歐盟執委對中國電動車調查，含特斯拉等歐美車廠；北京：盼歐盟慎用貿易救濟，鼓勵電動車合作

歐盟執委：對中國電動車調查，含特斯拉等歐美車廠

（中央社）歐洲聯盟（EU）貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）昨（26）日表示，歐盟對中國電動車產業是否受中國官方不公平補助的調查，對象將涵蓋從中國出口車輛銷往歐盟的歐美車廠，包括特斯拉。

身兼歐盟執行委員會（European Commission）副主席的杜姆布羅夫斯基斯，昨天在北京結束為期5天的訪中行程時，接受英國《金融時報》（Financial Times）訪問透露上述資訊。

杜姆布羅夫斯基斯表示，歐盟當局有「充分的表面證據（prima facie evidence）」證明有理由對從中國進口的電動車進行調查。布魯塞爾擔憂，這類進口車可能壓垮歐盟汽車產業。

針對美國電動車大廠特斯拉（Tesla）或瑞典富豪汽車（Volvo）的母公司中國吉利汽車是否也可能成為調查對象，杜姆布羅夫斯基斯答道：「嚴格來說，調查不僅限於中國品牌的電動車，也包括其他車廠的產品，只要他們有收受製造方面的補助。」

杜姆布羅夫斯基斯此趟訪中行程，包括參加第10屆歐中高層經貿對話。他告訴《金融時報》，這次訪問過程中，他經常遭遇中國對口官員對於歐盟調查電動車補助一事向他施壓。

Pleased to meet my counterpart Vice-Premier He Lifeng in person.

🇪🇺 & 🇨🇳 = key trading partners. We have much to gain from open dialogue, both on opportunities & challenges in our relationship.



🇪🇺-🇨🇳 High Level Economic & Trade Dialogue was a good step. But much work lies ahead. pic.twitter.com/hZdY6Q4t6x — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) September 25, 2023

中歐高官會談，對電動車反補貼調查同表磋商意願

（中央社）中國商務部長王文濤24日與歐盟執委會執行副主席杜姆布羅夫斯基斯會談時，就歐盟將對中國電動汽車發起反補貼調查，表達磋商意願；杜姆布羅夫斯基斯則表示，歐方願與中方充分磋商，但也強調將在恪守世貿組織規則的基礎上開展調查。

中國商務部晚間發布王文濤與杜姆布羅夫斯基斯當天在北京會談的消息，並提及上述內容說，雙方重點針對電動汽車、5G等議題深入交換意見，同時談到25日舉行的第10次中歐經貿高層對話籌備內容。

據中國商務部指出，王文濤宣稱，中國電動汽車快速發展，依靠的是「研發創新、自由競爭和完備的產業體系」。歐方擬進行的反補貼調查是「貿易保護主義行為」，將影響中歐綠色合作和全球汽車產業供應鏈穩定。

王文濤說，希望歐方與中方（就中國電動汽車反補貼調查）開展對話磋商，嚴格遵守世貿組織相關規則，以「 非政治化、非歧視性」的方式妥善解決貿易摩擦。

他提到，中方高度重視中歐經貿關係。近期中國國務院發布了「優化外商投資環境24條」政策措施，相關部門正認真落實，將為包括歐企在內的外資企業提供「市場化、法治化、國際化」營商環境。中國商務部將繼續透過外資企業圓桌會制度、外資投訴中心等機制，及時聽取包括歐企在內的外資企業訴求，積極推動解決困難。

根據這項發布，杜姆布羅夫斯基斯向王文濤表示，歐方願與中方就電動汽車反補貼調查進行充分磋商，將在恪守世貿組織（WTO）規則的基礎上開展調查，保障調查透明度。

杜姆布羅夫斯基斯向王文濤表示，歐中關系「充滿活力」，中國是歐盟重要貿易伙伴。歐方高度肯定中方推出的優化外商投資環境24條措施，期待為歐企帶來更好營商環境。

北京：盼歐盟慎用貿易救濟，鼓勵電動車合作

（中央社）中歐經貿高層對話前天結束，中國商務部指雙方進行了務實、坦誠、富有成效的討論，包括建立出口管制領域對話機制等，並盼歐方審慎使用貿易救濟措施，鼓勵以電動汽車為代表的新能源行業深化合作。

中國商務部網站26日凌晨發布其新聞發言人就第10次中歐經貿高層對話有關情況答記者問。

這名發言人說，中歐雙方圍繞宏觀經濟、貿易與投資、產業鏈供應鏈、金融合作4個專題，進行了務實、坦誠、富有成效的討論。

雙方同意構建穩定互信的產業鏈供應鏈，反對「脫鉤斷鏈」。雙方討論了建立中歐原材料供應鏈預警機制等問題；雙方同意建立出口管制領域對話機制，就出口管制政策和實踐開展溝通對話。

歐盟方面13日宣布，將對中國外銷電動汽車展開反補貼調查。中國商務部發言人說，中方希望歐方審慎使用貿易救濟措施，鼓勵以電動汽車為代表的新能源行業深化合作，為中歐正常貿易往來和綠色可持續發展創造良好環境。

雙方並同意進一步推動金融業雙向開放，鼓勵各自符合條件的金融機構到對方市場投資展業。決定在中歐經貿高層對話機制下成立副部級金融工作組，加強金融領域的合作。

雙方同意加強綠色金融和可持續金融合作，中方願考慮將更多歐盟在中國的法人銀行納入碳減排支持工具範圍。

其他還包括：雙方同意加強宏觀經濟政策溝通協調，應對氣候變化、糧食安全、能源安全等全球性挑戰；定期召開中歐經貿混委會，充分利用中歐貿易投資政策對話、中歐經貿工作組等對話機制，加強中國商務部與歐委會貿易總司的交流。

雙方同意繼續加強智慧財產權領域對話合作，商定11月召開中歐智慧財產權工作組第26次會議；適時舉行中歐化妝品工作組會議，針對化妝品貿易中雙方關切問題尋求可行的解決辦法。

加快歐盟農食產品市場准入進程，推動更多優質歐盟農產品進入中國市場，擴大中歐農產品貿易規模。

加強中歐證券期貨監管部門在多雙邊框架下的交流與合作。中國證監會和歐委會有關部門將共同評估關於中央對手方監管，為提供清算服務的中國期貨交易所申請成為歐盟「合格中央對手方」創造條件。

這名發言人說，中歐雙方願認真落實好中國國家主席習近平與歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會談達成的重要共識，推動中歐務實合作健康穩定發展，並為第24次中歐領導人會晤做好經貿領域的準備。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航