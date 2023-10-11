《別人在想什麼，都是你能懂的》：為什麼我們帶著善意給別人提建議，反而會引起對方的反感呢？

文：黃啟團

設想一下，如果你的生活中有一個人，她或他很關心你、在乎你，但是他或她總是告訴你：「你這樣做是錯的」，你會對這個人有什麼感覺？當他或她說出「你是錯的」這句話時，你是不是很想為自己辯解？如果這個人天天和你生活在一起，你會不會很崩潰呢？

我將這個問題提出來問學員，他們都表示，無法想像怎麼和這樣的人一起生活。但現實是，我們生活中有很多這樣的人，而且這種人常常是我們很親密的人，如我們的伴侶。當然，我們自己可能就是喜歡分「對錯」的人。

為什麼我們帶著善意給別人提建議，反而會引起對方的反感呢？因為當我們給別人建議時，言語裡面隱含了以下兩個假設：

你現在這樣做是不對的； 我比你水準高。

其實，沒有人願意承認自己是錯的，更沒有人願意承認自己比別人水準低。一旦我們陷入了這種對錯模式，凡事都要去爭一個輸贏，人與人的關係就會陷入僵局。

由於我常常會在課堂上做很多關於婚姻的個案，從這些個案中我發現了一個共同點——夫妻雙方爭吵的焦點通常都放在誰對誰錯上。為了證明自己是對的，他們甚至會搬出過往許多事情，來證明自己的觀點。最後引發爭吵的這件事情已經不重要了，重要的是證明對錯。

我記得在講「婚姻關係」的某堂課上，我剛講完上面那段話準備讓學員們做練習時，一位女士主動表示，想要和我們分享她的故事。

焦點在「事」，看不到對方的「人」

這位女士叫徐嵐，由於參加了我們的很多課程，我很了解她。徐嵐是一個非常優秀的知識女性，外表幹練、有氣質，在一家外企做行政總監。她的前夫在一家著名的基金公司做財務經理，兩人有一個可愛的女兒。在很多人眼中，徐嵐是一個「完美女人」，美麗、知性、事業有成、家庭幸福，簡直就是「人生贏家」。但是在半年前，她主動結束了自己的婚姻，因為她「受夠了」前夫。

徐嵐說：「大家都以為我的婚姻很幸福，表面上看起來是這樣。在外人面前，我和前夫一直很恩愛。所以，當別人知道我要和丈夫離婚的時候，都很詫異。我自己的家人也不能理解我選擇離婚的行為，他們只是覺得我前夫『比較挑剔』，卻不知我日日都要忍受這種被人否定的痛苦。」

徐嵐和前夫是大學同學，兩人學習都很優秀，畢業後各自進了不同的外企工作。徐嵐性格溫和，不喜歡與別人起衝突。但她前夫卻正好相反，個性「固執」，很容易與別人發生爭執，只要覺得自己有道理，就一定要「贏」。

結婚前幾年，家裡的決策基本都由前夫來做，因為只要徐嵐提出反對意見，他就會據理力爭。徐嵐本著家和萬事興的態度，只有遷就丈夫，獨自承受委屈。在孩子出生後，徐嵐發現自己已經不能再一味遷就丈夫了。

小孩出生後，由於兩人工作都比較忙，丈夫將自己父母接到家中照顧孩子。但徐嵐很不贊成婆婆照顧小孩的理念和方法，於是給婆婆提意見。

徐嵐回憶說：「那時候我也不知道說話的藝術，加上剛生寶寶整個人比較緊張，所以一旦看見婆婆照顧孩子還在用那些『土方法』，我就很生氣。於是我常常對婆婆說，妳這樣做不對，那樣做不好。」

婆婆也是一個非常固執的人，徐嵐與婆婆之間的矛盾越積越多，徐嵐與丈夫之間也出現了隔閡。每當她與婆婆發生爭執時，丈夫總是站在婆婆那邊，即便婆婆真的做錯了，丈夫也會說：「別和老人家爭論對錯。」

但是丈夫卻和自己爭論對錯。徐嵐在婆婆那裡受了氣，丈夫又不理解自己，還時常指責她不懂事，說老人辛辛苦苦幫他們照顧孩子，徐嵐不知感恩。

徐嵐回憶說：「也許從那時起，我就漸漸習慣了和丈夫吵架的生活。每天都會吵，吵得厲害了就賭氣、冷戰。」但是徐嵐和丈夫都是很要面子的人，所以在朋友聚會、家庭聚會時，他們都會以「恩愛」的方式出現在別人面前。只有他們自己知道，這種「恩愛」有多少作秀的成分。

徐嵐在委屈和壓抑中生活了兩年，等到孩子上了幼兒園，她和丈夫的工作也漸漸穩定，婆婆便不再和他們住在一起。但那時她的家庭關係已經很糟糕了，徐嵐基本上和丈夫只聊孩子的事情。由於和婆婆關係不好，徐嵐是絕不會與丈夫一起參加非家庭聚會的，兩人漸漸變成了一個屋簷下的陌生人。

徐嵐說：「如果我們就這樣『平靜』地生活也好。雖然我和丈夫感情已經冷若冰霜，但至少給孩子保留了一個完整的家。可是孩子上學之後，我們又開始爆發『戰爭』了。」

丈夫提倡「虎爸狼媽」的教育方法，徐嵐卻認為要尊重孩子的天性。由於工作需要，丈夫經常出差，雖然不同意徐嵐的教育理念，也沒辦法管太多。直到有一天，丈夫突然怒氣沖沖地給徐嵐打電話，要她立即回家。

徐嵐剛開門走進房間，丈夫就把孩子的期末考試卷扔到徐嵐身上。他對徐嵐吼道：「妳看，這就是妳教育的孩子。妳看看她是什麼成績！」

徐嵐輕描淡寫地說：「我早看過了。孩子有她自己的特點，何況一次考試說明不了什麼。」丈夫說：「她上課看漫畫，被老師抓住幾次了！妳管不管？老師和妳說過，沒用，才找到我的！我才知道，這就是妳教育出來的孩子！」

面對丈夫的指責，徐嵐也據理力爭，可是每次爭吵，都是丈夫贏。因為，一個行政經理的邏輯，總是比不上受過訓練的財務經理的邏輯。終於，受夠了這種輸的感覺的徐嵐再也不能忍受了。

徐嵐說：「曾經沒有和丈夫離婚，是因為想給孩子一個正常的成長環境。可是後來發現，這樣的家庭環境根本不利於孩子成長，我們倆的教育理念差異如此之大，孩子常常不知所措。所以經過長時間的考慮，我還是決定和丈夫離婚了。」