《學神》：菁英學生的四種類型當中，不太用功考試成績卻很高的「學神」位於金字塔頂端
我們想讓你知道的是
所有學生都擁護地位體系還有分類標準，顯示這套體系相當強大。此外，這些術語到處流通，已經成為俚語。當學生關注學神不凡的學業成績時，經常會說「來膜拜大神」。
文：姜以琳
中國式的青少年地位體系
學神
根據決定地位的規則，菁英學生用考試成績和愜意程度在本部和國際部建立四種類型（見下圖）。金字塔頂端是「學神」。學生眼中的「學神」就是「那些不太用功但考試成績卻很高的學生」。學神是鳳毛麟角，而且不平均的散佈在不同學校、班級和學部。不論是哪個部、哪個班，學神通常不會超過四到五個，有些甚至一個都沒有。奧美中學最有名就是學神比其他學校多。Robert為這種現象做了清楚的註解：「奧美中學肯定有一群學神。你可以從他們招收的新生看出來，奧美有北京最拔尖、腦子最好的新生。」
高地中學的凱豐就是學神，凱豐是個聲音輕柔、個子不高的男孩。凱豐他成績優異，也是老師萬中選一挑出來參加高中奧林匹亞競賽的學生。凱豐起初不願意報名，因為他認為這競賽沒什麼意思，到了十一年級時他才改變心意。然而這時其他人已經花了至少一年來準備競賽。他在受訪時說：「我發現奧林匹亞只要一天，但高考要兩天。如果我可以在一天內結束，那我肯定選擇一天的方案。」換句話說，他參加奧林匹亞是為了儘量減少準備考試所花的力氣。凱豐僅僅用了一年，就贏得奧林匹亞的金牌，並在十二年級初就取得北京大學的保送資格。
凱豐繳回北大的入學同意書後，高地中學的老師說服他也參加高考，藉此提高學校的平均分數。雖然凱豐勉強同意，但他認為老師設定的目標（高於學校平均分）實在過於容易。他反而為自己設定了一個更「合適」的目標，也就是在他的擅長科目中，要成為北京的高考狀元。凱豐說即使已經收到北大的錄取通知，依然努力不懈。他自願留校到每天晚上十點半，跟著同學上晚自習。
然而，他的努力似乎也就到此為止。當其他同學在教室裡焚膏繼晷，凱豐卻玩起魔術方塊，或是為了好玩在教室做一些超出考試範圍的數學題。在我們的訪談中，凱豐承認半夜睡覺前會看「兩三集動漫」或玩「一會兒」網路遊戲。他還經常找同學討論動漫或打遊戲的戰績。凱豐不費吹灰之力就表現優異，完完全全就是個學神，可說是學校向外國研究者介紹高地中學的理想代表。
學霸
第二類是「學霸」。學霸是那些「非常努力且考試成績優異」的學生。學霸比學神更常見，但即便如此，比例還是不高。他們的考試成績往往與學神不相上下，但卻因為不夠輕鬆而無法躍居神位。儘管地位不如學神，學霸依然憑藉優秀的考試成績在學校位居高位。學霸是許多頂尖中學的平均考試成績和大學錄取結果的驅動力。例如，Tony認為，首都中學靠著努力用功的學霸讓考試成績大幅提高，以致於全校的大學錄取結果能與奧美中學匹敵。他評論道：「奧美中學學神較多，頂峰中學學神與學霸都有。（但）首都中學培養了大批學霸。」
Tracy是一位短髮、大眼睛，看起來弱不禁風的女孩。她身上有首都中學國際部學霸的堅實特徵。她說話速度很快，活潑外向、精力充沛，但黑眼圈卻又讓她看起來很疲憊。Tracy參加過幾次SAT考試，取得總分兩千兩百的成績，這算是高分了，但不如分數都在兩千三百以上的學神。儘管SAT分數略低，但Tracy後來還是和她的學神朋友同樣錄取約翰霍普金斯大學，她對此結果很滿意。
不同於那些看似無需用功的學神，Tracy非常勤奮努力。每當我到教室找她，她總是埋首苦讀、寫論文，或者背誦SAT單字。有些老師為了引起學生對課程內容的興趣在課堂上和學生閒聊。然而Tracy很少答話，而是在這種情況下開始寫其他作業。Tracy的同學和老師很少看到她放鬆或休息，在我們談話時，他們經常開玩笑說Tracy是個工作狂。
到了中學快畢業時，國際部的應屆畢業生都已經確定他們即將要就讀的大學。學生一派輕鬆，大多數人都不再熬夜讀書。然而，Tracy與眾不同，她還繼續用功讀書。在十二年級最後兩個月，Tracy經常躲在沒有上課的教室，因為她的同學「太吵了」，讓她無法專心學習。我好幾次看到她獨自一人在讀書，有一次我在一間空無一人的教室找到她，問她在做什麼。Tracy正經八百的解釋：「我正在上AP課程。這很花時間，我要拿高分，這樣（約翰霍普金斯大學）才會確定收我。我還要參加入學分級測試（placement test）。」我點了點頭。
Tracy示意我坐到她身邊，給我看她的筆記型電腦螢幕，上面有一篇她正在寫的文章，她已經用單行行距寫了好幾頁。「這是我宿舍的申請書。我想住在校內最受歡迎的宿舍，所以這份申請不能有任何差錯。我已經花了好幾天在寫這個。」然後她把眼神轉回筆記型電腦，示意我不要打擾她。Tracy的考試分數非常高，分秒必爭，甚至花了幾天時間處理像申請宿舍這樣的事情，使她成為學霸的完美代言人。
學渣
第三類是學渣。學渣是指「不努力學習，考試成績也不好的學生」。由於考試分數低的基準是平均分數線，因此有不少學生會被歸類在校園中的底層。可是為了再進一步區分，學渣特別強調愜意。重要的是，學渣表現出一派輕鬆的態度，讓自己踩在最底層之上。
Robert是國際部的學渣。這位首都中學的男孩，個子很高、皮膚黝黑，還相當有魅力。我們第一次碰面時，他就讀十一年級，那時Robert說自己的目標是SAT考試：「無論如何至少要超過兩千一百分。」誰知經過十一年級和十二年級一共五次SAT考試之後，他的總分只有兩千零五十分，低於首都中學的平均水準。後來他和另外兩位同學一起上了喬治華盛頓大學（George Washington University），他們三人的成績都低於國際部的平均分。Robert的學習成績也差強人意。
Tags：
韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。