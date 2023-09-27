印尼總統兒子卡桑出任在野黨主席，疑為鞏固佐科威政治影響力

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印尼總統佐科威的小兒子卡桑在加入團結黨的2天後被任命為黨主席，引發輿論熱議。分析師指出，卡桑加入小黨是為了確保在2024年下台後，佐科威的政治思想能夠持續存於政壇上，團結黨也能因此獲得政治支持，是一次互惠互利的合作。
綜合《雅加達環球報》及《海峽時報》報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）的小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）在加入印尼團結黨（Indonesian Solidarity Party，PSI，下簡稱團結黨）的2天後，被任命為該黨黨主席。
印尼團結黨創辦人娜塔莉（Grace Natalie）於本週一（25日）在雅加達舉辦的集會中，宣布任命卡桑為該黨 2023年至2028年間的黨主席，該任命立即生效，並將根據團結黨的政黨方針進行審查。
印尼團結黨是由前新聞主播娜塔莉於2014年成立的小黨，成員都是年輕且精通社群媒體的人，他們將自己定位為印尼多元化以及少數群體和邊緣群體權利的捍衛者。
在2019年的選舉中，團結黨未能達到贏得眾議院席位所需的4%的普選票門檻。然而，在雅加達和棉蘭等主要城市，該黨在地方立法委員會中都獲有部分席位。
卡桑在獲得任命後發表演說，表示團結黨以年輕人為主的支持基礎對他十分有吸引力，並指出未來趨勢將「站在年輕人的這一邊」。同時，卡桑也對成為新黨員後不久就賦予他領導黨的信任表示感謝，並特別提及自願讓位的前主席甘尼薩（Giring Ganesha）。
現年28歲的卡桑強調青年參與選舉的重要性，這與團結黨所提倡「年輕一代應積極參與塑造國家的未來」的立場一致。
「年輕一代在選舉中經常扮演被動角色，我們希望他們更加積極，因為我們國家的未來掌握在他們手中。」卡桑說。
卡桑也表示父親是他從政的啟蒙，並稱讚佐科威「孜孜不倦地執行人民的委託」和「為社會制定正確的政策」。
先前，卡桑加入團結黨的決定引發了輿論，因為他的父親佐科威及哥哥吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）都隸屬於印尼鬥爭民主黨 （Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan，PDI-P，下簡稱民主黨）。
過去在餐飲業工作的卡桑曾表示，他的家人支持他從政的決定，認為加入團結黨是他政治生涯的第一步。
據《時代報》報導，佐科威於週二的在展玉 （Cianjur）所舉辦全國大露營開幕後告訴媒體：「我支持他。」並表示已經結婚的卡桑必須負責任和獨立。
「他（卡桑）做出的決定一定是經過了好壞的計算，當中一定也考慮到風險。」佐科威說。
印尼國家研究與創新局（Indonesian National Research and Innovation Agency，下簡稱BRIN）政治分析師瓦西斯托（Wasisto Raharjo Jati）指出，卡桑選擇團結黨而不是民主黨，是因為意識到他不可能在該黨獲得與父親、哥哥一樣「重要的、結構性或戰略性的」職位。
此外，團結黨也為整佐科威提供一種新的政治工具。
瓦西斯托向海峽時報表示：「卡桑能夠在團結黨繼續宣傳佐科威的思想，而不是由蘇卡諾主義領導的民主黨。」並補充卡桑的使命是確保在2024年大選後下台後，佐科威的政治思想會繼續存在於政壇上。
印尼艾資哈爾大學（University of Al Azhar）的政治分析師科馬魯丁（Ujang Komarudin）對此表示同意，並指出佐科威與民主黨的關係忽冷忽熱，團結黨為他提供了一個可以繼續政治生涯的替代管道。
反之，團結黨則獲得了佐科威的政治支持，可以藉此拉攏選票並提高該黨進入議會的機會，這足以彌補卡桑缺乏政治經驗的不足。
「這是一次互惠互利的合作。如果卡桑不是總統的兒子，他永遠不會成為團結黨的主席，這就是他所擁有的政治特權。」科馬魯丁表示，並指出佐科威讓兩個兒子加入不同的政黨，顯示他「沒有把雞蛋放在同一個籃子」的政治謀略。
「雖然團結黨現在仍然是一個小黨，但它未來可能會變得很大，佐科威也可能會加入。」他說。
然而，BRIN另一位政治分析師菲爾曼（Firman Noor）表示，他對團結黨感到失望，因為它與其他政黨一樣，在激烈競爭中，選擇靠攏當權者以贏得選舉的利益。
「歸根結底，團結黨似乎不是向民眾推廣理念，也不是在努力接近人民或對他們進行政治教育，他們只是在尋找一條捷徑。」菲爾曼告訴海峽時報，並指出：「選擇一個受歡迎的人物，無助於促進年輕人參與政治，也無助於加強政治教育，這純粹是機會主義。」
新聞來源
- Jokowi Backs Son Kaesang Pangarep to Lead PSI（印尼時代報）
- Kaesang Pangarep Appointed Chairman of Indonesian Solidarity Party（雅加達環球報）
- Jokowi’s son Kaesang becomes youth party chief, laying ground for Indonesia political dynasty(海峽時報）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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