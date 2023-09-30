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2023/09/30,
科學

韓劇《MOVING 異能》代號「文山」的金斗植到底能飛多快？數學算給你看

韓劇《MOVING 異能》代號「文山」的金斗植到底能飛多快？數學算給你看
圖片來源：《Moving異能》

我們想讓你知道的是

我們將鏡頭轉回辦公室。金斗植一一擊破保鑣的陣線，不到1秒就從辦公室門口三步併兩步飛到辦公桌前，就先以0.5秒估計。這條路線上剛好架設一整排鐵櫃，共計18扇門片。一般的鐵櫃門片50公分來計算，這時金斗植的速度有多快呢？

文：數感實驗室 Numeracy Lab

韓劇《MOVING 異能》在講一群超能力者卸下機密要員的身分後，隱藏自己的超能力，試圖讓生活歸於平凡的故事。劇中的超能力種類相當多，包含飛行、超強感官、再生等。

其中，出現片段極少，但每次出場每次帥的飛行能力者──代號「文山」的金斗植，到底多會飛？

走甘那飛

金斗植在劇中多次展現高超的飛行能力，像是以側臥的姿勢沿著環型廊道邊飛邊射擊，「橫著飛」完美示範比橫著走更厲害的超能力。

談到金斗植在劇中最令人印象深刻的飛行場面，就不得不提到第12集的精彩畫面──金斗植被抓回長官辦公室，隨即就在辦公室中單挑近全部的保鑣，並狹持長官，破窗飛到空中。

我們將鏡頭轉回辦公室。金斗植一一擊破保鑣的陣線，不到一秒就從辦公室門口三步併兩步飛到辦公桌前，就先以0.5秒估計。這條路線上剛好架設一整排鐵櫃，共計18扇門片。一般的鐵櫃門片50公分來計算，金斗植的速度來到：

（50 × 18） / ½＝1800 cm/s

換算成時速約65公里。

身為國家的機密要員，在辦公室把自己當車子開，合理啦！

瞬間騰雲駕霧的男人

狹持長官的速度是一回事，拯救突然失蹤的兒子又是另外一回事了。

一樣在第12集中，金斗植與妻子發現兒子遺傳他的超能力，還是個嬰兒就能飄在空中。正當金斗植與妻子短暫離開家中，兒子就這麼飛上天了（沒錯，物理上的）。金斗植之後立刻從地面垂直飛到空中，把兒子找回來。重點來了，只花了九秒鐘，金斗植就從腳踏實地變成踩在雲上。

從可以騰雲的這一點來看，推測金斗植大概已經來到平流層的最下方，我們以離地10公里來估算：

10 /（9/3600）＝4000 km/h

時速4000公里是什麼概念呢？目前最快的噴射客機時速最高可達1160公里。就連最快的戰鬥機，最快也只到時速3900公里。金斗植甚至是以垂直飛行的成績藐視這100年來的航空史。

本文經數感實驗室 Numeracy Lab授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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