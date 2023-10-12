《學神》：菁英學生的四種類型當中，不太用功考試成績卻很高的「學神」位於金字塔頂端

文：姜以琳

中國式的青少年地位體系

學神

根據決定地位的規則，菁英學生用考試成績和愜意程度在本部和國際部建立四種類型（見下圖）。金字塔頂端是「學神」。學生眼中的「學神」就是「那些不太用功但考試成績卻很高的學生」。學神是鳳毛麟角，而且不平均的散佈在不同學校、班級和學部。不論是哪個部、哪個班，學神通常不會超過四到五個，有些甚至一個都沒有。奧美中學最有名就是學神比其他學校多。Robert為這種現象做了清楚的註解：「奧美中學肯定有一群學神。你可以從他們招收的新生看出來，奧美有北京最拔尖、腦子最好的新生。」

圖為中國頂尖高中的地位體系。圖中並未顯示每個地位的學生人數。一般來說，學神和學弱人數最少。學霸與學神和學弱加起來還多，而學渣是四個群體中人數最多的。｜Photo Credit: 衛城出版提供

高地中學的凱豐就是學神，凱豐是個聲音輕柔、個子不高的男孩。凱豐他成績優異，也是老師萬中選一挑出來參加高中奧林匹亞競賽的學生。凱豐起初不願意報名，因為他認為這競賽沒什麼意思，到了十一年級時他才改變心意。然而這時其他人已經花了至少一年來準備競賽。他在受訪時說：「我發現奧林匹亞只要一天，但高考要兩天。如果我可以在一天內結束，那我肯定選擇一天的方案。」換句話說，他參加奧林匹亞是為了儘量減少準備考試所花的力氣。凱豐僅僅用了一年，就贏得奧林匹亞的金牌，並在十二年級初就取得北京大學的保送資格。

凱豐繳回北大的入學同意書後，高地中學的老師說服他也參加高考，藉此提高學校的平均分數。雖然凱豐勉強同意，但他認為老師設定的目標（高於學校平均分）實在過於容易。他反而為自己設定了一個更「合適」的目標，也就是在他的擅長科目中，要成為北京的高考狀元。凱豐說即使已經收到北大的錄取通知，依然努力不懈。他自願留校到每天晚上十點半，跟著同學上晚自習。

然而，他的努力似乎也就到此為止。當其他同學在教室裡焚膏繼晷，凱豐卻玩起魔術方塊，或是為了好玩在教室做一些超出考試範圍的數學題。在我們的訪談中，凱豐承認半夜睡覺前會看「兩三集動漫」或玩「一會兒」網路遊戲。他還經常找同學討論動漫或打遊戲的戰績。凱豐不費吹灰之力就表現優異，完完全全就是個學神，可說是學校向外國研究者介紹高地中學的理想代表。

學霸

第二類是「學霸」。學霸是那些「非常努力且考試成績優異」的學生。學霸比學神更常見，但即便如此，比例還是不高。他們的考試成績往往與學神不相上下，但卻因為不夠輕鬆而無法躍居神位。儘管地位不如學神，學霸依然憑藉優秀的考試成績在學校位居高位。學霸是許多頂尖中學的平均考試成績和大學錄取結果的驅動力。例如，Tony認為，首都中學靠著努力用功的學霸讓考試成績大幅提高，以致於全校的大學錄取結果能與奧美中學匹敵。他評論道：「奧美中學學神較多，頂峰中學學神與學霸都有。（但）首都中學培養了大批學霸。」

Tracy是一位短髮、大眼睛，看起來弱不禁風的女孩。她身上有首都中學國際部學霸的堅實特徵。她說話速度很快，活潑外向、精力充沛，但黑眼圈卻又讓她看起來很疲憊。Tracy參加過幾次SAT考試，取得總分兩千兩百的成績，這算是高分了，但不如分數都在兩千三百以上的學神。儘管SAT分數略低，但Tracy後來還是和她的學神朋友同樣錄取約翰霍普金斯大學，她對此結果很滿意。

不同於那些看似無需用功的學神，Tracy非常勤奮努力。每當我到教室找她，她總是埋首苦讀、寫論文，或者背誦SAT單字。有些老師為了引起學生對課程內容的興趣在課堂上和學生閒聊。然而Tracy很少答話，而是在這種情況下開始寫其他作業。Tracy的同學和老師很少看到她放鬆或休息，在我們談話時，他們經常開玩笑說Tracy是個工作狂。

到了中學快畢業時，國際部的應屆畢業生都已經確定他們即將要就讀的大學。學生一派輕鬆，大多數人都不再熬夜讀書。然而，Tracy與眾不同，她還繼續用功讀書。在十二年級最後兩個月，Tracy經常躲在沒有上課的教室，因為她的同學「太吵了」，讓她無法專心學習。我好幾次看到她獨自一人在讀書，有一次我在一間空無一人的教室找到她，問她在做什麼。Tracy正經八百的解釋：「我正在上AP課程。這很花時間，我要拿高分，這樣（約翰霍普金斯大學）才會確定收我。我還要參加入學分級測試（placement test）。」我點了點頭。

Tracy示意我坐到她身邊，給我看她的筆記型電腦螢幕，上面有一篇她正在寫的文章，她已經用單行行距寫了好幾頁。「這是我宿舍的申請書。我想住在校內最受歡迎的宿舍，所以這份申請不能有任何差錯。我已經花了好幾天在寫這個。」然後她把眼神轉回筆記型電腦，示意我不要打擾她。Tracy的考試分數非常高，分秒必爭，甚至花了幾天時間處理像申請宿舍這樣的事情，使她成為學霸的完美代言人。

學渣

第三類是學渣。學渣是指「不努力學習，考試成績也不好的學生」。由於考試分數低的基準是平均分數線，因此有不少學生會被歸類在校園中的底層。可是為了再進一步區分，學渣特別強調愜意。重要的是，學渣表現出一派輕鬆的態度，讓自己踩在最底層之上。

Robert是國際部的學渣。這位首都中學的男孩，個子很高、皮膚黝黑，還相當有魅力。我們第一次碰面時，他就讀十一年級，那時Robert說自己的目標是SAT考試：「無論如何至少要超過兩千一百分。」誰知經過十一年級和十二年級一共五次SAT考試之後，他的總分只有兩千零五十分，低於首都中學的平均水準。後來他和另外兩位同學一起上了喬治華盛頓大學（George Washington University），他們三人的成績都低於國際部的平均分。Robert的學習成績也差強人意。