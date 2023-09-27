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2023/09/27,
中國

中國研究生論文分析「為何換指導教授」，網路爆紅被譽為學術圈的小說

中國研究生論文分析「為何換指導教授」，網路爆紅被譽為學術圈的小說
Photo Credit: GettyImages

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報導說，作者藉由訪談更換指導教授的同學，抽絲剝繭研究生為何起心動念要「換導師」，受訪者坦承，數次與被分配的導師爆發爭執。據撰文的研究生分析，師生之間最常見的糾紛就是因選題而針鋒相對，特別是學生完成導師安排的實習後，希望能從事另一學科的研究，但這時「她（導師）就非常的不高興」。

（中央社）中國社群網路平台近來廣傳一篇分析研究生為何換指導教授的碩士論文，當中歸納學生因遭遇下馬威、導生（指導教授與學生）情感淡漠、選題遇導火線等原因而換導師獲得熱烈迴響，被譽為「學術圈自己的小說」。

中國媒體《紅星新聞》26日報導，這篇論文由部落客於23日轉傳，經搜尋中國知網，果然找到「她為什麼換了導師－一項導生關係的案例研究」，作者是華東師範大學教育學相關專業2014級的學生，歷時3年於2017年完稿。

報導說，作者藉由訪談更換指導教授的同學，抽絲剝繭研究生為何起心動念要「換導師」，受訪者坦承，數次與被分配的導師爆發爭執。

據撰文的研究生分析，師生之間最常見的糾紛就是因選題而針鋒相對，特別是學生完成導師安排的實習後，希望能從事另一學科的研究，但這時「她（導師）就非常的不高興」。

導師甚至嗆研究生：「我不關心你畢業以後當什麼老師，現在我們先把開題這個事解決了。」而且學生更是時常遭遇導師從各方面帶著情緒，沒有明確理由否定自己的選題。

尤其當學生報名其他實習機會反遭導師恫嚇「去實習你就完成不了論文」後，不願就範的學生堅持「就算我拿不到學位，我也不要在這個學校待下去了」，最終學生更換導師，化解劍拔弩張的師生關係。

上述與研究生關係緊張的導師雖然並未接受論文作者訪談，而當事人的直屬學長受訪坦承，導師確實「控制慾強」。

詳述受訪研究生換論文指導教授的始末後，作者分析，由此可知，中國高等教育體制現行的導師准入制度固化封閉、導生匹配製度僵化單一、教育性和學術性淡化、導師評價主體單一。

作者另指出，導師評價過程和方法缺乏系統性、導生主體責任感不足等情形，凡此都是阻礙師生反目的主因，而導師與學生的關係大致可分為師徒關係、雇傭關係、導學關係、指導與被指導、合作夥伴。

這篇經網路廣傳而爆紅的論文下載數已逾7000，而且引發共鳴，不少人坦承自己當前的遭遇就是論文訪談人物的翻版，但也有人認為學生太任性。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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