韓劇《MOVING 異能》代號「文山」的金斗植到底能飛多快？數學算給你看
我們想讓你知道的是
我們將鏡頭轉回辦公室。金斗植一一擊破保鑣的陣線，不到1秒就從辦公室門口三步併兩步飛到辦公桌前，就先以0.5秒估計。這條路線上剛好架設一整排鐵櫃，共計18扇門片。一般的鐵櫃門片50公分來計算，這時金斗植的速度有多快呢？
韓劇《MOVING 異能》在講一群超能力者卸下機密要員的身分後，隱藏自己的超能力，試圖讓生活歸於平凡的故事。劇中的超能力種類相當多，包含飛行、超強感官、再生等。
其中，出現片段極少，但每次出場每次帥的飛行能力者──代號「文山」的金斗植，到底多會飛？
走甘那飛
金斗植在劇中多次展現高超的飛行能力，像是以側臥的姿勢沿著環型廊道邊飛邊射擊，「橫著飛」完美示範比橫著走更厲害的超能力。
談到金斗植在劇中最令人印象深刻的飛行場面，就不得不提到第12集的精彩畫面──金斗植被抓回長官辦公室，隨即就在辦公室中單挑近全部的保鑣，並狹持長官，破窗飛到空中。
我們將鏡頭轉回辦公室。金斗植一一擊破保鑣的陣線，不到一秒就從辦公室門口三步併兩步飛到辦公桌前，就先以0.5秒估計。這條路線上剛好架設一整排鐵櫃，共計18扇門片。一般的鐵櫃門片50公分來計算，金斗植的速度來到：
（50 × 18） / ½＝1800 cm/s
換算成時速約65公里。
身為國家的機密要員，在辦公室把自己當車子開，合理啦！
瞬間騰雲駕霧的男人
狹持長官的速度是一回事，拯救突然失蹤的兒子又是另外一回事了。
一樣在第12集中，金斗植與妻子發現兒子遺傳他的超能力，還是個嬰兒就能飄在空中。正當金斗植與妻子短暫離開家中，兒子就這麼飛上天了（沒錯，物理上的）。金斗植之後立刻從地面垂直飛到空中，把兒子找回來。重點來了，只花了九秒鐘，金斗植就從腳踏實地變成踩在雲上。
從可以騰雲的這一點來看，推測金斗植大概已經來到平流層的最下方，我們以離地10公里來估算：
10 /（9/3600）＝4000 km/h
時速4000公里是什麼概念呢？目前最快的噴射客機時速最高可達1160公里。就連最快的戰鬥機，最快也只到時速3900公里。金斗植甚至是以垂直飛行的成績藐視這100年來的航空史。
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本文經數感實驗室 Numeracy Lab授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
我們想讓你知道的是
一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。