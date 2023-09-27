快4000位老師問卷調查：3成教師不快樂，政策要求太多、下班後還要回覆LINE群組

明（28）日就是教師節，台灣中小學教師工作快樂情形大調查結果今（27）日出爐，滿分為10分的話，有三成老師的快樂指數在4分以下。對此，專家認為老師成為「教育政策的提款機」，過多政策讓老師難以負荷。而下班後除了需要備課，更得回覆班上LINE群組的問題，無法休息使老師難以兼顧家庭生活。

社團法人未來台灣學會、台灣素養教育協會、中華民國點亮生命教育協會、中華民國瑩光教育協會今日共同舉辦記者會，公布台灣中小學教師工作快樂情形調查結果。這項調查對象為國小、國中、高中老師，搜集了3827個樣本（排除重複填答、資料不全者），調查為期2週。主持記者會的台大電機系教授葉丙成說，問卷在網路發布後，短短一個禮拜就收到快4000份問卷，填答相當踴躍。

葉丙成指出，台灣老師的壓力非常大，若滿分10分，平均壓力分數有6.94分，私立學校老師的壓力又比公立學校還大，壓力最大的前4名縣市依序為連江縣、嘉義市、新竹市與金門縣。快樂指數的部分，若0分為「非常不快樂」，有30.1％的老師快樂指數在4分以下，平均快樂分數為5.53分。

根據調查，造成老師不快樂的原因其一為政策要求太多，讓老師難以負荷。葉丙成直言，老師如今成為「教育政策的提款機」，政策推行應避免急就章，避免教育現場的焦慮和壓力。瑩光教育協會理事長藍偉瑩表示，每當推行新政策，往往研習數小時就直接上路，政策支票開出都丟給現場老師消化。

中華點亮生命教育協會理事長、前復興高中校長劉桂光說，很多教育現場夥伴都認同新課綱，不希望「一試定終身」，但在素養導向教學的推動上，卻是要求老師馬上做到、沒有相關配套，「老師不是不願意做，而是只上了幾小時課，根本沒辦法解決問題。」

下班後不只備課，還要回覆LINE群組

調查結果顯示，老師每日工作時數平均高達10小時，其中，專任教師每日花在行政工作上的時間就有2.5小時。而在教學方面，藍偉瑩對此表示，老師往往晚上在家還是要備課，週末兩天也至少有一天用在備課上，這都是老師工作不為人知的一面。

且導致老師不快樂的另一原因，就在於下班後仍需處理學生事務，無法兼顧家庭生活。立委張廖萬堅說，很多班級會成立LINE群組，常常讓老師晚上很難休息，需要接收家長的抱怨並作出解釋。葉丙成表示，雖然多數家長還是很明理的，但呼籲家長，如果看到班級LINE群組有少數家長在欺負好老師，「你要幫他講話」，讓老師知道很多家長在支持他，他才能走得更遠。

張廖萬堅認為，「老師不快樂，就很難要求老師教出會快樂學習的學生」。立委吳怡玎也強調應正視老師的快樂與壓力，因為這影響到的是孩子，同時呼籲減輕老師手上不必要的工作，才能讓他們好好專注在教育上、發揮老師的職能。

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核稿編輯：楊士範