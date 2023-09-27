【專訪】德法公視播出台灣特輯，主持人欽佩台灣捍衛民主勇氣，憂中國滲透籲勿降警戒
我們想讓你知道的是
作為地緣政治記者，在台期間奧柏芮和許多專家、民眾討論戰爭，面對中國武力威脅，她感受到的台灣氛圍卻相當矛盾。「我個人感覺，就是台灣人會不斷講到戰爭可能性，但卻不真心相信戰事會發生。所以我內心更擔心的，其實是中國對台灣長期的蠶食滲透，而非軍事入侵。」
（中央社）《德法公共電視台》主持人奧柏芮（Émilie Aubry）今年中來台拍攝特輯，一來便愛上。她告訴《中央社》，一直受台灣吸引，感覺人民開放、溫柔，捍衛民主的勇氣令人欽佩，但也擔心中國長期蠶食，盼籲勿放下警戒。
《德法公共電視台》（ARTE）長青國際時事節目《地圖下的風起雲湧》（Le dessous des cartes）9日在電視頻道播出台灣特輯「台灣：將爆發戰爭嗎？」迴響廣大。上傳至YouTube的影片兩週已有27萬觀看，為同期影片的數倍，下方留言熱烈、大獲好評。
親至台灣拍攝、訪談的主持人奧柏芮接受《中央社》專訪，分享對台灣的觀察及熱愛。
奧柏芮表示，節目每日播出，一年有兩次出國進行深度拍攝報導的規劃，今年其中一次就選擇了她多年來一直夢想造訪的台灣。
她說，一個原因是法國對台灣的好奇心正在增加；另一個更重要的原因是她相當關切全球民主議題，「而面對世界最大獨裁者的台灣一直深深吸引著我」。
在台一週期間她造訪多處、密集訪問，愛上眼前的台灣。她認為，訴說台灣故事剛好能駁斥有些西方人認為民主屬於西方、亞洲和非洲思維不同的論述。
「這趟旅行讓我確信，儘管相距遙遠，仍能擁有人類追求的普世性，都希望住在能確保平等、自由的政體之下，這種普世性的證實讓我感覺很棒。」
被問及台灣印象，她首先提到台灣人，並表示島嶼人們的開放與分享，以及「對民主的熱愛、友善溫柔與細膩」讓她深感訝異，甚至感動。
而她最驚訝的，是看到台北到處且隨時都有的小型集會和旗幟，包括LGBT+的彩虹旗、天安門紀念、MeToo運動示威、支持香港和烏克蘭的活動等，「這很棒，是民主活力的美麗呈現，很有象徵性」。在她印象中，法國街頭都沒有這麼多小型集會同時發聲。
另一個印象深刻的場景，是拍攝最後畫面時一群婦女晚間在河岸跳舞，展現愜意生活。「但回飯店準備隔天返法的我們那時心情卻很憂傷，不禁擔心面對北京威脅，下次等待我們的台灣會是什麼樣子？」
專題播出後，許多法國觀眾留言表示這期節目讓他們彷彿身歷其境、資訊充足。《中央社》接著指出，不少台法觀眾對影片中「另一個中國」、「較好的小中國」等詞展開討論。
奧柏芮坦言，她也看到相關評論，「其實沒錯，台灣如今並不希望被稱作中國，也沒要再次成為中國；不過歷史以及中華民國國號，導致我們長期習慣這樣稱呼」。
但強調，現在她已了解到，「面對習近平獨裁的中國，台灣就想做台灣。或許我應在節目最後說，『台灣就是台灣，不再是中國』」。
作為地緣政治記者，在台期間奧柏芮和許多專家、民眾討論戰爭，面對中國武力威脅，她感受到的台灣氛圍卻相當矛盾。
「我個人感覺，就是台灣人會不斷講到戰爭可能性，但卻不真心相信戰事會發生。所以我內心更擔心的，其實是中國對台灣長期的蠶食滲透，而非軍事入侵。」
就她觀察，台灣社會似乎分為兩邊：一邊是勇氣、道德與民主價值；另一邊則是政治現實與「生意照常」的經濟需求。
她詢問不少台灣人是否已準備好和烏克蘭人一樣作戰，但她坦言，這一週期間並未真正感受類似的心理準備。「相反的，台灣人性情平和，很難想像台灣人會向烏克蘭人一樣拿起武器」。
奧柏芮認為香港流亡人士所言最為震撼。該旅台香港人指出，不確定台灣人是否了解反民主威脅的規模與重量，而她的影片也是希望提醒觀眾，「不要降低警戒」。
談及法國政府的台海立場，奧柏芮指出，法國如今只是中型強權，在戰略和經濟上都不敢惹怒中國強權，這是政治現實，也解釋了法國對中國時而矛盾的態度。「站在台灣人立場，我也能理解台灣人對法國缺乏勇氣的失望之情」。
這趟旅程，讓她對台灣人感到欽佩，「很英勇，就像大衛對抗歌利亞（聖經故事），這甚至是能講述給學子的美好故事。因為攤開世界地圖，這樣小的領土，在不利於它的權力關係下，激烈地捍衛自己的模式。儘管有盟友的支持，還是無限地令人敬佩；看到台灣的存在，讓人備感欣慰」。
奧柏芮今（2023）年已在台灣等地出版用地圖解析地緣政治的專書《地圖下的風起雲湧：烽火又起》，現在撰寫另一本從海洋角度看世界局勢的專書，「當然會有台灣海峽」。
奧柏芮笑著說道，「我真的很希望能再回到台灣」。接下來她將在法國多場論壇、藝術節上播放專題，並和專家座談，帶領法國民眾關切台灣議題。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
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