《刻意冷靜》：有些領導者認為關注自己的幸福是自私的行為，但事實恰恰相反
我們想讓你知道的是
花足夠的時間幫電池充電，能幫助我們在領導和學習上順利成功，確保我們擁有情緒上必要的挫折忍受力和彈性，來面對人生中的挑戰。若想要幫電池充電，就必須抽出時間在低風險熟悉區裡進行娛樂、練習，並特意在以下四個面向獲得足夠的能量：
文：賈桂琳．布拉西、亞倫．德斯梅特、米歇爾．克洛伊特
個人能量的儲備
無論在哪一個時間點，每一個人的能量都是有限的，包括生理機能、心理和情緒的乘載能量以及認知或注意力。這些能量之間也有相互作用的存在，能互相助長或破壞，若能將這些能量視為一種功能的「電池」，用來儲存精力或是個人的其他能量，這種電池的能量在進入學習模式時能有很大的作用，特別是在重要的時刻。
在一項嘗試同時學習和執行複雜的空中交通管制實驗中發現，在積極性較低的狀況下，學習的速度會更快。也就是說，高積極性容易產生更大的壓力，反而拖慢了學習速度。不過，若在練習過程中安排短暫的休息，高積極性者的學習速度比低積極性和同樣高積極性但沒休息的人都還要好。這個短暫的休息是補充認知能量的機會，這樣就可以更快地學習具挑戰性的任務。
另外一項研究也發現，和原本表現幾乎同樣優秀的同儕相比，小提琴神童的學習能力和長期表現之所以大大超越的原因，不是因為他們的紀律、嚴謹，或是每天好幾個小時的苦練，而是因為他們有頻繁的休息時段，包括中午小睡片刻，來為個人的電池充電。
在早前的故事當中，艾力克斯的生活顯然有很多地方都在適應區裡。他需要適應新狀況、拋開舊習慣，並學習新的技能，以在充滿挑戰的環境當中領導員工和養育孩子。然而他只是不斷地團團轉，卻未適時為自己充電。因此他在保護狀態下失去了覺察的能力，變成溫水中的青蛙，不覺溫水漸漸變得愈來愈滾燙，也不知道自己已經進入了適應區。
事實上，艾力克斯對自己的內在狀況和外部環境毫無覺察，許許多多的小變化一個接著一個，他不知道以自己目前的心態和行為來說，根本沒辦法應對眼前的挑戰。
他不斷以舊慣例應對新狀況，把風險愈拉愈高，卻還搞不清楚事情為什麼沒有按照他計劃或想要的方式進行。
倘若艾力克斯的電池能量滿滿，他就能擁有更大的挫折忍受力，或者更重要的，擁有雙重覺察的能力，也就能很快瞭解到自己的處境需要全新的做法，如果還是做一樣的事，不管之前得到的結果多好，現在只會造成令人失望的結局。艾力克斯現在需要的是轉變，放棄過去的一些舊方法，切換到學習的狀態。而隨著覺察力的增進，當電池能量開始變低時，就能很快發現他沒有好好照顧自己，導致了惡性循環，也影響到自己和周遭世界的接觸體驗。
花足夠的時間幫電池充電，能幫助我們在領導和學習上順利成功，確保我們擁有情緒上必要的挫折忍受力和彈性，來面對人生中的挑戰。若想要幫電池充電，就必須抽出時間在低風險熟悉區裡進行娛樂、練習，並特意在以下四個面向獲得足夠的能量：生理上（睡眠、營養和運動）、心理與情緒上（正念、擁有情感的靈敏力、情緒調節、希望與樂觀、安定與平衡的情緒、處理並解決情緒上的挑戰與長期累積的情緒包袱）、社交上（人與人的連結、社區意識與歸屬感）、還有精神上（與更深、更廣的人生目標、意義和價值產生連結）。
雖然即使沒有以上的這些能量充電，艾力克斯還是能利用個人的儲備能量撐一段時間，但在某個時間點終究會耗盡，使他無法再用正確或客觀的角度來看待事情。他愈來愈沒辦法看到自己的處事方法根本毫無效果，甚至陷入根植於冰山的慣性行為之中，讓事情無法有所成效。
如同艾力克斯一樣，假使我們放任自己在尚未充分恢復能量的狀況下過度耗損，就會嚴重損害我們的健康、幸福和表現。我們之中有些人善於在日子變得忙亂之前得到充分的復原，不過當我們最需要好好修復的時候，卻也常常為了爭取更多時間應付眼前的危機，而最快放棄能為我們帶來平靜與平衡的活動。艾力克斯就是很好的例子，你看他多快就放棄了對情緒復原非常關鍵的教堂活動，以及對恢復身體健康非常重要的睡眠和健康飲食。
研究也發現，當事情一切順利的時候，大多數人從沒真正想過需要充電與復原。
雖然我們都盡可能睡飽飽、吃好好，空閒的時候也會做一些照護自己的事。但是大部分的人都不曾為充電和復原這件事做好充分的規劃，也幾乎不會將前面提到的四個面向納入生活的日常作息，因為我們通常認為自己不需要。畢竟當我們表現得好又感覺不錯的時候，又何須去做那些看似不必要的充電呢？
但是天有不測風雲，當工作變得忙亂或個人生活突然陷入困境，或像艾力克斯所經歷的，許多不同的事情同時發生。突然間，就在所剩的時間和精力都寥寥無幾的時候，我們卻迫切需要充電與復原。問題就在於等到我們真的需要恢復時，往往已經緩不濟急，太遲了。我們已經處於精力耗盡的惡性循環當中，因此阻礙了學習與適應挑戰的能力，導致需要耗費更多的心神與氣力。
迎接挑戰的最好方式，就是在面對挑戰或危機之前、之後和之中，全力投入。簡單來說，就是我們必須在電力耗盡之前就已經充好電。如同運動員不斷維持自己的身體、心理和情緒健康，我們也必須為了迎接挑戰隨時保持滿檔的電力。運動員不只要能從受傷和體力耗損中恢復過來，他們還需要管理自己的營養、睡眠、活力，以及訓練和鍛煉後的體力。為了保持最佳狀態，我們都需要好好地全面照顧自己，別等到為時已晚。
不過這當中有一個很大的不同，那就是運動員知道自己什麼時候將面臨最大的挑戰、保持最佳戰力，但領導者常常是在出奇不意之下接受挑戰，有時候還需要長期抗戰，因此在日常生活中建立有效的充電機制，就變得格外重要。這樣，我們就能在人生出現意外時，擁有足夠的能量來面對。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。