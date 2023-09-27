歐盟執委對中國電動車調查，含特斯拉等歐美車廠；北京：盼歐盟慎用貿易救濟，鼓勵電動車合作
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杜姆布羅夫斯基斯此趟訪中行程，包括參加第10屆歐中高層經貿對話。他告訴《金融時報》，這次訪問過程中，他經常遭遇中國對口官員對於歐盟調查電動車補助一事向他施壓。
歐盟執委：對中國電動車調查，含特斯拉等歐美車廠
（中央社）歐洲聯盟（EU）貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）昨（26）日表示，歐盟對中國電動車產業是否受中國官方不公平補助的調查，對象將涵蓋從中國出口車輛銷往歐盟的歐美車廠，包括特斯拉。
身兼歐盟執行委員會（European Commission）副主席的杜姆布羅夫斯基斯，昨天在北京結束為期5天的訪中行程時，接受英國《金融時報》（Financial Times）訪問透露上述資訊。
杜姆布羅夫斯基斯表示，歐盟當局有「充分的表面證據（prima facie evidence）」證明有理由對從中國進口的電動車進行調查。布魯塞爾擔憂，這類進口車可能壓垮歐盟汽車產業。
針對美國電動車大廠特斯拉（Tesla）或瑞典富豪汽車（Volvo）的母公司中國吉利汽車是否也可能成為調查對象，杜姆布羅夫斯基斯答道：「嚴格來說，調查不僅限於中國品牌的電動車，也包括其他車廠的產品，只要他們有收受製造方面的補助。」
杜姆布羅夫斯基斯此趟訪中行程，包括參加第10屆歐中高層經貿對話。他告訴《金融時報》，這次訪問過程中，他經常遭遇中國對口官員對於歐盟調查電動車補助一事向他施壓。
中歐高官會談，對電動車反補貼調查同表磋商意願
（中央社）中國商務部長王文濤24日與歐盟執委會執行副主席杜姆布羅夫斯基斯會談時，就歐盟將對中國電動汽車發起反補貼調查，表達磋商意願；杜姆布羅夫斯基斯則表示，歐方願與中方充分磋商，但也強調將在恪守世貿組織規則的基礎上開展調查。
中國商務部晚間發布王文濤與杜姆布羅夫斯基斯當天在北京會談的消息，並提及上述內容說，雙方重點針對電動汽車、5G等議題深入交換意見，同時談到25日舉行的第10次中歐經貿高層對話籌備內容。
據中國商務部指出，王文濤宣稱，中國電動汽車快速發展，依靠的是「研發創新、自由競爭和完備的產業體系」。歐方擬進行的反補貼調查是「貿易保護主義行為」，將影響中歐綠色合作和全球汽車產業供應鏈穩定。
王文濤說，希望歐方與中方（就中國電動汽車反補貼調查）開展對話磋商，嚴格遵守世貿組織相關規則，以「 非政治化、非歧視性」的方式妥善解決貿易摩擦。
他提到，中方高度重視中歐經貿關係。近期中國國務院發布了「優化外商投資環境24條」政策措施，相關部門正認真落實，將為包括歐企在內的外資企業提供「市場化、法治化、國際化」營商環境。中國商務部將繼續透過外資企業圓桌會制度、外資投訴中心等機制，及時聽取包括歐企在內的外資企業訴求，積極推動解決困難。
根據這項發布，杜姆布羅夫斯基斯向王文濤表示，歐方願與中方就電動汽車反補貼調查進行充分磋商，將在恪守世貿組織（WTO）規則的基礎上開展調查，保障調查透明度。
杜姆布羅夫斯基斯向王文濤表示，歐中關系「充滿活力」，中國是歐盟重要貿易伙伴。歐方高度肯定中方推出的優化外商投資環境24條措施，期待為歐企帶來更好營商環境。
北京：盼歐盟慎用貿易救濟，鼓勵電動車合作
（中央社）中歐經貿高層對話前天結束，中國商務部指雙方進行了務實、坦誠、富有成效的討論，包括建立出口管制領域對話機制等，並盼歐方審慎使用貿易救濟措施，鼓勵以電動汽車為代表的新能源行業深化合作。
中國商務部網站26日凌晨發布其新聞發言人就第10次中歐經貿高層對話有關情況答記者問。
這名發言人說，中歐雙方圍繞宏觀經濟、貿易與投資、產業鏈供應鏈、金融合作4個專題，進行了務實、坦誠、富有成效的討論。
雙方同意構建穩定互信的產業鏈供應鏈，反對「脫鉤斷鏈」。雙方討論了建立中歐原材料供應鏈預警機制等問題；雙方同意建立出口管制領域對話機制，就出口管制政策和實踐開展溝通對話。
歐盟方面13日宣布，將對中國外銷電動汽車展開反補貼調查。中國商務部發言人說，中方希望歐方審慎使用貿易救濟措施，鼓勵以電動汽車為代表的新能源行業深化合作，為中歐正常貿易往來和綠色可持續發展創造良好環境。
雙方並同意進一步推動金融業雙向開放，鼓勵各自符合條件的金融機構到對方市場投資展業。決定在中歐經貿高層對話機制下成立副部級金融工作組，加強金融領域的合作。
雙方同意加強綠色金融和可持續金融合作，中方願考慮將更多歐盟在中國的法人銀行納入碳減排支持工具範圍。
其他還包括：雙方同意加強宏觀經濟政策溝通協調，應對氣候變化、糧食安全、能源安全等全球性挑戰；定期召開中歐經貿混委會，充分利用中歐貿易投資政策對話、中歐經貿工作組等對話機制，加強中國商務部與歐委會貿易總司的交流。
雙方同意繼續加強智慧財產權領域對話合作，商定11月召開中歐智慧財產權工作組第26次會議；適時舉行中歐化妝品工作組會議，針對化妝品貿易中雙方關切問題尋求可行的解決辦法。
加快歐盟農食產品市場准入進程，推動更多優質歐盟農產品進入中國市場，擴大中歐農產品貿易規模。
加強中歐證券期貨監管部門在多雙邊框架下的交流與合作。中國證監會和歐委會有關部門將共同評估關於中央對手方監管，為提供清算服務的中國期貨交易所申請成為歐盟「合格中央對手方」創造條件。
這名發言人說，中歐雙方願認真落實好中國國家主席習近平與歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會談達成的重要共識，推動中歐務實合作健康穩定發展，並為第24次中歐領導人會晤做好經貿領域的準備。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%