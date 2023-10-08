【小說】《安雅之地》導讀：這本特殊類型的「記憶話語」小說，反射了台灣當下關鍵轉折的時代
我們想讓你知道的是
曹欽榮：我很推薦大家來讀這本意味深遠「看待過去」的小說，它組織了「不確定」過去的種種說法，將台灣北部海域地理和歷史的流動「事件」、「記憶」擴展開來，內容設定的人物、情節、曲折線索，構成新的「歷史小說」故事，令人讚賞。
文：曹欽榮（《流麻溝十五號》口述紀錄整理者）
【導讀】記憶話語的對話
探索我們的過去
安雅之地是個什麼樣的地方呢？小說一開始短短幾句，彰顯了探索「記憶話語」的深意：
「……再不久，我們就能夠在光亮的地方相會。我們會在安雅之地等待相遇的時刻。」
而小說中的「我們」是誰？真能渡過大海風暴，到達彼岸嗎？「我們是一群被迫烙下記憶的人，無法輕易經由言說或文字來傾訴，但請不用擔心，因為我們還擁有相信。」烙下深深記憶的我們，相信歷史真相的「記憶話語」對話時刻會到來，現實世界的我們被歷史和記憶翻攪，困擾著未來方向。小說因相信對話而誕生「言說」！
當我閱讀，不時想起基隆和平島上的成長記憶，回憶起每日晨曦，東方海上升起的太陽，照亮波痕閃爍的海面，延伸無垠世界，令人遐想大海遙遠不知名地方！成長中聽過不少人與海的近代傳說，例如島上一戶人家的父親於一九四七年「二二八事件」前後，與一些人開著漁船出海，再也沒有「回家」！而兩戶琉球家庭在和平島上比鄰而居，增添生活經驗中對於琉球人永遠的好奇，反問自己來自何處。
當我閱讀《安雅之地》，腦中不時閃過記憶中曾經聽過的傳說裡，是否有東方海上「琉球」中文字詞「安雅」的隱喻傳說。「安雅」是小說虛構一個不存在的神祕他方嗎？是人們逃離世間苦難，想像的烏托邦世界？還是小說藉由反烏托邦，交混、融合真實世間樣態？一邊閱讀，試圖猜測的我，或許也想望海角樂園一隅的答案？
從讀者視角想來，小說帶給讀者的「記憶話語」有時候比起閱讀歷史事件的口述和檔案，感覺更加清晰「真實」？我想從成長經歷中與小說設定空間的地緣關係，以及二十多年來參與二二八和白色恐怖紀念行動的紀錄來推想，許多讀者會從小說中理解什麼樣的歷史事件和記憶話語對他們的影響呢？投入情感元素是小說動人之處。
作者衍生附錄故事，讀者會認為這是明示創作的歷史根據嗎？還是幫助了讀者，引路去探索歷史的樂趣？我順著小說閱讀時，好奇作者時而夾著附錄，我是先讀完小說文本，到最後才看了附錄。
附錄鋪陳了二戰前後一些重要事件，遠至日本殖民統治前的移民家族地方史，近如一九七○年代台灣北部地區和沖繩與那國島，互相看得到黑白電視的時代（成長中的記憶很好奇這是為什麼？）由於地理位置如此之近，海外台灣人有設立祕密發射台向台灣放送訊息的想法。
真實活躍的海上「走私」，一度盛行。我所知道的，除了兒時聽聞傳說，包括走私。這些年知道確實有宜蘭反對人士逃亡至與那國島，由大阪人權工作者轉搭兩次飛機前往與那國島接人，一九七○年代「走私人」成為外交事件的故事⋯⋯一九八○到九○年代，黑名單偷渡回台，除了搭飛機闖關回台，台灣南部海域變成主要接送闖關者的地方。
事件後的冷戰記憶
我以為這本特殊類型的「記憶話語」小說，反射了台灣當下關鍵轉折的時代，開放環境下的歷史記憶話語權為讀者準備了豐富的寓言趣味，這和傳統上被稱為「歷史小說」有何區別呢？區別的因素重要嗎？區別的意義對讀者而言，於閱讀小說時有何重大收穫呢？
區別之一是現實感帶給讀者貼近著當前環境的思考，外在威脅凸顯島內自由空氣下創作的故事，使得小說的空間舞台更為靈活多變，縱橫大洋，人物充滿想像力。主角從戰前基隆航向內地神戶，到「帝都」的大學，學習文明知識，戰後滯留轟炸後混亂的東京，經歷了一段面臨身分認同的衝突事件，卻意外受贈回鄉物品，這件看似無足輕重的物品，串接起人物角色不同的慾望，到小說尾聲之時，有形物品的無形記憶任務還沒結束，它成為生活在安雅之地人們的隱性記憶所繫。
另外，小說中一再被喚醒的地圖及圖上符號的物件之謎，吸引著讀者往前閱讀的動力，而「記憶話語」所繫之處之一是位於地圖中已消逝的文字嗎？尋找地圖上符號之謎，讀者閱讀時想像、遨遊話語之中。
主角自日本回到台灣，意外進入報社工作，親身經歷二二八事件，認識神祕的「陳先生」，因而改變了主角往後的命運。陳先生作為戰中世代的知識分子，經歷被殖民和現代「文明」洗禮後，敏銳觀察戰後台灣命運不安的未來，他個人選擇話語行動的意志，明知不可為而為，將使命神祕地傳遞給主角。而自認為無論如何「要完成陳前輩的使命安全抵達安雅之地」的主角，未來會如何呢？東亞冷戰局勢初始，小說結束於安雅之地的日常生活。
小說始於東北季風的海上，主角從政治舞台的台北翻山越嶺，夜行日潛，輾轉到達宜蘭南方澳漁港，逃亡出海。讓我想到不只二二八事件後的逃亡，白色恐怖風暴來襲之時，不少流亡者，或許走著相同的路徑，但是也有抵抗意志裡從來沒有逃亡海外想法的案例。
太平洋海域展延幾千年人們在島嶼之間流動的歷史，大洋西側的小小島嶼之間，與海為伴的島嶼記憶，卻很少被世人普遍所知！對照當下處於世局前沿的台灣，地緣政治、晶片戰爭，反諷了人們與歷史真實「相遇」的可能和不可能。台灣島內處於後威權的關鍵時代，剛經歷未完成的法治轉型正義的第一階段，如何運用充滿糾葛的歷史線索、豐富複雜的記憶素材，在創作沃土上開展繁花盛開的各種藝術創作，需要創作者深刻探究歷史記憶和理解表現為讀者當下反思的連結作用，而歷史小說，於自由環境備受外在威脅的國際局勢下，出現了另類創作的環境機遇，不遠的歷史事件進入了當代文學領域的新世代創作時刻。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。