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2023/09/27,
醫療

器官照護系統建功，三總將「會跳的心」從嘉義帶回台北成功移植，創全台首例

器官照護系統建功，三總將「會跳的心」從嘉義帶回台北成功移植，創全台首例
Photo Credit: 三軍總醫院提供 via 中央社

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因捐贈者經過長達1小時心臟按摩急救、使用強心劑，甚至必須從嘉義的醫院摘取回台北移植，屬於邊緣性功能心臟。讓三總不放棄的最大原因，除了捐贈者更年輕、心臟功能足夠，最重要的是他們擁有器官照護系統（OCS）。器官照護系統可以令「死亡」的捐贈心臟重新跳動，心臟還可在體外保存長達10小時。

（中央社）三總醫療團隊南下嘉義帶「會跳的心」回台北成功移植，不僅是台灣首例、更是亞洲第2例。作為這次120分鐘護駕任務的醫師回憶說，與過去完成逾百次取心經驗相比，這次最有餘裕。

時間回到9月9日前夕，1個訊息驚動平靜的夜，1名腦出血路倒的年輕外籍人士符合器捐條件；對於心臟衰竭等待換心的患者一喜一憂，喜的是終於出現捐贈者，憂的卻是這顆心臟功能沒那麼好，移植優先名單上許多醫療團隊忍痛放棄，順位第11的三軍總醫院，毅然決然同意接受這顆心臟。

三軍總醫院心臟血管外科主治醫師林宜璋昨（26）日在記者會分享當天經過，他說，因捐贈者經過長達1小時心臟按摩急救、使用強心劑，甚至必須從嘉義的醫院摘取回台北移植，屬於邊緣性功能心臟。讓三總不放棄的最大原因，除了捐贈者更年輕、心臟功能足夠，最重要的是他們擁有器官照護系統（OCS）。

器官照護系統可以令「死亡」的捐贈心臟重新跳動，心臟還可在體外保存長達10小時，同時能監測、評估心臟功能，讓以往不被採用的邊緣性功能心臟也可作移植。這是一台新系統，過去台灣沒有任何醫院嘗試過，林宜璋說，這次任務派了3名曾赴美受訓醫療人員，全程救護車往返。

三總引進器官照護系統
Photo Credit: 中央社
三軍總醫院近日完成台灣首例經器官照護系統（OCS）心臟移植成功案例，該系統可令「死亡」的捐贈心臟重新跳動，心臟還可在體外保存長達10小時，同時能監測、評估心臟功能，讓以往不被採用的邊緣性功能心臟也可作移植。

救護車一路搖晃，體外循環師細心監測努力跳動的心臟。過去已完成超過百次取心經驗的林宜璋說，這次任務不再緊迫地像與時間賽跑，器官照護系統裡的心臟沒有缺血問題，不會影響受贈者存活率，過去美國醫療團隊曾遇暴風雪，飛機無法起降，機器連續運作16小時且心臟移植成功案例。

平均時速130公里左右的車速，對林宜璋及同行任務其他醫療夥伴而言，是無法想像的，過去只能提著冷凍冰桶南下，帶著不會跳動、缺血心臟返北，「白天還能搭高鐵搶時間，晚上只能救護車飆到時速200，飛車冒死運送」，以前從嘉義取心起碼要缺血4小時以上，這次幾乎沒有缺血時間。

這次接受心臟捐贈的是1名中年男性，9月9日完成移植，狀況穩定，已轉入一般病房。三總心臟血管外科主任柯宏彥說，台灣每年心臟衰竭人口約有36萬人，約6%會演化至末期，移植手術是最有效治療。台灣每年平均超過200名患者等候換心，移植病例卻下降到62例，主因是捐贈心臟不足所致。

柯宏彥說，臨床試驗指出使用這套系統保存運送，81％邊緣性功能心臟可用於移植，術後30天存活率達95％，與現行標準進行心臟移植病人存活率相當。這是在擴充心臟停止後捐贈的心臟來源，但系統耗材成本高昂，希望未來能有機會納入健保給付，造福更多等候心臟移植病人。

三總南下帶回會跳的心臟並移植成功
Photo Credit: 三軍總醫院提供 via 中央社
在國防部軍醫局長蔡建松（前右2）規劃下，三軍總醫院引進器官照護系統（OCS），醫療團隊近日南下嘉義帶「會跳的心」回台北成功移植，不僅是台灣首例、更是亞洲第2例。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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