開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/09/27,
健康

國健署推「月餅搭蔬食」健康新吃法，咖哩款佐花椰菜成炒飯

國健署推「月餅搭蔬食」健康新吃法，咖哩款佐花椰菜成炒飯
中秋節將至，吃月餅不可或缺，但一顆月餅熱量相當 雞腿便當，不想讓月餅成為甜蜜的負擔，國健署推出 月餅變正餐健康創意吃法，咖哩月餅混搭白花椰菜成 炒飯。中央社記者陳婕翎攝 112年9月26日

我們想讓你知道的是

衛生福利部國民健康署26日舉行「月餅尬蔬食新吃法健康料理新滋味」記者會，由官方打破傳統吃法，推出月餅變正餐健康創意料理，共有5個月餅佐蔬食食譜，包含咖哩月餅白花椰菜炒飯、芋頭酥芋泥鮮蔬沙拉、豆沙月餅潤餅捲、鳳梨酥越南米春捲及綠豆椪沙牛奶。

（中央社）中秋節將至，吃月餅不可或缺，但1顆月餅熱量相當雞腿便當，不想讓月餅成為甜蜜的負擔，國健署推出月餅變正餐健康創意吃法，咖哩月餅混搭白花椰菜成炒飯，還有月餅潤餅捲。

衛生福利部國民健康署26日舉行「月餅尬蔬食新吃法健康料理新滋味」記者會，由官方打破傳統吃法，推出月餅變正餐健康創意料理，共有5個月餅佐蔬食食譜，包含咖哩月餅白花椰菜炒飯、芋頭酥芋泥鮮蔬沙拉、豆沙月餅潤餅捲、鳳梨酥越南米春捲及綠豆椪沙牛奶。

月餅尬蔬食新吃法 健康料理新滋味
Photo Credit: 中央社
衛生福利部國民健康署打破傳統吃法，推出月餅變正餐健康創意料理，國健署長吳昭軍（左）與主廚陳之穎（右）26日在記者會現場製作綠豆椪沙牛奶。中央社記者陳婕翎攝 112年9月26日

比手掌心還小的港式蛋黃蓮蓉月餅，1顆約185公克，將近800大卡，相當於1個雞腿便當的熱量；1顆鳳梨酥，也往往超過250大卡，相近於1碗白飯的熱量。國健署長吳昭軍說，台灣民眾外食族居多，平時膳食纖維攝取不足，蔬菜吃不夠，透過吃月餅配蔬果的創意吃法，可讓佳節更健康。

打破傳統單獨食用月餅的吃法，主廚陳之穎發現酸甜或鹹甜味月餅，與南洋風味融合非常搭配，甚至能從甜點變身主餐，咖哩月餅白花椰菜炒飯因此誕生，以20克的咖哩月餅，份量相同的花椰菜熱量約只有白飯1/9，用剁碎的花椰菜取代白飯，也可加上少許糙米、蝦子與透抽，熱量僅360大卡。

至於芋頭酥芋泥鮮蔬沙拉，陳之穎解釋，這道特色料理的食材不以美乃滋調和，改用無糖優格和富含不飽和脂肪酸的酪梨，有益心血管健康，以20克芋頭酥裝飾，熱量只有243大卡，就能攝取到0.9份蔬菜類及乳品類0.1份。

芋頭酥芋泥鮮蔬沙拉
Photo Credit: 中央社
中秋節將至，國健署介紹月餅健康創意吃法，芋泥鮮蔬沙拉的食材不以美乃滋調和，改用無糖優格和富含不飽和脂肪酸的酪梨，有益心血管健康，上面再以20克芋頭酥裝飾。中央社記者陳婕翎攝 112年9月26日

豆沙月餅潤餅捲同樣是採用20克的豆沙月餅，搭配豆干、毛豆、甜豆、香菇、櫛瓜、豆芽菜、高麗菜。陳之穎說，毛豆可提供豐富的植物性蛋白質，增加素食潤餅捲中蛋白質的質與量，這道月餅創意料理熱量僅有240大卡，可以攝取到蔬菜類1.4份。

鳳梨酥越南米春捲
Photo Credit: 中央社
中秋節將至，國健署介紹月餅健康創意吃法，只需要準備豆芽菜、生菜沙拉、小黃瓜、蝦子、冬粉，將20克鳳梨酥捏碎、撒入，搭配生菜、豆芽菜等蔬菜包裹成越式春捲，2捲就可提供1餐所需的蔬菜量。中央社記者陳婕翎攝 112年9月26日

鳳梨酥越南米春捲製作也很簡單，只需要準備豆芽菜、生菜沙拉、小黃瓜、蝦子、冬粉。陳之穎說，民眾可以自行增減喜歡的內餡，再將20克鳳梨酥捏碎、撒入，搭配生菜、豆芽菜等蔬菜包裹成越式春捲，2捲就可提供1餐所需的蔬菜量，每份熱量只有676大卡。

5道將少量月餅融入多樣健康食材的創意特色餐點食譜，最簡單的就是綠豆椪沙牛奶。陳之穎表示，天氣炎熱，想自製綠豆沙牛奶但覺得煮綠豆很麻煩的民眾，可以嘗試將綠豆椪和牛奶、蘋果混打，乳品類富含蛋白質、鈣質等營養素，每杯可提供1天鈣質所需的1/4。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。