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2023/09/27,
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棒協的決定卻要林凱威和味全球團揹「詐傷」的鍋，實屬荒唐

棒協的決定卻要林凱威和味全球團揹「詐傷」的鍋，實屬荒唐
味全龍隊投手林凱威。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

很多人會把這件事拿來跟年初的張育成事件來比較，實則荒謬。張育成在季初是「無所屬」球員，他要不要打經典賽完全是出自「個人意願」。但林凱威呢？從他受傷以來這將近一個月的時間，未對亞運作出任何的表態。

文：野球份子 fight with CPBL

關於「味全投手林凱威自亞運退賽後，在亞運開打前即回中職一軍出賽」一事，經過一個晚上的釐清過程，再加上與家人的意見討論之後，可以從「林凱威本人」、「味全球團」和「棒協」三大區塊作探討。

一、林凱威本人：最不該攻擊的對象就是林凱威

很多人會把這件事拿來跟年初的張育成事件來比較，實則荒謬。張育成在季初是「無所屬」球員，他要不要打經典賽完全是出自「個人意願」。

但林凱威呢？從他受傷以來這將近一個月的時間，未對亞運作出任何的表態。他有說他不想打，或是對外表態什麼嗎？完全沒有。林凱威是隸屬於味全龍的球員，他能否在職棒一軍或是亞運出賽，或是受傷之後的照顧和復健，以及跟棒協報告他的受傷情況，完全都是球團在安排、在執行的。

所以攻擊林凱威，就是最荒謬的一件事，因為從頭到尾都不是林凱威能決定的。

二、味全球團：通報、告知都做到，球團何錯之有？

該做的通報、該告知的事情都有做到，既然林凱威因腳傷退出亞運中華隊，球團專心將他的傷養好後放回職棒一軍出賽，請問球團錯在哪？

八月底林凱威受傷之後，味全就向棒協提出林凱威的受傷報告：「左腳拇趾肌拉傷估計要花2到3週治療、復健跑不掉。」味全只是報告，並沒有「要求」棒協讓林凱威退賽，完全把決定權交給棒協。

到了9月10日，棒協宣佈林凱威退賽之後（退賽原因在第三點會提），等於是林凱威已經正式跟亞運切割了，那味全就專心處理林凱威的受傷狀況就好了。

那林凱威的確過沒幾天就開始練投，最快22日可以回一軍，但是一個球員受傷之後的恢復時程本來就有可能提早，也有可能延後，而且出賽之後的表現又是另外一回事了。既然棒協宣佈林凱威退賽了，球團專心將他的傷養好後放回職棒一軍出賽，請問球團錯在哪？不能因為恢復時間快，就成為攻擊的點。

三、棒協：想換林凱威並不只因「受傷」

必須重申，林凱威能不能打亞運，決定權完全在棒協，不是味全，更不是林凱威。

棒協在收到林凱威的受傷報告之後，拖了一個多星期之後，在9月10日做出決定：「林凱威日前因腳底受傷，加上教練團評估認為投手相對充足，野手人手較欠缺，因此改派野手吳念庭充實內野戰力。」

各位，這就是重點。棒協想換林凱威並不只是「受傷」，還有「覺得投手已充足，野手較欠缺」這個因素。

難道現在林凱威傷好了，棒協就要自打臉說：「我忽然覺得投手又不夠了」然後把林凱威叫回來，再對著身體健康，還特別從日本飛回台灣參與集訓的吳念庭說：「沒你的事了，你回去日本吧！」怎麼想都覺得很荒謬吧？

總而言之，這完全是棒協的決定，退賽原因也說得明明白白。若外界要林凱威和味全球團揹這個鍋，甚至冠上「詐傷」、「一切都是為了戰績」、「逃兵」等莫須有的罪名，實屬荒唐。

要詐傷，你當全球團所有專業人士都是傻子嗎？為了戰績，還會讓一個王牌守護神在二軍調整三個星期？逃兵？決定權在棒協啊各位。

以上，講完了。希望大家能恍然大悟、豁然開朗，而不是繼續酸言酸語。

本文經野球份子 fight with CPBL授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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