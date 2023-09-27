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2023/09/27,
生活

衛福部試辦輔導4大超商茶葉蛋等加工品標示原產地，為期半年盼減少民眾疑慮

衛福部試辦輔導4大超商茶葉蛋等加工品標示原產地，為期半年盼減少民眾疑慮
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

衛福部食品藥物管理署表示，試辦期間自今年9月25日起為期半年，以各大通路商為本次優先試辦業別，產品範圍以具有蛋型的白煮蛋、茶葉蛋、溏心蛋等散裝蛋製品為主，標示方式建議可參考散裝食品標示規定，以卡片、標記（標籤）或標示牌（板）等型式，採懸掛、立（插）牌、黏貼或其他足以明顯辨明方式，擇一標示。

（中央社）衛福部長薛瑞元今（27）日說，生鮮雞蛋若經加工變成滷蛋、茶葉蛋等，屬於實質轉型，但標示產地台灣，可能跟民眾認知不一致，將試辦輔導主要通路如四大超商等標示原料來源地6個月。

台中有2業者以進口蛋製成液蛋產品，產地卻標示為台灣，引發爭議。衛福部政務次長王必勝22日表示，針對維持雞蛋原型，但屬於食品加工「實質轉型」品項如滷蛋等，將以試辦輔導方式，讓廠商標示蛋原產地，減少民眾疑慮。

薛瑞元今日上午列席立法院衛環委員會，就「屏東市明揚工廠大火案之檢討及改善」、「進口雞蛋案對食品安全之檢討及改善」等議題進行專題報告並備質詢。

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Photo Credit: 食藥署提供

薛瑞元在會前接受媒體聯訪時表示，生鮮雞蛋若經過加工變成滷蛋、茶葉蛋、溏心蛋等，在定義上屬於實質轉型，根據現行標示規則，可以加工地為產地，也就是可以標示為台灣。

不過，他指出，但這樣可能會跟民眾的認知不太一致，一般人不太會認為煮熟了產地就變了，所以就這部分將針對主要通路進行輔導，應標示原料來源地，預計試辦6個月，目前四大超商等通路都願意配合。

媒體提問，有民眾表示在超市買到綠黑蛋，行政院長陳建仁說這是假消息，如何證明是假消息。薛瑞元表示，「舉證責任不在我們」，稽查至今都沒有發現這樣的情形。

他說，總不會只有一顆蛋變成那樣，相反的應該是誰買到就由誰去證明，因為在網路上流傳並沒有看到真實雞蛋狀況，無從判斷是否本來就如此，或經過特殊加工、摻入什麼才變成那樣。

衛福部食品藥物管理署表示，試辦期間自今年9月25日起為期6個月，以各大通路商為本次優先試辦業別，產品範圍以具有蛋型的白煮蛋、茶葉蛋、滷蛋、溏心蛋等散裝蛋製品為主，標示方式建議可參考散裝食品標示規定，以卡片、標記（標籤）或標示牌（板）等型式，採懸掛、立（插）牌、黏貼或其他足以明顯辨明方式，擇一標示。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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