總會重複討論，畢竟少子化的影響從經濟、社會、文化到政治。

記得第一次注意台灣媒體討論凍卵話題是2016年由林依晨主演的電影《我的蛋男情人》播出後的反響，該電影描述一位努力工作的32歲現代都會女性，原本和男友計畫到北歐旅行卻在出發前和男友分手，分手後一直被朋友們提醒「女人是有保存期限的」，當時這句話隱藏的價值觀是我無法接受的。

這類的想法在社會中並不少見。不禁想：難道女性的價值就只有青春，就是為了生育嗎？

在《我的蛋男情人》劇情的介紹中說：「只是想要幸福的小小渴望，卻必須面對與時間賽跑的困境。曾梅寶（林依晨飾）相信冷凍食品可以安慰許多無法享受新鮮食物的人，也期待著愛情能像被冷藏的食物靜止住保存期限。深信冷凍能為自己的青春爭取時間、尋找真命天子。」

於是我開始思考女性主義與凍卵的關聯，試著想釐清楚這種行為是否符合現代人的思維？電影當時的概念過七年後是否會改變？

女性主義的核心之一是關心女性的權利和自主決策。凍卵作為一種選擇，賦予女性更多控制權，使女性能夠根據自己的需求和目標來制定生育計劃。但同時，女性主義也強調不同女性可能有不同的需求和價值觀，應該尊重每個女性做出自己的生育決策的權利。

而「女人是有保存期限的」這句話也體現了即使在現代社會中女性依然面臨現實社會中的經濟、社會和文化壓力，女性應該有權利和自由選擇自己的生活方式和生育計劃，而不是被社會的壓力所逼。

但是，凍卵後就能改善生育率嗎？

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