星雲大師《讓品德成為你的即戰力》：回想我這一生中有好幾個轉捩點，都是在「敢」作「敢」為之下化危為安
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星雲大師在動亂、貧困的環境中成長，但心性堅忍不拔，勇氣與積極促使他一步一腳印走過篳路藍縷的弘法路。面對讚美不驕矜、不自滿；面對批評不比較、不發怒，始終秉持謙虛、果敢，大師以這種種品行收穫許多好因好緣，又抱持著回饋的心念創辦了佛光山，遍布世界五大洲與眾同享。本書透過星雲大師人生故事的集結，傳遞出品德賦予你我的永恆力量。
文：星雲大師
〈敢，很重要——培養果斷、臨危不亂的氣魄〉
（前略）
直下承擔啟新局
所以，「敢」是發心，也是擔當；「敢」是勇氣，也是智慧，「敢」的好處不勝枚舉，回想我這一生中有好幾個轉捩點，也都是在「敢」作「敢」為之下，化危為安，漸入佳境。首先，在十二歲時，我為了一個偶然的承諾，割愛辭親，出家學佛，步入另一個迥然不同的世界，若非當年如此「敢」於下定決心，我的一生必定無法如此多采多姿。
接著是在二十三歲時，局勢變異，未曾踏出江蘇一步的我，竟「敢」冒著生命的危險，連夜奔走南京、常州之間，接應百餘位同道加入「僧侶救護隊」，坐火車，搭輪船，穿山越嶺，漂洋過海，來到舉目無親的台灣。文化大革命時，不知多少寺院在火炬中灰飛煙滅，不知多少僧伽在清算中含辱以歿，如果不是因為我一念救人之慈，「敢」領隊來台，恐怕也難逃劫數了。
到了台灣，「僧侶救護隊」因故自動解散，我在中壢、新竹一帶流浪掛單，教書寫作，聽說宜蘭偏僻落後，沒有人願意去弘法，我那時連台灣各地風土人情都搞不清楚，居然「敢」一口允諾李決和居士的邀請，前往駐錫，沒想到在那裡度了許多佛教青年，為台灣佛教開拓一片新天地。如果我當年畏難苟安，戀棧他處，或許沒有這麼多稟性淳良的常隨弟子，與我一起眾志成城，為教奉獻了。
開闢佛光山是第四個轉捩點。當時很多人看到這塊偏處一隅的荒山野地，紛紛卻步退心，我不為動搖。三十年來，「敢」和洪水颶風搏鬥，一次又一次重拾磚瓦，再建家園；「敢」在是非批評中生存度日，以事實瓦解有心人士的毀謗。在無錢無緣下，我培養了一千多名僧伽弟子，在世界各地服務大眾。其中，有許多弟子承繼了我「敢」作「敢」為的作風，不眠不休地弘法利生，令我感到十分安慰。
像慈莊，手拎一只小皮包，就「敢」走遍世界五大洲建設一百餘所道場；慈容，雖然生來一副瘦弱的身軀，卻「敢」周遊全球各國設立佛光會；依華，「敢」隻身到環境惡劣的印度留學，十年寒窗，學成歸國，促成佛教戒法再傳印度的殊勝因緣。也有徒眾，「敢」赴往「黑暗大陸」——非洲弘法布教，感化無數黑人皈依三寶、出家學佛；或者為了護持佛法，「敢」在劣民刀槍之中，奮不顧身，勇往直前；乃至在綁匪面前，「敢」滔滔講說佛法，絲毫無所畏懼。「敢」不但成就了一己的道業，也促進了佛教事業的發展；「敢」，不但涵養了個人的聖胎，也成就了萬千眾生的慧命。
一九八五年，我從住持之職退居下來，破除台灣佛教「萬年住持」的傳統，為教界作模範，為大眾立榜樣。退位之後的我，天地更為寬闊，因為我「敢」向自己的缺陷挑戰，以辛勤的耕耘來戰勝先天的不足；我「敢」邁開腳步，行人所未行之路。例如我不會他國語言，但我「敢」到世界各地弘法，佛教在五大洲於焉發揚光大；我不曾學過組織企劃，但我「敢」創立國際佛光會，讓僧信平等的理想能在現世落實；
我沒有豐富的辦學經驗，但我「敢」辦大學，作育英才，像美國的西來大學曾獲優良大學的認可，嘉義的南華大學招生斐然，尤其曾在某一年的新生中，一百名學生裡，其中有二十七個學生將南華填為第一志願，有三十幾個學生將該校填為前十個志願，為台灣教育史創下先例；我也不懂廣播、電視，但我「敢」創辦公益性質的「佛光衛星電視台」，所有節目不但有益身心，而且沒有廣告插播。
秉持諸佛菩薩「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」的精神來從事國際弘法、組織佛教教會、辦理高等教育、設立傳播事業，必須要有開闊的胸襟與遠大的視野，非「敢」無以成事。往後還有很長的日子需要大家齊心著力，如何才能延續佛教的千秋偉業？如何才能長養眾生的法身慧命？還是那句話：「敢，很重要！」我們不但要「敢」於勇猛向前，「敢」於展開新局，也要「敢」於返觀自照，「敢」於除舊布新。
