孫悟空與哈努曼如何「猴猴做代誌」？從《西遊記》與《拉瑪堅》看中泰文化差異
我們想讓你知道的是
《西遊記》中的孫悟空與泰國史詩《拉瑪堅》的哈奴曼，兩者的差異體現了中泰文化的差異，前者展現了人生充滿各種挑戰與突破的機會，而後者依然強調對君主的忠誠，身為天神二代的哈奴曼清楚自己的使命，就是要幫助天神毗濕奴完成使命。
近期筆者的泰國神話《拉瑪堅》線上講座剛好介紹到「哈奴曼篇」，就有聽眾問到《拉瑪堅》的哈奴曼，與《西遊記》的齊天大聖孫悟空，兩者的差異為何？講座結束不久，剛好看到一張有趣的圖片，是泰國當地的插圖藝術家畫的圖片，筆者搜尋了相關資料發現，其實泰國當地也有不少人討論這個話題，因此就藉這個機會來深入探討一下這兩位在中國與泰國之間相當高人氣的角色。
有鑒於《西遊記》與《拉瑪堅》這兩部經典作品內容過於龐大，因此筆者將著重於介紹哈奴曼與孫悟空的個性與生命經驗，探討兩位角色背後隱含的中泰文化差異，而關於哈奴曼的故事可以參考筆者之前的文章〈孫悟空是不近女色的「齊天大聖」，泰國史詩《拉瑪堅》的神猴哈奴曼卻是「情聖」〉。
另外，筆者也要先說明一下，由於《西遊記》是台灣人都熟悉的文學作品，在華人世界當中也有各種電影與戲劇改編，每個人看的版本可能都有所差異，因此筆者將會以個人閱讀與觀賞過的《西遊記》當中的孫悟空為參考，若讀者看的版本跟筆者論述的有所差異，歡迎提出自已看法一起討論。
孫悟空的個性與生命經驗
就筆者對孫悟空的認知，他算是整部《西遊記》當中的靈魂人物，孫悟空的個性很大一部分來自他碰到唐僧之前的生命經驗，他自出生以來就是一名孤兒，沒有父母的關愛，完全靠自己生活，後來在花果山找到猴族成為夥伴以及拜菩提老祖為師的過程，才慢慢讓孫悟空知道團體生活的重要性，但同時也讓他發現自己的與眾不同以及強大能力。孫悟空的學習能力很強，同時也懂得善用武器，因此在菩提老祖那邊學完之後，就踏上尋找強大武器的道路。
孫悟空原本也有打算成為天界的官員之一，因此兩度接受天界招安，但又兩度反叛，其中就包含偷吃蟠桃的故事，顯示孫悟空雖然可以融入團體，不過卻難以適應龐大的組織結構，更無法乖乖當一個天界公務員，他想追求的是「自由」，還挑戰了整個天界，卻仍然找不到自己想要的目標，最終引來如來佛祖的懲罰，被迫中止自由自在的生活，只能在五指山下好好思考自己的上半段人生。
孫悟空的上半段故事很類似青少年的概念，年少輕狂想要各種挑戰與嘗試，但因為缺乏明確目標又無法安於現狀，成為世人眼中搗亂秩序的禍源，孫悟空的人生轉淚點是在與唐僧的相遇，他因為唐僧的解救而獲得自由，但也因為戴上緊箍圈而受制於唐僧，因此雖然孫悟空的能力很大，卻因為任務而不得不委屈自己跟著唐僧；而唐僧則是透過觀音菩薩教導的緊箍咒去管教孫悟空，兩人之間的關係其實並不平等，兩人之間是師徒關係，孫悟空必須聽命於唐僧的話，就如同中國古代儒家社會之下的老師與弟子那樣，為師者不一定是完美，但徒弟卻一定要聽命行事。
不過也因為孫悟空與唐僧兩人個性上的反差，才讓《西遊記》成為一部讀者閱讀完之後會產生省思的作品，因為團隊碰到危機的時候，成員之間本來就會產生不同看法與觀點，孫悟空就是直來直往的處理事情，英勇卻魯莽的看似處理完一切，卻又無法讓事情盡善盡美，最終仍然需要唐僧出面才能讓整件事情完美落幕。但同時，唐僧也不是一個完美的人設，他因為本身的能力受限，對孫悟空產生誤解，兩人的衝突也讓讀者了解到，無論是唐僧還是孫悟空人都有自己的局限性，應該互相了解與溝通才能真正團結。
哈奴曼的個性與生命經驗
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
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