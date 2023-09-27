印尼總統兒子卡桑出任在野黨主席，疑為鞏固佐科威政治影響力

綜合《雅加達環球報》及《海峽時報》報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）的小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）在加入印尼團結黨（Indonesian Solidarity Party，PSI，下簡稱團結黨）的2天後，被任命為該黨黨主席。

印尼團結黨創辦人娜塔莉（Grace Natalie）於本週一（25日）在雅加達舉辦的集會中，宣布任命卡桑為該黨 2023年至2028年間的黨主席，該任命立即生效，並將根據團結黨的政黨方針進行審查。

印尼團結黨是由前新聞主播娜塔莉於2014年成立的小黨，成員都是年輕且精通社群媒體的人，他們將自己定位為印尼多元化以及少數群體和邊緣群體權利的捍衛者。

在2019年的選舉中，團結黨未能達到贏得眾議院席位所需的4%的普選票門檻。然而，在雅加達和棉蘭等主要城市，該黨在地方立法委員會中都獲有部分席位。

卡桑在獲得任命後發表演說，表示團結黨以年輕人為主的支持基礎對他十分有吸引力，並指出未來趨勢將「站在年輕人的這一邊」。同時，卡桑也對成為新黨員後不久就賦予他領導黨的信任表示感謝，並特別提及自願讓位的前主席甘尼薩（Giring Ganesha）。

Ini dia alasan Bro Kaesang memilih PSI#KaesangLoginPSI pic.twitter.com/Xywl11uw6Y — DPP PSI (@psi_id) September 26, 2023

現年28歲的卡桑強調青年參與選舉的重要性，這與團結黨所提倡「年輕一代應積極參與塑造國家的未來」的立場一致。

「年輕一代在選舉中經常扮演被動角色，我們希望他們更加積極，因為我們國家的未來掌握在他們手中。」卡桑說。

卡桑也表示父親是他從政的啟蒙，並稱讚佐科威「孜孜不倦地執行人民的委託」和「為社會制定正確的政策」。

先前，卡桑加入團結黨的決定引發了輿論，因為他的父親佐科威及哥哥吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）都隸屬於印尼鬥爭民主黨 （Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan，PDI-P，下簡稱民主黨）。

過去在餐飲業工作的卡桑曾表示，他的家人支持他從政的決定，認為加入團結黨是他政治生涯的第一步。

據《時代報》報導，佐科威於週二的在展玉 （Cianjur）所舉辦全國大露營開幕後告訴媒體：「我支持他。」並表示已經結婚的卡桑必須負責任和獨立。

「他（卡桑）做出的決定一定是經過了好壞的計算，當中一定也考慮到風險。」佐科威說。

印尼總統佐科威Photo Credit:GettyImages 印尼總統佐科威。

印尼國家研究與創新局（Indonesian National Research and Innovation Agency，下簡稱BRIN）政治分析師瓦西斯托（Wasisto Raharjo Jati）指出，卡桑選擇團結黨而不是民主黨，是因為意識到他不可能在該黨獲得與父親、哥哥一樣「重要的、結構性或戰略性的」職位。

此外，團結黨也為整佐科威提供一種新的政治工具。

瓦西斯托向海峽時報表示：「卡桑能夠在團結黨繼續宣傳佐科威的思想，而不是由蘇卡諾主義領導的民主黨。」並補充卡桑的使命是確保在2024年大選後下台後，佐科威的政治思想會繼續存在於政壇上。

印尼艾資哈爾大學（University of Al Azhar）的政治分析師科馬魯丁（Ujang Komarudin）對此表示同意，並指出佐科威與民主黨的關係忽冷忽熱，團結黨為他提供了一個可以繼續政治生涯的替代管道。

反之，團結黨則獲得了佐科威的政治支持，可以藉此拉攏選票並提高該黨進入議會的機會，這足以彌補卡桑缺乏政治經驗的不足。

「這是一次互惠互利的合作。如果卡桑不是總統的兒子，他永遠不會成為團結黨的主席，這就是他所擁有的政治特權。」科馬魯丁表示，並指出佐科威讓兩個兒子加入不同的政黨，顯示他「沒有把雞蛋放在同一個籃子」的政治謀略。

「雖然團結黨現在仍然是一個小黨，但它未來可能會變得很大，佐科威也可能會加入。」他說。

然而，BRIN另一位政治分析師菲爾曼（Firman Noor）表示，他對團結黨感到失望，因為它與其他政黨一樣，在激烈競爭中，選擇靠攏當權者以贏得選舉的利益。

「歸根結底，團結黨似乎不是向民眾推廣理念，也不是在努力接近人民或對他們進行政治教育，他們只是在尋找一條捷徑。」菲爾曼告訴海峽時報，並指出：「選擇一個受歡迎的人物，無助於促進年輕人參與政治，也無助於加強政治教育，這純粹是機會主義。」

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