一九九七年佛光山毅然宣布封閉山門，潛心靜修，就像任何一種重大的變革一樣，封山也需要有遠大的勇氣。在封山典禮即將結束時，全山法師以果「敢」的步伐踏入「靈山勝境」，山門隨之掩閉上鎖。我們立志要在文化、教育、修持、弘法上深入扎根，期待將來能為社會做出更佳的貢獻。
徒眾常說我「行事膽大，遊走於懸崖邊緣」，其實我也有「不敢」之事，例如：佛事「不敢」不做，因果「不敢」違背。記得多年前，一名素行不良的候選人在我說法時站上講台，硬要我將他介紹給大家，我當著他的面，直言告訴聽眾不要選他；掌管財務的職事因為入不敷出，想要挪用一個月份的道糧作為建設之用，我嚴禁不准；當中日斷交，我遠赴東瀛，向「世界佛教徒友誼會」爭取保留中國佛教會的席次；在台灣戒嚴時期，我向政府官員建言應開放民意，包容異己；在訪問中國期間，我向中共領導階層表示應恢復佛教道場；
凡世界各地發生重大天災人禍，我發動信徒，捐輸解困；何人何地需要我時，我竭盡所能，給予支助；國內畛域之見衝突日盛時，我在台北道場舉行首次「二二八平正法會」，希望藉此喚起大家的覺醒，撫平歷史的悲劇，促進族群的和諧；台灣重大刑案頻傳之際，我發起「慈悲愛心人運動」，培訓二千名慈悲愛心人，到大街小巷、學校機關、車站市場、公園廟口，向大眾宣導慈悲愛心，以實際的行動來帶動全民淨化自己，關懷社會。
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放手喝、大膽玩！格蘭傑「X」單一麥芽威士忌挑戰百搭天花板
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格蘭傑「X」單一麥芽威士忌打破品飲藩籬，挑戰喝酒情境天花板，無論老饕或新手、純飲或調酒，X都能駕馭。
「X」，一個象徵跨界的符碼，一個充滿可能性的標誌，格蘭傑推出「 X 單一麥芽威士忌」，宣告打破傳統、開啟跨界混搭的冒險之旅，無論是威士忌初心者、初探玩家、品銘大師，都能藉此獲得全新的威士忌體驗，玩出最心滿意足的滋味。
一支擁有無限可能的威士忌——格蘭傑X
在台灣喝酒的眾多刻板印象中，其中有一項是「好的威士忌不必拿來調酒，調酒用的威士忌一定不適合純飲」。不過，喜愛打破常規的格蘭傑可不這麼想，為了讓更多人能體驗喝威士忌的樂趣，無論任何情境都能輕鬆享受威士忌之美，格蘭傑打造了一款「X」單一麥芽威士忌，翻轉人們的想像。
「X」即是「Cross」，意味著跨界與混搭，充滿無限可能性。一般人對於單一麥芽威士忌停留在純飲或加冰，但格蘭傑「X」透過酒廠精心的設計，讓它不只能純喝，想要加冰喝、做成Highball或是搭配其他風味副材料做成調酒，有都沒有問題；甚至它也不限場合，想要下午茶搭配清爽低酒精的格蘭傑X調酒，或是在KTV熱唱想要搭配冰塊慶祝，甚至是好友聚會談心純飲，格蘭傑「X」都可以符合需求。
奔放性格，再創全新經典
秉持著「讓更多人享受威士忌的樂趣」的精神，格蘭傑「X」並不是打造出一款毫無特色的威士忌以獲得老饕與入門者的最大公約數，而是保有格蘭傑的風味性格，發展出能收服資深品酩佳與威士忌初心者的風味，甚至打破威士忌只能純飲或只能調酒的界線，讓每一位玩家都能發揮創意、隨心所欲的品嚐威士忌。
與經典系列相比，格蘭傑「X」單一麥芽威士忌展現出更為奔放的香氣，帶來生動的花香和辛香料氣息，而晃動後更凸顯烘烤橡木桶的風味，散發出西洋梨的獨特風味。口感方面，格蘭傑「X」則呈現出更加易飲且粉嫩的特點，尤其再稍微兌水後，更迸發出西洋梨和白水蜜桃的滋味，完美演繹格蘭傑的甘甜本色。
威士忌玩創意，放手玩出X種喝法
不限情境，無論是獨自在家放鬆、與家人中秋節烤肉，或與好友在KTV狂歡，格蘭傑「X」目前最適合在各種喝法、各種場合搭配的單一麥芽威士忌。不限喝法，可以純飲或加冰、加水，也可以做成經典的Highball，甚至想要隨手抓一些超商飲料做成創意調酒，或加入些許當季水果來一場雞尾酒派對，格蘭傑「X」都有絕對的自信能征服你的味蕾，就看你敢不敢玩。
不妨現在就來一支格蘭傑「X」單一麥芽威士忌，挑戰「X」的極限，盡情玩出無限多種組合，在品味威士忌的同時，享受趣味妙不可言。