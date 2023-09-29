2023中秋節拜拜攻略：什麼時間該祭拜神明、地基主？月餅、柚子可以作為拜拜供品嗎？

文：Zero圈圈

每年農曆8月15日中秋節，2023年的日期為國曆9月29日。中秋節是華人重要的節日之一，又有「月節」的稱呼，在中秋節當天人們除了一家團圓之外，也會一起祭拜神明、祖先、地基主、以及月亮，希望能夠獲得平安保佑。中秋節該如何拜拜？拜拜的時間應該安排在什麼時候呢？月餅、柚子可以作為中秋節拜拜供品嗎？中秋節有哪些禁忌需要注意？本篇將依序解答。

中秋節拜拜時間：神明、祖先、地基主、月亮拜拜流程

中秋節拜拜的由來並沒有明確的說法，有人認為中秋節拜拜與五行和節氣有關，因為在秋分過後陽消陰長，所以人們需要祭祀掌管陰氣的月神。另外，也有說法認為中秋是農作物收穫的季節，因此中秋祭月實際上是在慶祝秋季的豐收。

台灣的中秋節拜拜習俗會依照地區有不同的差異，通常會祭拜神明、祖先、地基主、月亮，其中在家拜月有祈求「月圓人團圓」的意義。此外，中秋節也被視為土地公的得道日，同時也是月老的生日，因此也有中秋祭拜土地公和月老的習俗。

2023中秋拜拜神明：

時間：上午。

地點：自家神龕。

供品：三或五牲、酒或茶3杯、水果單數、菜碗單數、月餅、鮮花蠟燭1對。

紙錢：天金、壽金。

2023中秋拜拜祖先：

時間：上午至中午左右。

地點：自家祖先牌位。

供品：熟三牲、酒或茶7杯、水果、菜碗6碗或12碗、月餅。

可直接使用神明的供品。

紙錢：刈金、更衣等。

2022中秋拜拜地基主：

時間：下午15點左右。

地點：廚房或房子前後門，向客廳或屋內祭拜。

供品：飯2碗、筷子2雙、酒或茶3杯、菜碗不限、水果、月餅。

供品需放置於矮桌或矮凳上。

供品可準備雞腿。

紙錢：刈金、銀紙、更衣等。

2022中秋拜拜月亮：

時間：晚上月出後，建議19點之後。

地點：家中，需看得見月亮。

供品：月餅、水果單數、茶3小杯。

紙錢：神明金。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 中秋節可以將柚子作為供品，不僅圓潤的外觀象徵圓滿，柚子也有「佑子」、「遊子」的諧音，象徵祈求神明保佑子孫平安，以及遊子能回家團圓。

2023中秋節拜拜供品要準備什麼？中秋節要拜月餅嗎？

中秋節「月圓人團圓」，因此建議可以挑選外型圓潤的供品祭拜。中秋節拜拜可以準備節慶食品例如月餅、柚子，其他供品則是比照平常拜拜習慣，可以準備三牲五果、飯菜。而在準備供品時，祭拜神明的供品可以直接留著祭拜祖先，至於地基主的位階比較低，因此供品需要擺放在矮凳子上，飯菜也不可以準備得比神明豐盛。另有一說表示地基主喜歡吃雞腿，所以可以多準備雞腿作為地基主的供品。

中秋節拜拜供品準備：

以外形圓潤的供品為主。水果數量需準備單數。

祭拜過神明的供品可以留著祭拜祖先。

可以祭拜月餅，數量不限。

祭拜地基主的供品需另外擺放在矮凳子上，供品不可以比神明豐盛。

祭拜地基主的供品可以準備雞腿。

2023中秋節的禁忌有哪些？台灣有哪些中秋習俗？

中秋節賞月、吃月餅，還有台灣獨特的中秋烤肉也隨著時間演變成重要的民俗活動。此外，中秋正巧是桂花盛開的時間，因此在中秋節有賞桂花、喝桂花酒、品嘗桂花糕的習俗，也有部分地區會在中秋節點燈，透過燈火襯托月色之美，燈會的規模僅次於元宵燈節。

中秋節的禁忌有哪些？因為中秋節過後陽氣消、陰氣長，所以禁忌會以避免陰氣影響到身體健康為主。例如賞月時不可以去人氣比較少或比較陰森的地方，以及失意或運氣不好的人需避免賞月，另外身體弱、體質差的人也盡量減少賞月的活動，即使是在家中陽台也盡量不要看見月亮。其他還有男性不拜月、以及女性要露出額頭等等，在拜拜時也要避免祭拜不是圓形的糕餅供品，避免影響到「團圓」的祝福。

2023中秋節禁忌：

避免用手指月亮。中秋節要祭拜月亮，用手指月亮代表對月亮不敬。

避免祭拜不圓的餅與水果。中秋節祈求團圓，供品也應以圓形為主。

避免日落後拜神明、祖先。中秋節陽消陰長，日落後屬陰，拜神明、祖先不敬。

避免中秋節結婚。嫦娥奔月的傳說象徵婚姻將分隔兩地。

避免男性拜月。傳統認為男性屬陽，和屬陰的月亮不合，且嫦娥為女性。

避免瀏海遮住額頭。瀏海遮住額頭會把運氣和桃花遮住。

運氣不順、體質不佳者避免賞月。因中秋陰氣較重，虛弱者容易受影響。

2023中秋合法烤肉地點整理

中秋節烤肉是台灣特有的民俗文化，許多民眾會在中秋節前往公園烤肉區、河濱公園等地方辦理烤肉聚會。不過需注意台北、新北、台中、台南、高雄等縣市政府不一定開放公園綠地烤肉活動，民眾務必注意相關規範，以免受罰。更詳細的介紹可參考「2023中秋台北、新北、台中、台南、高雄戶外公園烤肉地點整理」。

資料來源：滋養軒

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

原標題：2023中秋節拜拜時間什麼時候？要拜什麼？要準備哪些供品？中秋節禁忌介紹

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九