【專訪】德法公視播出台灣特輯，主持人欽佩台灣捍衛民主勇氣，憂中國滲透籲勿降警戒

（中央社）《德法公共電視台》主持人奧柏芮（Émilie Aubry）今年中來台拍攝特輯，一來便愛上。她告訴《中央社》，一直受台灣吸引，感覺人民開放、溫柔，捍衛民主的勇氣令人欽佩，但也擔心中國長期蠶食，盼籲勿放下警戒。

《德法公共電視台》（ARTE）長青國際時事節目《地圖下的風起雲湧》（Le dessous des cartes）9日在電視頻道播出台灣特輯「台灣：將爆發戰爭嗎？」迴響廣大。上傳至YouTube的影片兩週已有27萬觀看，為同期影片的數倍，下方留言熱烈、大獲好評。

親至台灣拍攝、訪談的主持人奧柏芮接受《中央社》專訪，分享對台灣的觀察及熱愛。

奧柏芮表示，節目每日播出，一年有兩次出國進行深度拍攝報導的規劃，今年其中一次就選擇了她多年來一直夢想造訪的台灣。

她說，一個原因是法國對台灣的好奇心正在增加；另一個更重要的原因是她相當關切全球民主議題，「而面對世界最大獨裁者的台灣一直深深吸引著我」。

在台一週期間她造訪多處、密集訪問，愛上眼前的台灣。她認為，訴說台灣故事剛好能駁斥有些西方人認為民主屬於西方、亞洲和非洲思維不同的論述。

「這趟旅行讓我確信，儘管相距遙遠，仍能擁有人類追求的普世性，都希望住在能確保平等、自由的政體之下，這種普世性的證實讓我感覺很棒。」

Photo Credit: 中央社 《地圖下的風起雲湧》主持人奧柏芮20日接受《中央社》專訪，談及對台灣社會的觀察，桌上還有不少台灣紀念小物。她表示，來台灣是她的夢想，面對大獨裁者仍守護民主的島嶼一直吸引著她。

被問及台灣印象，她首先提到台灣人，並表示島嶼人們的開放與分享，以及「對民主的熱愛、友善溫柔與細膩」讓她深感訝異，甚至感動。

而她最驚訝的，是看到台北到處且隨時都有的小型集會和旗幟，包括LGBT+的彩虹旗、天安門紀念、MeToo運動示威、支持香港和烏克蘭的活動等，「這很棒，是民主活力的美麗呈現，很有象徵性」。在她印象中，法國街頭都沒有這麼多小型集會同時發聲。

另一個印象深刻的場景，是拍攝最後畫面時一群婦女晚間在河岸跳舞，展現愜意生活。「但回飯店準備隔天返法的我們那時心情卻很憂傷，不禁擔心面對北京威脅，下次等待我們的台灣會是什麼樣子？」

專題播出後，許多法國觀眾留言表示這期節目讓他們彷彿身歷其境、資訊充足。《中央社》接著指出，不少台法觀眾對影片中「另一個中國」、「較好的小中國」等詞展開討論。

奧柏芮坦言，她也看到相關評論，「其實沒錯，台灣如今並不希望被稱作中國，也沒要再次成為中國；不過歷史以及中華民國國號，導致我們長期習慣這樣稱呼」。

但強調，現在她已了解到，「面對習近平獨裁的中國，台灣就想做台灣。或許我應在節目最後說，『台灣就是台灣，不再是中國』」。

作為地緣政治記者，在台期間奧柏芮和許多專家、民眾討論戰爭，面對中國武力威脅，她感受到的台灣氛圍卻相當矛盾。

「我個人感覺，就是台灣人會不斷講到戰爭可能性，但卻不真心相信戰事會發生。所以我內心更擔心的，其實是中國對台灣長期的蠶食滲透，而非軍事入侵。」

就她觀察，台灣社會似乎分為兩邊：一邊是勇氣、道德與民主價值；另一邊則是政治現實與「生意照常」的經濟需求。

她詢問不少台灣人是否已準備好和烏克蘭人一樣作戰，但她坦言，這一週期間並未真正感受類似的心理準備。「相反的，台灣人性情平和，很難想像台灣人會向烏克蘭人一樣拿起武器」。

奧柏芮認為香港流亡人士所言最為震撼。該旅台香港人指出，不確定台灣人是否了解反民主威脅的規模與重量，而她的影片也是希望提醒觀眾，「不要降低警戒」。

談及法國政府的台海立場，奧柏芮指出，法國如今只是中型強權，在戰略和經濟上都不敢惹怒中國強權，這是政治現實，也解釋了法國對中國時而矛盾的態度。「站在台灣人立場，我也能理解台灣人對法國缺乏勇氣的失望之情」。

這趟旅程，讓她對台灣人感到欽佩，「很英勇，就像大衛對抗歌利亞（聖經故事），這甚至是能講述給學子的美好故事。因為攤開世界地圖，這樣小的領土，在不利於它的權力關係下，激烈地捍衛自己的模式。儘管有盟友的支持，還是無限地令人敬佩；看到台灣的存在，讓人備感欣慰」。

奧柏芮今（2023）年已在台灣等地出版用地圖解析地緣政治的專書《地圖下的風起雲湧：烽火又起》，現在撰寫另一本從海洋角度看世界局勢的專書，「當然會有台灣海峽」。

奧柏芮笑著說道，「我真的很希望能再回到台灣」。接下來她將在法國多場論壇、藝術節上播放專題，並和專家座談，帶領法國民眾關切台灣議題。

Photo Credit: 奧柏芮提供 via 中央社 奧柏芮（右1）今年來台拍攝節目，入境隨俗向媽祖祈求順利。她說，島嶼人們對民主的熱愛、友善溫柔與細膩讓她感動，並提及製作協調者陳陛瑄（左2）給予他們超乎想像的協助。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航