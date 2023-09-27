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2023/09/27,
美加

拜登搶先川普出席汽車工會罷工、支持調薪40％，外媒：為爭取搖擺州工人選票

拜登搶先川普出席汽車工會罷工、支持調薪40％，外媒：為爭取搖擺州工人選票
美國總統拜登（Joe Biden）26日出席美國聯合汽車工會（UAW）位於密西根州的罷工現場｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

今天是美國聯合汽車工會罷工的第13天，工會與底特律三巨頭：福斯、通用汽車、斯泰蘭蒂斯的合約談判仍未達成共識。美國總統拜登26日前往位於底特律郊區，一座通用汽車工廠外聲援罷工的成員，並支持工會爭取調薪40％。

美國總統拜登（Joe Biden）26日出席美國聯合汽車工會（UAW）位於密西根州的罷工現場，讓他成為美國史上第一位走進罷工糾察線（piket line）的總統。事實上，前總統、2024年共和黨有力的總統候選人川普（Donald Trump），預計於今（27）日晚間抵達密西根州。外媒報導，總統候選人「直接」競爭同一地區，目的是要爭取密西根這個搖擺州（編注：不見得會某一黨鐵票區）的藍領階級選票。

《CNBC》，邀請拜登出席的美國聯合汽車工會主席范恩（Shawn Fain）提到，工會對於汽車業轉向全電動車的政策感到擔憂，在這個問題解決前，工會暫時不會支持拜登。白宮則對拜登出訪密西根罷工現場的舉動，抱持正向態度。《紐約時報》指出，白宮認為拜登此行有辦法對抗川普後一步的訪問，同時也增加拜登在該選區的「積分」。

美國聯合汽車工會為何罷工？

《ABC News》報導，美國聯合汽車工會與底特律汽車工業三巨頭——福特汽車（Ford）、通用汽車（General Motors）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的合約在9月14日到期，約1萬3000名員工進行針對性的罷工。雙方持續進行合約談判，但在調薪幅度和福利制度方面遲遲無法達成共識。

《CNBC》，UAW提出的訴求，包含大幅調漲薪資、增加生活費、廢除薪資等級制度、每週工作四天、固定的退休金制度與醫療保險、工廠倒閉的罷工權與家庭保障、限制臨時工使用等。其中，意見最為分歧的，即是薪資相關政策。

UAW要求三巨頭，在為期4年的合約中，調漲36％的薪水。同時，公司應該調整生活費的金額。左傾經濟政策研究所高級經濟學家赫許（Adam Hersh）告訴《CNBC》，因為通貨膨脹，汽車工人的薪水自從2008金融風暴後，下降約19.3％。《ABC News》統計，一名頂尖的汽車組裝工人的時薪為32美金（約新台幣1031元）。

范恩認為工會的提議是大膽的，但他肯定汽車製造商有能力負擔。《CNBC》報導，在過去10年，底特律的三大汽車製造商獲利甚豐。他們所公佈的淨利潤總和高達1640億美元，其中，2023年的淨利潤就有220億美元，這些公司的執行長年薪更是高達數百萬美元。

拜登、川普出訪密西根，旨在爭取搖擺州藍領階級選名

汽車工業重鎮底特律位於美國中西部的密西根州，是歷來美國總統大選的「搖擺州」，為民主、共和兩黨的兵家必爭之地。回顧前兩次的大選，2016年川普在密西根州獲勝，到了2020年則由拜登奪下。《CNN》指出，這次的罷工活動吸引到拜登與川普前來，是因為雙方希望直接爭取密西根選民的支持，包括這次站在罷工前線的工人們。

9月23日，拜登在X（舊稱Twitter）上發文：「週二我將前往密西根州，加入工會罷工的糾察線，聲援爭取合理分潤的工會中的男男女女。」

《紐約時報》報導，拜登過去幾十年，把自己定位成中產階級的捍衛者，加入罷工的舉動是拜登的重要里程碑。拜登26日在密西根州貝爾維爾一座通用汽車的工廠外，拿起大聲公，支持在場的工會成員：「你們應該這樣做。」拜登先是強調工會之餘中產階級與國家的重要性，接著表示，工會成員值得為自己爭取合理的分潤與薪水。他說：「你們（汽車工人）的努力遠超過他們所得。」

《CNN》報導，過去幾週，白宮一直不願意透露拜登是否支持工會訴求。但週二，當拜登被問及工人是否應該加薪40％時，他回答：「是的。我認為他們應該能夠為此爭取。」此舉，打破美國歷任總統在勞資問題保持中立的態度。

川普在拜登公佈行程後，在他的社群平台Truth Social寫道：「狡猾的拜登原本無意出席工會罷工。」川普批評，拜登是看到他的行程後，才決定出訪密西根州。白宮對此則表示，總統的行程並非受到「前」總統所影響。

前密西根首席策略師柏頓（Mark Burton）告訴《CNBC》：「拜登和川普都了解密西根州對選舉的重要性，他們也意識到選舉結果可能十分接近，因此他們希望增加曝光。」民主黨籍的密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）向《CNBC》說：「工會罷工是一個絕佳的宣傳時刻，讓他們（拜登和川普）能傳遞訊息並一再地被看見。」

拜登的底特律之行，是否幫他贏得支持？

綜合《CNN》、《CNBC》報導，工會仍然對拜登政府推行汽車電動話的政策感到擔憂。考慮工會與三家汽車製造商的談判還在進行中，工會尚未對於支持哪一位候選人表態。

工會主席范恩雖然沒有表達對於拜登的立場，卻在罷工中批評川普。但工會成員之間也有不同意見。《CNBC》提到，另一名工會成員辛恩（Niko Shinn）說：「我喜歡川普。」他認為，川普相較政治人物，作為一名商人，更了解談判。

《CNBC》援引密西根州民調公司EPIC・MRA的一份民調，顯示近幾個月來，川普在工會成員中的支持率上升，而拜登的支持率卻下降。EPIC・MRA總裁伯恩（Bernie Porn）指出，6月的結果中，拜登以51％對42％領先川普；然而，8月的結果，川普卻以46％對43％超越拜登。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範


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