2023中秋節拜拜攻略：什麼時間該祭拜神明、地基主？月餅、柚子可以作為拜拜供品嗎？
我們想讓你知道的是
中秋節「月圓人團圓」，因此建議可以挑選外型圓潤的供品祭拜。中秋節拜拜可以準備節慶食品例如月餅、柚子，其他供品則是比照平常拜拜習慣，可以準備三牲五果、飯菜。而在準備供品時，祭拜神明的供品可以直接留著祭拜祖先，至於地基主的位階比較低，因此供品需要擺放在矮凳子上，飯菜也不可以準備得比神明豐盛。
文：Zero圈圈
每年農曆8月15日中秋節，2023年的日期為國曆9月29日。中秋節是華人重要的節日之一，又有「月節」的稱呼，在中秋節當天人們除了一家團圓之外，也會一起祭拜神明、祖先、地基主、以及月亮，希望能夠獲得平安保佑。中秋節該如何拜拜？拜拜的時間應該安排在什麼時候呢？月餅、柚子可以作為中秋節拜拜供品嗎？中秋節有哪些禁忌需要注意？本篇將依序解答。
中秋節拜拜時間：神明、祖先、地基主、月亮拜拜流程
中秋節拜拜的由來並沒有明確的說法，有人認為中秋節拜拜與五行和節氣有關，因為在秋分過後陽消陰長，所以人們需要祭祀掌管陰氣的月神。另外，也有說法認為中秋是農作物收穫的季節，因此中秋祭月實際上是在慶祝秋季的豐收。
台灣的中秋節拜拜習俗會依照地區有不同的差異，通常會祭拜神明、祖先、地基主、月亮，其中在家拜月有祈求「月圓人團圓」的意義。此外，中秋節也被視為土地公的得道日，同時也是月老的生日，因此也有中秋祭拜土地公和月老的習俗。
2023中秋拜拜神明：
- 時間：上午。
- 地點：自家神龕。
- 供品：三或五牲、酒或茶3杯、水果單數、菜碗單數、月餅、鮮花蠟燭1對。
- 紙錢：天金、壽金。
2023中秋拜拜祖先：
- 時間：上午至中午左右。
- 地點：自家祖先牌位。
- 供品：熟三牲、酒或茶7杯、水果、菜碗6碗或12碗、月餅。
- 可直接使用神明的供品。
- 紙錢：刈金、更衣等。
2022中秋拜拜地基主：
- 時間：下午15點左右。
- 地點：廚房或房子前後門，向客廳或屋內祭拜。
- 供品：飯2碗、筷子2雙、酒或茶3杯、菜碗不限、水果、月餅。
- 供品需放置於矮桌或矮凳上。
- 供品可準備雞腿。
- 紙錢：刈金、銀紙、更衣等。
2022中秋拜拜月亮：
- 時間：晚上月出後，建議19點之後。
- 地點：家中，需看得見月亮。
- 供品：月餅、水果單數、茶3小杯。
- 紙錢：神明金。
2023中秋節拜拜供品要準備什麼？中秋節要拜月餅嗎？
中秋節「月圓人團圓」，因此建議可以挑選外型圓潤的供品祭拜。中秋節拜拜可以準備節慶食品例如月餅、柚子，其他供品則是比照平常拜拜習慣，可以準備三牲五果、飯菜。而在準備供品時，祭拜神明的供品可以直接留著祭拜祖先，至於地基主的位階比較低，因此供品需要擺放在矮凳子上，飯菜也不可以準備得比神明豐盛。另有一說表示地基主喜歡吃雞腿，所以可以多準備雞腿作為地基主的供品。
中秋節拜拜供品準備：
- 以外形圓潤的供品為主。水果數量需準備單數。
- 祭拜過神明的供品可以留著祭拜祖先。
- 可以祭拜月餅，數量不限。
- 祭拜地基主的供品需另外擺放在矮凳子上，供品不可以比神明豐盛。
- 祭拜地基主的供品可以準備雞腿。
2023中秋節的禁忌有哪些？台灣有哪些中秋習俗？
中秋節賞月、吃月餅，還有台灣獨特的中秋烤肉也隨著時間演變成重要的民俗活動。此外，中秋正巧是桂花盛開的時間，因此在中秋節有賞桂花、喝桂花酒、品嘗桂花糕的習俗，也有部分地區會在中秋節點燈，透過燈火襯托月色之美，燈會的規模僅次於元宵燈節。
中秋節的禁忌有哪些？因為中秋節過後陽氣消、陰氣長，所以禁忌會以避免陰氣影響到身體健康為主。例如賞月時不可以去人氣比較少或比較陰森的地方，以及失意或運氣不好的人需避免賞月，另外身體弱、體質差的人也盡量減少賞月的活動，即使是在家中陽台也盡量不要看見月亮。其他還有男性不拜月、以及女性要露出額頭等等，在拜拜時也要避免祭拜不是圓形的糕餅供品，避免影響到「團圓」的祝福。
2023中秋節禁忌：
- 避免用手指月亮。中秋節要祭拜月亮，用手指月亮代表對月亮不敬。
- 避免祭拜不圓的餅與水果。中秋節祈求團圓，供品也應以圓形為主。
- 避免日落後拜神明、祖先。中秋節陽消陰長，日落後屬陰，拜神明、祖先不敬。
- 避免中秋節結婚。嫦娥奔月的傳說象徵婚姻將分隔兩地。
- 避免男性拜月。傳統認為男性屬陽，和屬陰的月亮不合，且嫦娥為女性。
- 避免瀏海遮住額頭。瀏海遮住額頭會把運氣和桃花遮住。
- 運氣不順、體質不佳者避免賞月。因中秋陰氣較重，虛弱者容易受影響。
2023中秋合法烤肉地點整理
中秋節烤肉是台灣特有的民俗文化，許多民眾會在中秋節前往公園烤肉區、河濱公園等地方辦理烤肉聚會。不過需注意台北、新北、台中、台南、高雄等縣市政府不一定開放公園綠地烤肉活動，民眾務必注意相關規範，以免受罰。更詳細的介紹可參考「2023中秋台北、新北、台中、台南、高雄戶外公園烤肉地點整理」。
資料來源：滋養軒
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023中秋節拜拜時間什麼時候？要拜什麼？要準備哪些供品？中秋節禁忌介紹
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：丁肇九
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%