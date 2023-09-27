馬來西亞兒童性犯罪呈上升趨勢，挑戰警方與社福機構人力資源

綜合《亞洲新聞台》、《Malaymail》、《Thaiger》報導，馬來西亞的兒童性犯罪數量呈上升趨勢。

根據《針對兒童性犯罪法》，馬來西亞警方在2022年總共偵辦了1240起案件，高於2018年的901起，統計數據也顯示，2023年1月至8月期間共立案959起案件，高於2022年的月平均。

隸屬於警方的性、婦女及兒童調查部（Sexual, Women and Child Investigations Division，下簡稱D11）助理專員哈珊（Siti Kamsiah Hassan）表示，全國性犯罪數量略有增加，其中18歲以下的受害者人數則不斷增加。

「前幾年，性犯罪受害者中有50%到60%是兒童，但今年已上升至70%。」她說，並表示兒童是國內性犯罪的主要目標。

除了對兒童進行身體及非身體的性侵犯（非身體侵犯涉及對兒童猥褻），兒童性犯罪也包含在網路上製作及分享兒童色情物品。

哈珊指出，兒童色情物品在馬來西亞確實是一個問題，因為近年網路數位化的趨勢，此類犯罪行為「非常容易發生」，且受害者很容易因此受到影響。

哈珊也表示，在大多數的案件中，受害者及加害者都互相認識，包含家人及朋友，而大多數受害者的年齡落在10至15歲之間，因為這是青少年開始創辦社群媒體帳號並使用它們的階段。

根據警方統計，2022年有4萬9621個馬來西亞註冊網路協定（IP）位址分享了此類資料，比2019年的9017個IP增加超過5倍，今年（2023）1月至8月則有2萬7051個IP。

加害者通常會透過社群軟體與受害者交朋友，進一步發展為戀人後便開始出現露骨的對話，並說服受害者傳送如裸照的私密照片，加害者會趁機下載這些照片，並以此威脅和誘騙受害者發生性行為。

此外，加害者也有可能將這些內容散佈於網路上。

首相安華（Anwar Ibrahim）在今年2月的預算演講中曾表示，警方將「更加積極」調查涉及婦女和兒童的性犯罪，且D11部門也在2022年成立專門打擊網路兒童性犯罪的調查小組－MICAC（Malaysia Internet Crimes Against Children），該小組的主要任務是分析及蒐集網路上的兒童色情犯罪資訊。

Photo Credit: GettyImages 馬來西亞首相安華

然而，目前全馬只有69名MICAC人員。其中31名警員隸屬於吉隆坡的武吉阿曼總部，其他州則只有「1到2名」警員駐紮。

哈珊表示，隨著兒童性犯罪的數量越來越多，這些資源仍然不夠。但她也表示，警方會持續提升警員的技術培訓，並與其他機構合作、要求政府增加人手，以更好地打擊性犯罪。

兒童發展專家：需建立受害者支持系統

發展心理學家拉赫曼（Abdul Rahman Abdul Badayai）協助監管在30個在雪蘭莪州的私人庇護所，他表示，除了到物質庇護，兒童性犯罪的受害者更需要獲得情感上的支持，但部分私人庇護所缺乏諮詢資源。

「這些庇護所甚至沒有輔導員，只能依靠志工來幫忙。」拉赫曼說，並補充如果受害者沒有得到適當的輔導，多年後創傷將會再次被觸發。

兒童發展專家納亞加姆（James Nayagam）擁有四十年處理虐待兒童案件的經驗，他則認為與其將孩子安置在庇護所，孩子更需要在家人的陪伴下保持情緒穩定。

他也指出，在現今的兒童福利系統中，仍缺乏足夠的社工、輔導員和心理學家。

此外，拉赫曼的研究指出，因為擔心受到影響，有些民眾害怕舉報社區中可疑的性虐待行為，猶疑嫌疑人是在社區中頗有聲望的人物，因此他建議，警察、政府機構、學校以及NGO等與兒童福利相關的各方應該共同努力並協調資源，建立一個讓民眾可以放心進行舉報性犯罪的支持系統。

「在教導民眾兒童性虐待如何影響當地發展的過程中，集結社區的支持是更重要的。」拉赫曼說。

納亞加也同意此觀點，他認為應該要幫助受害者在他們的社區建立自己的居民支持委員會，負責互相照顧、解決問題和分配資源。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：​杜晉軒