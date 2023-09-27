趙少康：侯友宜不可能當副手，與韓國瑜討論10月推在野整合；郭台銘：非綠團結才能下架民進黨
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媒體詢問，是否有討論誰擔任正副手，趙少康說，當然有，「侯友宜絕對不可能當副的」，國民黨有多名縣市長、立委、立委參選人與縣市議員。將來聯合政府有很多可能可以談，就像歐洲有很多聯合政府、聯合內閣，有無限可能，「大家不妨發揮創意，不是只在正副打轉。」
與韓國瑜討論10月推動在野整合，趙少康：侯友宜不可能當副手
（中央社）中廣董事長趙少康26日證實與前高雄市長韓國瑜等人見面，討論在野整合，他認為，侯友宜不可能當副的，「讓子彈飛一飛」，到10月中再談整合較容易。他說，韓國瑜應列國民黨不分區立委首位，至少讓國民黨再多拿100萬票。
民眾黨總統參選人柯文哲辦公室發言人陳智菡受訪表示，柯文哲與民眾黨會團結一切可團結力量，努力推出政見，爭取選民信任與支持。
媒體報導，趙少康在9月初已密會前高雄市長韓國瑜等人，加速非綠陣營整合。
趙少康26日接受媒體聯訪時笑說，「我以為我們是秘密見面，怎麼外界都知道」，他是在9月趁韓國瑜到歐洲旅遊前與韓國瑜、韓國瑜女兒韓冰、前台北市長郝龍斌相約討論在野整合議題，大家都知道不整合很難選，也有共識時間大概落在10月中，現在談還太早。
趙少康表示，國民黨總統參選人侯友宜剛從美國回來，期待民調上升，柯文哲10月上旬還要再去美國訪問，而鴻海創辦人郭台銘才要開始連署，他覺得「讓子彈飛一飛」，到10月中情勢明朗後再談較容易。
媒體詢問，是否有討論誰擔任正副手，趙少康說，當然有，「侯友宜絕對不可能當副的」，國民黨有多名縣市長、立委、立委參選人與縣市議員。將來聯合政府有很多可能可以談，就像歐洲有很多聯合政府、聯合內閣，有無限可能，「大家不妨發揮創意，不是只在正副打轉。」
是否有談到雙方陣營主戰派反對整合，趙少康說，「現實比人強、形勢比人強」，當然雙方都會有反對的，但要看國家、人民、兩岸的大局，也要看黨的格局。民眾黨希望當選8到10席不分區，過4年也泡沫了。就像親民黨曾經有多席立委，但沒有行政權就沒影響力，「大家往大處看，不要拘泥於小節。」
是否有訂好韓國瑜出來促成整合的期程，趙少康表示，韓國瑜10月初會回來，但整合不是光靠一、兩個人，特別是國民黨與民眾黨基層民眾覺得有必要，否則都會輸。
至於國民黨中央與侯友宜競選辦公室對整合的看法，趙少康說，他不太清楚，不分區怎麼分配或區域立委如何妥協，這是黨主席朱立倫負責；將來聯合政府的副總統、行政院長或部會首長則是侯友宜負責，他不知道雙方有無默契。
趙少康表示，基層不會管高層怎麼想，基層是要贏，最近很多立委參選人很焦慮並來找他，指去年戰鬥藍輔選成績很好，希望戰鬥藍再出來，因此中秋節後會正式開記者會宣布戰鬥藍再出發，可提共同政見，對藍白合也有發言立場與角度。例如他認為韓國瑜應列不分區第一名，起碼可以多100萬票以上。
媒體詢問，有無談到如何與柯文哲、郭台銘溝通。趙少康表示，大家都熟也互相認識，溝通都不是問題，只是目前每個人蓄勢待發、志在必得，到了10月中形勢差不多就比較有可能談，不能拖到10月下旬以後。
郭台銘是否被排除在藍白整合外、目前是否以侯柯配為主。趙少康說，郭台銘還是有影響力，沒有誰排除誰，但如果郭台銘說要當正的就比較難談；侯柯配比較有可能，而且民調顯示侯柯配或柯侯配都會贏，只是看未來怎麼安排。
陳智菡受訪表示，這兩天多份民調可以看到柯文哲與民進黨總統參選人賴清德的差距逐漸拉近，可見柯文哲非常耐打，在執政黨鋪天蓋地的攻擊下，仍能穩定鞏固支持者。
對於趙少康等人醞釀10月推動在野整合，陳智菡表示，沒有回應。
遭藍白邊緣化？郭台銘：非綠團結才能下架民進黨
鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞爭取獨立參選2024總統、副總統資格，傳出國民黨醞釀與民眾黨共推一組人選，恐被邊緣化的郭台銘26日表示，兵無常勢、水無常形，非綠陣營唯有團結一致，才能下架民進黨。
媒體報導，中廣董事長趙少康已密會前高雄市長韓國瑜等人，醞釀國民黨與民眾黨共推一組人馬參選2024總統，郭台銘不在整合討論範圍內。
郭台銘26日前往板橋參與賢良港天后祖祠神像接駕及入祀安座團拜，在儀式完成後接受媒體聯訪。對於恐被邊緣化傳聞，他引用「孫子兵法」表示：「兵無常勢、水無常形，我們總有因敵制勝之道。」
郭台銘指出，非綠陣營的3名參選人有共同目標，就是下架民進黨讓政權輪替，3人也都曉得，唯有團結一致、結合彼此力量及優勢，才能達成這項目標，所以3人一直有保持聯繫管道。
至於連署進度，郭台銘說，在各方力量協助下，連署正如火如荼進行中，他與賴佩霞兵分兩路各自努力。
賴佩霞26日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談及在野整合，認為自己是「team player（團隊參與者）」，只要郭台銘覺得什麼是最好的結果，將全力以赴配合、以大局為重。
國民黨主席朱立倫也強調以大局為重，不過，賴佩霞說，她與郭台銘所述的「大局為重」與朱立倫不太一樣，思維應更開闊一些，應有很多可能性，相信郭台銘也認為合作是每一個人的責任，「4年4個月，我一定陪你（郭台銘）。」
賴佩霞表示，現階段最重要的目標是衝高連署份數，「連署（份數）夠，我們就有機會多說話，有機會聽到大家所說的，把它整合起來。」
競辦發言人陳家頤補充，連署自20日展開至今，團隊感受到各地支持者有溫度的民意，接下來將繼續推展連署站點及行動連署車，同時正規劃安排郭台銘及賴佩霞在連署站的快閃活動。
台灣民意基金會民調顯示，56.9％民眾認為賴佩霞作為副手對郭台銘選情沒有加分效果。陳家頤表示，執政者不光要有很強的決策跟執行力，也要能跟人民溝通，而郭台銘具備強大領導力，賴佩霞則是溝通專家，2人能夠互補，賴佩霞是最佳副手人選。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心