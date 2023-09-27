拜登搶先川普出席汽車工會罷工、支持調薪40％，外媒：為爭取搖擺州工人選票
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今天是美國聯合汽車工會罷工的第13天，工會與底特律三巨頭：福斯、通用汽車、斯泰蘭蒂斯的合約談判仍未達成共識。美國總統拜登26日前往位於底特律郊區，一座通用汽車工廠外聲援罷工的成員，並支持工會爭取調薪40％。
美國總統拜登（Joe Biden）26日出席美國聯合汽車工會（UAW）位於密西根州的罷工現場，讓他成為美國史上第一位走進罷工糾察線（piket line）的總統。事實上，前總統、2024年共和黨有力的總統候選人川普（Donald Trump），預計於今（27）日晚間抵達密西根州。外媒報導，總統候選人「直接」競爭同一地區，目的是要爭取密西根這個搖擺州（編注：不見得會某一黨鐵票區）的藍領階級選票。
據《CNBC》，邀請拜登出席的美國聯合汽車工會主席范恩（Shawn Fain）提到，工會對於汽車業轉向全電動車的政策感到擔憂，在這個問題解決前，工會暫時不會支持拜登。白宮則對拜登出訪密西根罷工現場的舉動，抱持正向態度。《紐約時報》指出，白宮認為拜登此行有辦法對抗川普後一步的訪問，同時也增加拜登在該選區的「積分」。
美國聯合汽車工會為何罷工？
《ABC News》報導，美國聯合汽車工會與底特律汽車工業三巨頭——福特汽車（Ford）、通用汽車（General Motors）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的合約在9月14日到期，約1萬3000名員工進行針對性的罷工。雙方持續進行合約談判，但在調薪幅度和福利制度方面遲遲無法達成共識。
據《CNBC》，UAW提出的訴求，包含大幅調漲薪資、增加生活費、廢除薪資等級制度、每週工作四天、固定的退休金制度與醫療保險、工廠倒閉的罷工權與家庭保障、限制臨時工使用等。其中，意見最為分歧的，即是薪資相關政策。
UAW要求三巨頭，在為期4年的合約中，調漲36％的薪水。同時，公司應該調整生活費的金額。左傾經濟政策研究所高級經濟學家赫許（Adam Hersh）告訴《CNBC》，因為通貨膨脹，汽車工人的薪水自從2008金融風暴後，下降約19.3％。《ABC News》統計，一名頂尖的汽車組裝工人的時薪為32美金（約新台幣1031元）。
范恩認為工會的提議是大膽的，但他肯定汽車製造商有能力負擔。《CNBC》報導，在過去10年，底特律的三大汽車製造商獲利甚豐。他們所公佈的淨利潤總和高達1640億美元，其中，2023年的淨利潤就有220億美元，這些公司的執行長年薪更是高達數百萬美元。
拜登、川普出訪密西根，旨在爭取搖擺州藍領階級選名
汽車工業重鎮底特律位於美國中西部的密西根州，是歷來美國總統大選的「搖擺州」，為民主、共和兩黨的兵家必爭之地。回顧前兩次的大選，2016年川普在密西根州獲勝，到了2020年則由拜登奪下。《CNN》指出，這次的罷工活動吸引到拜登與川普前來，是因為雙方希望直接爭取密西根選民的支持，包括這次站在罷工前線的工人們。
9月23日，拜登在X（舊稱Twitter）上發文：「週二我將前往密西根州，加入工會罷工的糾察線，聲援爭取合理分潤的工會中的男男女女。」
《紐約時報》報導，拜登過去幾十年，把自己定位成中產階級的捍衛者，加入罷工的舉動是拜登的重要里程碑。拜登26日在密西根州貝爾維爾一座通用汽車的工廠外，拿起大聲公，支持在場的工會成員：「你們應該這樣做。」拜登先是強調工會之餘中產階級與國家的重要性，接著表示，工會成員值得為自己爭取合理的分潤與薪水。他說：「你們（汽車工人）的努力遠超過他們所得。」
《CNN》報導，過去幾週，白宮一直不願意透露拜登是否支持工會訴求。但週二，當拜登被問及工人是否應該加薪40％時，他回答：「是的。我認為他們應該能夠為此爭取。」此舉，打破美國歷任總統在勞資問題保持中立的態度。
川普在拜登公佈行程後，在他的社群平台Truth Social寫道：「狡猾的拜登原本無意出席工會罷工。」川普批評，拜登是看到他的行程後，才決定出訪密西根州。白宮對此則表示，總統的行程並非受到「前」總統所影響。
前密西根首席策略師柏頓（Mark Burton）告訴《CNBC》：「拜登和川普都了解密西根州對選舉的重要性，他們也意識到選舉結果可能十分接近，因此他們希望增加曝光。」民主黨籍的密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）向《CNBC》說：「工會罷工是一個絕佳的宣傳時刻，讓他們（拜登和川普）能傳遞訊息並一再地被看見。」
拜登的底特律之行，是否幫他贏得支持？
綜合《CNN》、《CNBC》報導，工會仍然對拜登政府推行汽車電動話的政策感到擔憂。考慮工會與三家汽車製造商的談判還在進行中，工會尚未對於支持哪一位候選人表態。
工會主席范恩雖然沒有表達對於拜登的立場，卻在罷工中批評川普。但工會成員之間也有不同意見。《CNBC》提到，另一名工會成員辛恩（Niko Shinn）說：「我喜歡川普。」他認為，川普相較政治人物，作為一名商人，更了解談判。
《CNBC》援引密西根州民調公司EPIC・MRA的一份民調，顯示近幾個月來，川普在工會成員中的支持率上升，而拜登的支持率卻下降。EPIC・MRA總裁伯恩（Bernie Porn）指出，6月的結果中，拜登以51％對42％領先川普；然而，8月的結果，川普卻以46％對43％超越拜登。
新聞來源
- UAW strike: Biden, Trump seek blue-collar votes in swing state Michigan（CNBC）
- Why is the UAW on strike? These are their contract demands as they negotiate with the Big Three（CNBC）
- The UAW strike is growing. What you need to know as more auto workers join the union's walkouts（ABC News）
- Biden Joins Autoworkers on Picket Line in Michigan（The New York Times）
- 4 takeaways from Biden’s visit to the UAW picket line（CNN）
- Biden to walk the picket line in Michigan to support UAW strikers（CNN）
延伸閱讀
- 美汽車工會萬人罷工談判陷僵局，勞方批貪婪，資方駁：已提「最慷慨」調薪方案
- 美國演員工會巨罷工帶來巨大壓力，《沙丘：第二部》宣布延期引發電影檔期的動盪
- 2020美國大選：拜登瞬間多了10萬票！威斯康辛、密西根的「選民詐欺」怎麼回事？
- 《華爾街日報》最新民調：年齡和經濟將是拜登競選連任兩大弱點，但能在人格特質上贏過川普
- 民調：一個太老一個貪汙，美選民對「老糊塗」拜登與「不正派」川普都沒好感
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%