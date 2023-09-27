《華爾街日報》：華為新品可用自研「星閃」技術，挑戰藍牙、Wi-Fi等全球無線通訊標準
我們想讓你知道的是
報導表示，中國的技術崛起與其全球野心有千絲萬縷關係，因為中國會憑藉技術進步來擴大對地緣政治的影響力。2020年9月中國組建了一個近距離無線技術聯盟，目前有300多家公司和機構，其中大部分是國內參與者，既有國有電訊運營商，也有華為、OPPO廣東移動通信有限公司和比亞迪等智慧型設備和汽車製造商。
（中央社）華為被認為有可能突破美國對中國晶片制裁，在25日秋季發布會公布自家研發的「星閃」技術可應用於多款新產品，《華爾街日報》形容，這舉措是挑戰藍牙和Wi-Fi這些全球無線通訊標準。
《華爾街日報》25日報導，華為25日舉行的秋季新品發布會，除了近期受到廣泛關注的智慧型手機Mate 60系列外，還有其自家研發的「星閃」（NearLink）技術。
報導指出，「星閃」是華為的近距離無線連接技術，最初稱為「綠牙」（Greentooth），後來因名稱過於隨意而被棄用，其後重新命名為「星閃」。
華為稱，「星閃」技術結合了藍牙（Bluetooth）和Wi-Fi的最佳特性，並能與藍牙和Wi-Fi同時使用。「星閃」具有類似於藍牙的低功耗、輕量級連接功能，同時可以像Wi-Fi滿足高速、大量數據傳輸和高品質連接需求。
華為表示，「星閃」可根據情況在不同模式間切換。和藍牙等技術相比，「星閃」的功耗不到一半，速度可達6倍之多，數據從一個點傳輸到另一個點所需時間僅是1/30，而在同一網路下支持的設備數量可達10倍之多。
「星閃」技術於2021年12月首次亮相，當時主要聚焦在車載應用。今年8月華為常務董事余承東宣布，將「星閃」技術整合到華為自研消費類電子設備的操作生態系統中。
余承東在25日的發布會表示，「星閃」可應用於消費類電子產品、電動汽車、工業製造等領域，為華為的自研生態系統提供連結性。
報導形容，這顯示華為挑戰藍牙和Wi-Fi這些全球無線通訊標準，也顯示中國在美國制裁下，加倍努力在關鍵技術上自給自足。
為何華名的「星閃」技術這麼重要？報導指出，藍牙目前由藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）監管，該組織負責向製造商發放使用藍牙的相關許可。
在被美國制裁後，華為在全球一些主要技術協會的資格曾受到限制。如果沒有這些技術組織的會員資格，華為的各種電子設備在使用藍牙和Wi-Fi等重要功能可能受到限制。
華為高管王軍2021年接受中國媒體採訪時雖然表示，後來華為的會員資格恢復了，但華為仍決定自研技術。
所以在華為應對美國制裁之際，「星閃」可能對該公司至關重要。
報導又表示，中國的技術崛起與其全球野心有千絲萬縷關係，因為中國會憑藉技術進步來擴大對地緣政治的影響力。
2020年9月中國組建了一個近距離無線技術聯盟，目前有300多家公司和機構，其中大部分是國內參與者，既有國有電訊運營商，也有華為、OPPO廣東移動通信有限公司和比亞迪等智慧型設備和汽車製造商。
新聞來源
延伸閱讀
- 華為新品發布會適逢孟晚舟返國2週年，140家媒體現場直播，常務董事：Mate 60系列加班加點緊急生產中
- 華為新款5G手機Mate 60 Pro橫空出世，中國半導體成功突破美國封鎖了嗎？
- 華為Mate 60 Pro對台美相關業者影響：首當其衝絕對是高通，產能不會高、良率不會好，會轉往封裝去突破
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45