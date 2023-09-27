快4000位老師問卷調查：3成教師不快樂，政策要求太多、下班後還要回覆LINE群組
我們想讓你知道的是
造成老師不快樂的原因其一為政策要求太多，讓老師難以負荷。葉丙成直言，老師如今成為「教育政策的提款機」，政策推行應避免急就章，避免教育現場的焦慮和壓力。
明（28）日就是教師節，台灣中小學教師工作快樂情形大調查結果今（27）日出爐，滿分為10分的話，有三成老師的快樂指數在4分以下。對此，專家認為老師成為「教育政策的提款機」，過多政策讓老師難以負荷。而下班後除了需要備課，更得回覆班上LINE群組的問題，無法休息使老師難以兼顧家庭生活。
社團法人未來台灣學會、台灣素養教育協會、中華民國點亮生命教育協會、中華民國瑩光教育協會今日共同舉辦記者會，公布台灣中小學教師工作快樂情形調查結果。這項調查對象為國小、國中、高中老師，搜集了3827個樣本（排除重複填答、資料不全者），調查為期2週。主持記者會的台大電機系教授葉丙成說，問卷在網路發布後，短短一個禮拜就收到快4000份問卷，填答相當踴躍。
葉丙成指出，台灣老師的壓力非常大，若滿分10分，平均壓力分數有6.94分，私立學校老師的壓力又比公立學校還大，壓力最大的前4名縣市依序為連江縣、嘉義市、新竹市與金門縣。快樂指數的部分，若0分為「非常不快樂」，有30.1％的老師快樂指數在4分以下，平均快樂分數為5.53分。
根據調查，造成老師不快樂的原因其一為政策要求太多，讓老師難以負荷。葉丙成直言，老師如今成為「教育政策的提款機」，政策推行應避免急就章，避免教育現場的焦慮和壓力。瑩光教育協會理事長藍偉瑩表示，每當推行新政策，往往研習數小時就直接上路，政策支票開出都丟給現場老師消化。
中華點亮生命教育協會理事長、前復興高中校長劉桂光說，很多教育現場夥伴都認同新課綱，不希望「一試定終身」，但在素養導向教學的推動上，卻是要求老師馬上做到、沒有相關配套，「老師不是不願意做，而是只上了幾小時課，根本沒辦法解決問題。」
下班後不只備課，還要回覆LINE群組
調查結果顯示，老師每日工作時數平均高達10小時，其中，專任教師每日花在行政工作上的時間就有2.5小時。而在教學方面，藍偉瑩對此表示，老師往往晚上在家還是要備課，週末兩天也至少有一天用在備課上，這都是老師工作不為人知的一面。
且導致老師不快樂的另一原因，就在於下班後仍需處理學生事務，無法兼顧家庭生活。立委張廖萬堅說，很多班級會成立LINE群組，常常讓老師晚上很難休息，需要接收家長的抱怨並作出解釋。葉丙成表示，雖然多數家長還是很明理的，但呼籲家長，如果看到班級LINE群組有少數家長在欺負好老師，「你要幫他講話」，讓老師知道很多家長在支持他，他才能走得更遠。
張廖萬堅認為，「老師不快樂，就很難要求老師教出會快樂學習的學生」。立委吳怡玎也強調應正視老師的快樂與壓力，因為這影響到的是孩子，同時呼籲減輕老師手上不必要的工作，才能讓他們好好專注在教育上、發揮老師的職能。
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核稿編輯：楊士範
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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