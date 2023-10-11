《刻意冷靜》：有些領導者認為關注自己的幸福是自私的行為，但事實恰恰相反

文：賈桂琳．布拉西、亞倫．德斯梅特、米歇爾．克洛伊特

個人能量的儲備

無論在哪一個時間點，每一個人的能量都是有限的，包括生理機能、心理和情緒的乘載能量以及認知或注意力。這些能量之間也有相互作用的存在，能互相助長或破壞，若能將這些能量視為一種功能的「電池」，用來儲存精力或是個人的其他能量，這種電池的能量在進入學習模式時能有很大的作用，特別是在重要的時刻。

在一項嘗試同時學習和執行複雜的空中交通管制實驗中發現，在積極性較低的狀況下，學習的速度會更快。也就是說，高積極性容易產生更大的壓力，反而拖慢了學習速度。不過，若在練習過程中安排短暫的休息，高積極性者的學習速度比低積極性和同樣高積極性但沒休息的人都還要好。這個短暫的休息是補充認知能量的機會，這樣就可以更快地學習具挑戰性的任務。

另外一項研究也發現，和原本表現幾乎同樣優秀的同儕相比，小提琴神童的學習能力和長期表現之所以大大超越的原因，不是因為他們的紀律、嚴謹，或是每天好幾個小時的苦練，而是因為他們有頻繁的休息時段，包括中午小睡片刻，來為個人的電池充電。

在早前的故事當中，艾力克斯的生活顯然有很多地方都在適應區裡。他需要適應新狀況、拋開舊習慣，並學習新的技能，以在充滿挑戰的環境當中領導員工和養育孩子。然而他只是不斷地團團轉，卻未適時為自己充電。因此他在保護狀態下失去了覺察的能力，變成溫水中的青蛙，不覺溫水漸漸變得愈來愈滾燙，也不知道自己已經進入了適應區。

事實上，艾力克斯對自己的內在狀況和外部環境毫無覺察，許許多多的小變化一個接著一個，他不知道以自己目前的心態和行為來說，根本沒辦法應對眼前的挑戰。

他不斷以舊慣例應對新狀況，把風險愈拉愈高，卻還搞不清楚事情為什麼沒有按照他計劃或想要的方式進行。

倘若艾力克斯的電池能量滿滿，他就能擁有更大的挫折忍受力，或者更重要的，擁有雙重覺察的能力，也就能很快瞭解到自己的處境需要全新的做法，如果還是做一樣的事，不管之前得到的結果多好，現在只會造成令人失望的結局。艾力克斯現在需要的是轉變，放棄過去的一些舊方法，切換到學習的狀態。而隨著覺察力的增進，當電池能量開始變低時，就能很快發現他沒有好好照顧自己，導致了惡性循環，也影響到自己和周遭世界的接觸體驗。

花足夠的時間幫電池充電，能幫助我們在領導和學習上順利成功，確保我們擁有情緒上必要的挫折忍受力和彈性，來面對人生中的挑戰。若想要幫電池充電，就必須抽出時間在低風險熟悉區裡進行娛樂、練習，並特意在以下四個面向獲得足夠的能量：生理上（睡眠、營養和運動）、心理與情緒上（正念、擁有情感的靈敏力、情緒調節、希望與樂觀、安定與平衡的情緒、處理並解決情緒上的挑戰與長期累積的情緒包袱）、社交上（人與人的連結、社區意識與歸屬感）、還有精神上（與更深、更廣的人生目標、意義和價值產生連結）。

雖然即使沒有以上的這些能量充電，艾力克斯還是能利用個人的儲備能量撐一段時間，但在某個時間點終究會耗盡，使他無法再用正確或客觀的角度來看待事情。他愈來愈沒辦法看到自己的處事方法根本毫無效果，甚至陷入根植於冰山的慣性行為之中，讓事情無法有所成效。

如同艾力克斯一樣，假使我們放任自己在尚未充分恢復能量的狀況下過度耗損，就會嚴重損害我們的健康、幸福和表現。我們之中有些人善於在日子變得忙亂之前得到充分的復原，不過當我們最需要好好修復的時候，卻也常常為了爭取更多時間應付眼前的危機，而最快放棄能為我們帶來平靜與平衡的活動。艾力克斯就是很好的例子，你看他多快就放棄了對情緒復原非常關鍵的教堂活動，以及對恢復身體健康非常重要的睡眠和健康飲食。

研究也發現，當事情一切順利的時候，大多數人從沒真正想過需要充電與復原。

雖然我們都盡可能睡飽飽、吃好好，空閒的時候也會做一些照護自己的事。但是大部分的人都不曾為充電和復原這件事做好充分的規劃，也幾乎不會將前面提到的四個面向納入生活的日常作息，因為我們通常認為自己不需要。畢竟當我們表現得好又感覺不錯的時候，又何須去做那些看似不必要的充電呢？

但是天有不測風雲，當工作變得忙亂或個人生活突然陷入困境，或像艾力克斯所經歷的，許多不同的事情同時發生。突然間，就在所剩的時間和精力都寥寥無幾的時候，我們卻迫切需要充電與復原。問題就在於等到我們真的需要恢復時，往往已經緩不濟急，太遲了。我們已經處於精力耗盡的惡性循環當中，因此阻礙了學習與適應挑戰的能力，導致需要耗費更多的心神與氣力。

迎接挑戰的最好方式，就是在面對挑戰或危機之前、之後和之中，全力投入。簡單來說，就是我們必須在電力耗盡之前就已經充好電。如同運動員不斷維持自己的身體、心理和情緒健康，我們也必須為了迎接挑戰隨時保持滿檔的電力。運動員不只要能從受傷和體力耗損中恢復過來，他們還需要管理自己的營養、睡眠、活力，以及訓練和鍛煉後的體力。為了保持最佳狀態，我們都需要好好地全面照顧自己，別等到為時已晚。

不過這當中有一個很大的不同，那就是運動員知道自己什麼時候將面臨最大的挑戰、保持最佳戰力，但領導者常常是在出奇不意之下接受挑戰，有時候還需要長期抗戰，因此在日常生活中建立有效的充電機制，就變得格外重要。這樣，我們就能在人生出現意外時，擁有足夠的能量來面對。