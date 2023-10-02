難倒物理學家的「三體問題」，其實與韋伯望遠鏡的觀測點有關？
我們想讓你知道的是
只要談到韋伯望遠鏡與它的發射軌道，就經常會提及一個感覺有點難懂的名詞：拉格朗日點（Lagrange point）。到底什麼是拉格朗日點？韋伯望遠鏡又為什麼要放在日地系統的第二拉格朗日點（L2）呢？
文：歐柏昇（台大物理系、中研院天文所博士生，全國大學天文社聯盟名譽理事長）
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- 宇宙中三個可視為質點的天體，彼此的引力會互相影響，因此它們的運動軌跡相當難預測，這也被稱為「三體問題」。
- 拉格朗日計算限制性三體問題時，發現系統中總共有五個點（L1至L5）可以使第三個物體處在力平衡狀態，為三體問題的五個特殊解。
- 韋伯太空望遠鏡被發射至L2拉格朗日點，在此位置地球與太陽始終維持在同一方向，因此可運用遮罩阻擋兩天體的紅外線干擾。
2021年12月，詹姆斯．韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope，簡稱韋伯望遠鏡）發射升空。七個月後，美國國家航空暨太空總署（National Aeronautics and Space Administration, NASA）也陸續公布韋伯望遠鏡拍攝到的精彩天文影像，為人類開啟探索宇宙深處的新時代。
不過，只要談到韋伯望遠鏡與它的發射軌道，就經常會提及一個感覺有點難懂的名詞：拉格朗日點（Lagrange point）。到底什麼是拉格朗日點？韋伯望遠鏡又為什麼要放在日地系統的第二拉格朗日點（L2）呢？
在詳細解說之前，先給讀者一句簡短的答案：太陽與地球始終保持在L2的同一方向，因此韋伯望遠鏡可以運用遮罩一併阻擋來自這兩天體的干擾。請讀者們先把這句話放在心上，接著我們要從數百年前的牛頓開始說起。
什麼是拉格朗日點？
中國科幻作家劉慈欣著名的科幻小說《三體》，書名源於物理學上的重大難題⸺三體問題（three-body problem）。從牛頓（Isaac Newton）提出萬有引力定律以來，這項難題困擾了數百年間的眾多天才。
牛頓提出的萬有引力定律非常簡潔，一條簡單的公式即可算出物體之間的重力。兩個可視為質點的天體彼此因重力作用而相互影響的情況，屬於較單純的「二體問題」，因此要預測它們的運動軌跡並不困難。牛頓在1687年出版的書籍《自然哲學的數學原理》（The Mathematical Principles of Natural Philosophy），早已完整解出二體運動軌道的數學形式。兩個質點受彼此重力而互繞，則運行軌道會是圓錐曲線，例如地球繞行太陽的橢圓軌道。
然而，系統中一旦加入第三個物體，成為「三體問題」，情況就會變得極其複雜，且軌跡通常非常混亂。三體問題在數學上大多不存在解析解（analytical solution）（註），也就是無法找到準確描述該軌道的數學公式，只能靠著電腦一步步推算才能得知下一步的狀態。
註釋：一個或一組方程式的「解析解」，是指可用常見運算（如加減乘除、指數等）的組合來表達的解，如二次方程式的根就是典型的解析解。
1890 年，法國數學家龐加萊（Henri Poincaré）指出，三體運動會出現混沌（chaos）現象⸺由於三體運動的軌跡非常紊亂，只要給予細微的變化就可能導致截然不同的後果，所以我們無法精準預測三體的長期運動軌跡。這種情況就如同極為複雜的大氣現象，氣象預報雖能告訴我們明、後天的天氣，但卻無法精準預測更久以後的狀態。
雖然三體問題沒辦法算出普遍的解析解（analytical solution），不過有些天才數學家卻找到在特殊條件下的解。18世紀數學家拉格朗日（Joseph-Louis Lagrange）在計算限制性三體問題（restricted three-body problem）時，把第三個物體視作沒有質量的點，加在二體運動的系統（例如太陽與地球互繞的系統）當中。試著將問題簡化後，是否便存在可算出軌跡的特殊解呢？
拉格朗日在計算後發現，這個系統中總共有五個點可以使第三個物體處在力平衡狀態（分別稱為L1至L5，圖一）。在這五個位置上，該物體所受到太陽與地球的重力總和，剛好等於它隨地球公轉所需的向心力。換句話說，在這五個拉格朗日點時，太陽重力、地球重力與離心力三者的作用正好達成力平衡，所以物體可以跟隨地球一起公轉，對於太陽和地球而言，也就能保持在固定不動的相對位置上，這五個點就相當於三體問題的五個特殊解。
為什麼韋伯望遠鏡要放在L2？
韋伯望遠鏡位於日地系統的L2，繞行太陽的軌道比地球更外圈。如果它只受太陽重力影響以橢圓軌道繞著太陽公轉，那麼依據克卜勒定律，它的公轉週期會比地球更長，而跟不上地球的腳步。不過，若是把這個問題視為三體運動（太陽＋地球＋韋伯）而非二體運動（太陽＋韋伯），結果就會有所不同。除了太陽以外，韋伯望遠鏡實際上還受到地球重力的吸引，這股力量會加速望遠鏡的公轉，讓它剛好可以跟上地球公轉的腳步。
讀者們還記得前面曾經提過，位在拉格朗日點的物體可以自動跟著日地系統同步移動嗎？這項物理特性使得拉格朗日點在太空科技上具有應用價值。
不過，太空望遠鏡其實也不一定都要放在拉格朗日點。例如哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）就位於離地面約540公里的近地軌道，因此當初發現鏡面出現問題時，還能發射太空梭以協助維修。
那為什麼韋伯望遠鏡不放在近地軌道，而是大老遠地來到距離地球150萬公里的L2？科學家的用意是什麼？
韋伯望遠鏡之所以放在L2的關鍵原因，在於它的主要任務是「紅外光天文觀測」。我們周遭環境中充斥著無數能發出紅外光的物體⸺人體可以發出紅外光，地球更是個強烈的紅外光源。甚至就連望遠鏡本身如果溫度不夠低，也會發出夠強的紅外光波段熱輻射。因此紅外光天文望遠鏡必須冷卻到極低溫度才能運作，韋伯望遠鏡運作的溫度就大約是－225°C。
至於太陽和地球這兩個強烈的紅外光源，可能使韋伯望遠鏡溫度升高而影響觀測，也是必須隔絕的兩大干擾。因此韋伯望遠鏡利用一組稱為太陽盾（sunshield）的遮罩阻擋輻射，以達到冷卻效果（圖二）。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心