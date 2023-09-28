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2023/09/28,
生活

中秋合法烤肉地點整理：台北、新北、台中、台南、高雄戶外公園相關規定一次看

中秋合法烤肉地點整理：台北、新北、台中、台南、高雄戶外公園相關規定一次看
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

2023年中秋節新北市僅開放「樹林區原住民主題部落公園」烤肉區供民眾中秋烤肉，鼓勵民眾以野餐、散步或騎自行車的方式進行無煙賞月。同時新北市政府也推廣中秋節系列活動，包括八里城市沙雕展、5座自行車景觀橋光雕等，歡迎民眾騎自行車前往河濱欣賞夜間光雕美景。

文：Zero圈圈

中秋節烤肉是台灣特有的民俗文化，2023年中秋節日期時間為9月29日。於中秋節前夕，許多民眾會前往公園烤肉區、河濱公園等地方辦理烤肉聚會，不過為了避免烤肉造成環境災害，包括台北、新北、台中、台南、高雄等縣市政府都擬定了相關辦法，僅開放部分烤肉區讓民眾中秋烤肉，或者是全面禁止公園烤肉。以下整理2023年台北、新北、台中、台南、高雄戶外公園烤肉地點與相關規定，提醒民眾務必遵守規範，以免受罰。

2023台北市中秋烤肉地點：河濱公園5處開放烤肉

因COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，台北市自2021年起禁止河濱公園烤肉，如今疫情宣布解封，台北市也將再次開放河濱公園的烤肉活動。2023年台北市河濱公園共有4處場地於平常時段開放烤肉、野炊，中秋節特別時段將再加開1處，因此今年中秋節台北市將開放5處烤肉地點。

2023台北市中秋烤肉地點：

  • 大佳河濱公園：10號門旁高速公路橋下廣場。
  • 華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區。
  • 道南河濱公園：左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場。
  • 成美右岸河濱公園：麥帥一橋堤外河岸邊廣場。
  • 大佳河濱公園：大直橋下指定區（僅開放中秋連續假期前一日17點，至中秋連續假期結束當日24點）。
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Photo Credit: 北市府工務局水利處
台北市於大佳河濱公園加開1處烤肉地點，不過僅限指定時段開放。

2023新北市中秋烤肉地點：樹林區原住民主題部落公園

2023年中秋節新北市僅開放「樹林區原住民主題部落公園」烤肉區供民眾中秋烤肉，鼓勵民眾以野餐、散步或騎自行車的方式進行無煙賞月。同時新北市政府也推廣中秋節系列活動，包括八里城市沙雕展、5座自行車景觀橋光雕等，歡迎民眾騎自行車前往河濱欣賞夜間光雕美景。

2023新北市中秋烤肉地點：

  • 樹林區原住民主題部落公園。
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Photo Credit: 新北市府水利局
2023年新北市僅開放1處烤肉地點，鼓勵民眾以野餐等方式無煙賞月。

2023台中市中秋烤肉地點：開放2處地點

2023年台中市將比照往例開放「清水區鰲峰山公園烤肉區」、「北屯區中正露營區」共2處地點讓民眾中秋烤肉，其餘公園、綠地、園道等公共場所將全面禁止烤肉與野炊。而在中秋烤肉地點之外，台中市政府也推薦了幾處公園賞月點，包括中央公園、望高寮公園、秋紅谷公園、湧泉公園、后里森林公園、鰲峰山公園及坪林森林公園等，歡迎民眾前往公園月下漫遊。

2023台中市中秋烤肉地點：

  • 清水區鰲峰山公園烤肉區。
  • 北屯區中正露營區。
  • 傳送門
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Photo Credit: 台中市政府
2023年台中市將開放2處中秋烤肉地點，分別為清水區鰲峰山公園烤肉區、北屯區中正露營區。

2023中秋台南、高雄全面禁止公園烤肉

為了維護公園綠地植栽與環境安全，2023年中秋節台南市、高雄市將維持過往規定，全面禁止公園與綠地的烤肉活動，同時禁止包括野炊、燃放鞭炮等行為。民眾若是違反規定，台南市依照「台南市公園綠地管理自治條例」將處1200元以上、6000元以下罰鍰，而高雄市依照「高雄市公園管理自治條例」將處1000元以上、6000元以上罰鍰。

2023台南、高雄中秋烤肉規定：

中秋烤肉需注意環境清潔與用火安全

中秋節月圓人團圓，和親朋好友相聚烤肉已經是許多人每年必備的中秋活動。不過各縣市基於環境安全與公園植栽考量，將僅開放部分地點烤肉，或者是全面禁止公園綠地烤肉，提醒民眾務必遵守相關規定，而若是前往指定開放場所烤肉，也需注意環境清潔與用火安全。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023中秋合法烤肉地點整理：台北、新北、台中、台南、高雄戶外公園烤肉規定

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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