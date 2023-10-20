星雲大師《讓品德成為你的即戰力》：回想我這一生中有好幾個轉捩點，都是在「敢」作「敢」為之下化危為安

文：星雲大師

〈敢，很重要——培養果斷、臨危不亂的氣魄〉

（前略）

直下承擔啟新局

所以，「敢」是發心，也是擔當；「敢」是勇氣，也是智慧，「敢」的好處不勝枚舉，回想我這一生中有好幾個轉捩點，也都是在「敢」作「敢」為之下，化危為安，漸入佳境。首先，在十二歲時，我為了一個偶然的承諾，割愛辭親，出家學佛，步入另一個迥然不同的世界，若非當年如此「敢」於下定決心，我的一生必定無法如此多采多姿。

接著是在二十三歲時，局勢變異，未曾踏出江蘇一步的我，竟「敢」冒著生命的危險，連夜奔走南京、常州之間，接應百餘位同道加入「僧侶救護隊」，坐火車，搭輪船，穿山越嶺，漂洋過海，來到舉目無親的台灣。文化大革命時，不知多少寺院在火炬中灰飛煙滅，不知多少僧伽在清算中含辱以歿，如果不是因為我一念救人之慈，「敢」領隊來台，恐怕也難逃劫數了。

到了台灣，「僧侶救護隊」因故自動解散，我在中壢、新竹一帶流浪掛單，教書寫作，聽說宜蘭偏僻落後，沒有人願意去弘法，我那時連台灣各地風土人情都搞不清楚，居然「敢」一口允諾李決和居士的邀請，前往駐錫，沒想到在那裡度了許多佛教青年，為台灣佛教開拓一片新天地。如果我當年畏難苟安，戀棧他處，或許沒有這麼多稟性淳良的常隨弟子，與我一起眾志成城，為教奉獻了。

開闢佛光山是第四個轉捩點。當時很多人看到這塊偏處一隅的荒山野地，紛紛卻步退心，我不為動搖。三十年來，「敢」和洪水颶風搏鬥，一次又一次重拾磚瓦，再建家園；「敢」在是非批評中生存度日，以事實瓦解有心人士的毀謗。在無錢無緣下，我培養了一千多名僧伽弟子，在世界各地服務大眾。其中，有許多弟子承繼了我「敢」作「敢」為的作風，不眠不休地弘法利生，令我感到十分安慰。

像慈莊，手拎一只小皮包，就「敢」走遍世界五大洲建設一百餘所道場；慈容，雖然生來一副瘦弱的身軀，卻「敢」周遊全球各國設立佛光會；依華，「敢」隻身到環境惡劣的印度留學，十年寒窗，學成歸國，促成佛教戒法再傳印度的殊勝因緣。也有徒眾，「敢」赴往「黑暗大陸」——非洲弘法布教，感化無數黑人皈依三寶、出家學佛；或者為了護持佛法，「敢」在劣民刀槍之中，奮不顧身，勇往直前；乃至在綁匪面前，「敢」滔滔講說佛法，絲毫無所畏懼。「敢」不但成就了一己的道業，也促進了佛教事業的發展；「敢」，不但涵養了個人的聖胎，也成就了萬千眾生的慧命。

一九八五年，我從住持之職退居下來，破除台灣佛教「萬年住持」的傳統，為教界作模範，為大眾立榜樣。退位之後的我，天地更為寬闊，因為我「敢」向自己的缺陷挑戰，以辛勤的耕耘來戰勝先天的不足；我「敢」邁開腳步，行人所未行之路。例如我不會他國語言，但我「敢」到世界各地弘法，佛教在五大洲於焉發揚光大；我不曾學過組織企劃，但我「敢」創立國際佛光會，讓僧信平等的理想能在現世落實；

我沒有豐富的辦學經驗，但我「敢」辦大學，作育英才，像美國的西來大學曾獲優良大學的認可，嘉義的南華大學招生斐然，尤其曾在某一年的新生中，一百名學生裡，其中有二十七個學生將南華填為第一志願，有三十幾個學生將該校填為前十個志願，為台灣教育史創下先例；我也不懂廣播、電視，但我「敢」創辦公益性質的「佛光衛星電視台」，所有節目不但有益身心，而且沒有廣告插播。

秉持諸佛菩薩「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」的精神來從事國際弘法、組織佛教教會、辦理高等教育、設立傳播事業，必須要有開闊的胸襟與遠大的視野，非「敢」無以成事。往後還有很長的日子需要大家齊心著力，如何才能延續佛教的千秋偉業？如何才能長養眾生的法身慧命？還是那句話：「敢，很重要！」我們不但要「敢」於勇猛向前，「敢」於展開新局，也要「敢」於返觀自照，「敢」於除舊布新。

一九九七年佛光山毅然宣布封閉山門，潛心靜修，就像任何一種重大的變革一樣，封山也需要有遠大的勇氣。在封山典禮即將結束時，全山法師以果「敢」的步伐踏入「靈山勝境」，山門隨之掩閉上鎖。我們立志要在文化、教育、修持、弘法上深入扎根，期待將來能為社會做出更佳的貢獻。

徒眾常說我「行事膽大，遊走於懸崖邊緣」，其實我也有「不敢」之事，例如：佛事「不敢」不做，因果「不敢」違背。記得多年前，一名素行不良的候選人在我說法時站上講台，硬要我將他介紹給大家，我當著他的面，直言告訴聽眾不要選他；掌管財務的職事因為入不敷出，想要挪用一個月份的道糧作為建設之用，我嚴禁不准；當中日斷交，我遠赴東瀛，向「世界佛教徒友誼會」爭取保留中國佛教會的席次；在台灣戒嚴時期，我向政府官員建言應開放民意，包容異己；在訪問中國期間，我向中共領導階層表示應恢復佛教道場；

凡世界各地發生重大天災人禍，我發動信徒，捐輸解困；何人何地需要我時，我竭盡所能，給予支助；國內畛域之見衝突日盛時，我在台北道場舉行首次「二二八平正法會」，希望藉此喚起大家的覺醒，撫平歷史的悲劇，促進族群的和諧；台灣重大刑案頻傳之際，我發起「慈悲愛心人運動」，培訓二千名慈悲愛心人，到大街小巷、學校機關、車站市場、公園廟口，向大眾宣導慈悲愛心，以實際的行動來帶動全民淨化自己，關懷社會。