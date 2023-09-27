張育成今晨返台盼續留MLB，不排斥轉戰亞洲各大聯盟

（中央社）旅美波士頓紅襪隊台灣好手張育成今（27）日清晨搭機返台，吸引30多名球迷到桃園國際機場接機；他表示，新球季還是希望能留在美國為目標，但也不排斥包含亞洲等各個大聯盟。

張育成搭乘中華航空班機，在清晨5時22分返抵台灣，他先是緊緊抱著前來接機的妻子，隨後更一一與球迷們合照簽名；還有球迷特別從新竹、桃園騎機車到桃園機場接機，卻因為機車不能進入機場園區，只好轉搭計程車趕到航廈。

張育成接受媒體聯訪表示，回顧今年他覺得沒有那麼順利，開刀、下放、還有腦震盪，覺得自己蠻辛苦的，希望可以建立自己更多信心，迎接後續賽季，因為已休息了3個星期完全沒有動，都是在補眠睡覺，目前腦震盪傷勢已經百分之百好了。

張育成說，預計在10月底就開始為明（2024）年準備，進行體能等基礎訓練，本季在大聯盟共打出6發全壘打，至於下一步規劃，他雖然希望能留在美國，但也不排斥包含亞洲在內的各個大聯盟，不過目前還有合約在身，可能到年底才會較有接觸，目前先做好訓練，把自己準備好比較重要。

張育成指出，最近臉書（Facebook）上有跳出高中時的照片回顧，看到時覺得自己長大了，但還沒有完成心目中的目標，還要繼續努力加油。

張育成說，這次返台，必須先完成工作再回去迎接女兒，令他非常期待，由於自己沒有陪伴在老婆身邊，覺得老婆很辛苦；返台後後換他當超級奶爸，順便調整時差，讓老婆好好休息。

張育成美職賽季結束

旅美波士頓紅襪隊台灣好手張育成月初出賽守備時與跑者相撞，出現輕微腦震盪，之後被放入傷兵名單，月中還是有頭暈想吐的感覺，張育成27日返台。

旅美波士頓紅襪隊台灣好手張育成台灣時間9月2日在小聯盟3A出賽，4局守備時與跑者相撞倒地，在隊友攙扶下退場休息，之後張育成也透過個人社群網站臉書回報傷勢狀況表示，右肩膀和左臉痠痛，耳朵有外傷，也有輕微腦震盪。

張育成3日被球隊放入7天傷兵名單，後來張育成也再度更新傷勢狀況，表示14日複診，醫生有請他做了幾個動作，還是有頭暈、甚至快吐了的感覺，也會接受核磁共振（MRI）檢查，張育成MRI檢查後的狀況，經紀公司表示，目前檢查還沒有結果，如果有進一步狀況會再對外說明。

張育成本季在大聯盟有39場出賽，總計105打數敲出17支安打，包括6發全壘打，打擊率1成62，紅襪隊在8月9日宣布將張育成指定讓渡（DFA），之後張育成確定續留紅襪體系，被下放小聯盟3A。

張育成本季在小聯盟3A出賽共16場，62打數敲出20支安打，包含3發全壘打，打擊率3成23；張育成小聯盟賽季結束，27日返台，張育成也提到，雖然很可惜沒有參加這次亞運，但會準時收看轉播，替台灣加油。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航