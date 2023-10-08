【小說】《安雅之地》導讀：這本特殊類型的「記憶話語」小說，反射了台灣當下關鍵轉折的時代

文：曹欽榮（《流麻溝十五號》口述紀錄整理者）

【導讀】記憶話語的對話

探索我們的過去

安雅之地是個什麼樣的地方呢？小說一開始短短幾句，彰顯了探索「記憶話語」的深意：

「……再不久，我們就能夠在光亮的地方相會。我們會在安雅之地等待相遇的時刻。」

而小說中的「我們」是誰？真能渡過大海風暴，到達彼岸嗎？「我們是一群被迫烙下記憶的人，無法輕易經由言說或文字來傾訴，但請不用擔心，因為我們還擁有相信。」烙下深深記憶的我們，相信歷史真相的「記憶話語」對話時刻會到來，現實世界的我們被歷史和記憶翻攪，困擾著未來方向。小說因相信對話而誕生「言說」！

當我閱讀，不時想起基隆和平島上的成長記憶，回憶起每日晨曦，東方海上升起的太陽，照亮波痕閃爍的海面，延伸無垠世界，令人遐想大海遙遠不知名地方！成長中聽過不少人與海的近代傳說，例如島上一戶人家的父親於一九四七年「二二八事件」前後，與一些人開著漁船出海，再也沒有「回家」！而兩戶琉球家庭在和平島上比鄰而居，增添生活經驗中對於琉球人永遠的好奇，反問自己來自何處。

當我閱讀《安雅之地》，腦中不時閃過記憶中曾經聽過的傳說裡，是否有東方海上「琉球」中文字詞「安雅」的隱喻傳說。「安雅」是小說虛構一個不存在的神祕他方嗎？是人們逃離世間苦難，想像的烏托邦世界？還是小說藉由反烏托邦，交混、融合真實世間樣態？一邊閱讀，試圖猜測的我，或許也想望海角樂園一隅的答案？

從讀者視角想來，小說帶給讀者的「記憶話語」有時候比起閱讀歷史事件的口述和檔案，感覺更加清晰「真實」？我想從成長經歷中與小說設定空間的地緣關係，以及二十多年來參與二二八和白色恐怖紀念行動的紀錄來推想，許多讀者會從小說中理解什麼樣的歷史事件和記憶話語對他們的影響呢？投入情感元素是小說動人之處。

作者衍生附錄故事，讀者會認為這是明示創作的歷史根據嗎？還是幫助了讀者，引路去探索歷史的樂趣？我順著小說閱讀時，好奇作者時而夾著附錄，我是先讀完小說文本，到最後才看了附錄。

附錄鋪陳了二戰前後一些重要事件，遠至日本殖民統治前的移民家族地方史，近如一九七○年代台灣北部地區和沖繩與那國島，互相看得到黑白電視的時代（成長中的記憶很好奇這是為什麼？）由於地理位置如此之近，海外台灣人有設立祕密發射台向台灣放送訊息的想法。

真實活躍的海上「走私」，一度盛行。我所知道的，除了兒時聽聞傳說，包括走私。這些年知道確實有宜蘭反對人士逃亡至與那國島，由大阪人權工作者轉搭兩次飛機前往與那國島接人，一九七○年代「走私人」成為外交事件的故事⋯⋯一九八○到九○年代，黑名單偷渡回台，除了搭飛機闖關回台，台灣南部海域變成主要接送闖關者的地方。

事件後的冷戰記憶

我以為這本特殊類型的「記憶話語」小說，反射了台灣當下關鍵轉折的時代，開放環境下的歷史記憶話語權為讀者準備了豐富的寓言趣味，這和傳統上被稱為「歷史小說」有何區別呢？區別的因素重要嗎？區別的意義對讀者而言，於閱讀小說時有何重大收穫呢？

區別之一是現實感帶給讀者貼近著當前環境的思考，外在威脅凸顯島內自由空氣下創作的故事，使得小說的空間舞台更為靈活多變，縱橫大洋，人物充滿想像力。主角從戰前基隆航向內地神戶，到「帝都」的大學，學習文明知識，戰後滯留轟炸後混亂的東京，經歷了一段面臨身分認同的衝突事件，卻意外受贈回鄉物品，這件看似無足輕重的物品，串接起人物角色不同的慾望，到小說尾聲之時，有形物品的無形記憶任務還沒結束，它成為生活在安雅之地人們的隱性記憶所繫。

另外，小說中一再被喚醒的地圖及圖上符號的物件之謎，吸引著讀者往前閱讀的動力，而「記憶話語」所繫之處之一是位於地圖中已消逝的文字嗎？尋找地圖上符號之謎，讀者閱讀時想像、遨遊話語之中。

主角自日本回到台灣，意外進入報社工作，親身經歷二二八事件，認識神祕的「陳先生」，因而改變了主角往後的命運。陳先生作為戰中世代的知識分子，經歷被殖民和現代「文明」洗禮後，敏銳觀察戰後台灣命運不安的未來，他個人選擇話語行動的意志，明知不可為而為，將使命神祕地傳遞給主角。而自認為無論如何「要完成陳前輩的使命安全抵達安雅之地」的主角，未來會如何呢？東亞冷戰局勢初始，小說結束於安雅之地的日常生活。

小說始於東北季風的海上，主角從政治舞台的台北翻山越嶺，夜行日潛，輾轉到達宜蘭南方澳漁港，逃亡出海。讓我想到不只二二八事件後的逃亡，白色恐怖風暴來襲之時，不少流亡者，或許走著相同的路徑，但是也有抵抗意志裡從來沒有逃亡海外想法的案例。

太平洋海域展延幾千年人們在島嶼之間流動的歷史，大洋西側的小小島嶼之間，與海為伴的島嶼記憶，卻很少被世人普遍所知！對照當下處於世局前沿的台灣，地緣政治、晶片戰爭，反諷了人們與歷史真實「相遇」的可能和不可能。台灣島內處於後威權的關鍵時代，剛經歷未完成的法治轉型正義的第一階段，如何運用充滿糾葛的歷史線索、豐富複雜的記憶素材，在創作沃土上開展繁花盛開的各種藝術創作，需要創作者深刻探究歷史記憶和理解表現為讀者當下反思的連結作用，而歷史小說，於自由環境備受外在威脅的國際局勢下，出現了另類創作的環境機遇，不遠的歷史事件進入了當代文學領域的新世代創作時刻。