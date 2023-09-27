香港記協主席陳朗昇阻差辦公罪成，判囚5天准保釋候上訴
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法官指控，阻差辦公的控罪元素包括警員有沒有受到阻撓、正在執行職務及被告是否故意阻撓。陳朗昇「肆無忌憚、不合情理地發問」，沒適時提供身分證，故裁定他阻差辦公罪成立。
（中央社）香港記者協會主席陳朗昇被控去年在採訪現場外拒絕向警察出示身分證，並與警察爭執，25日被法庭裁定阻差辦公罪成立監禁5天，但暫獲准保釋等候上訴審理。香港記者協會對法庭判決表示「極度遺憾」。
42歲的陳朗昇目前是網媒《Channel C》多媒體製作主任（新聞）。
《明報》昨日（26日）報導，法官裁決指出，2022年9月7日陳朗昇與另一名男子前往往旺角麥花臣場館，準備採訪一場業主大會，警察稱當時現場有逾百人開會或引起混亂，而陳按著自己的袋子可能意圖進場示威，警員有合理理由截查兩人。
陳朗昇在法庭解釋，2019年「反送中」運動期間進行直播時，曾被公開身分證，故案發時需查詢警員身分。但法官反指當時沒有直播，而警員曾出示委任證表明身分，並有其他軍裝（制服）警察到場，陳朗昇仍然發問，從未取出身分證。
法官指控，阻差辦公的控罪元素包括警員有沒有受到阻撓、正在執行職務及被告是否故意阻撓。陳朗昇「肆無忌憚、不合情理地發問」，沒適時提供身分證，故裁定他阻差辦公罪成立。
陳朗昇被判囚5天，獲准保釋等候審理，這段期間不准離港。
香港記者協會25日在官方臉書發表聲明，指據法庭供詞，陳朗昇當時已按警察要求取出身分證，期間陳向便衣警察查詢身分、隊伍及截查原因，卻換來警方拘捕。
聲明指出，據法庭供詞，陳朗昇與警方的互動歷時僅15秒，警方證人以陳情緒激動、揮動雙手為由，指控其阻差辦公，「此說法居然獲法庭接納」。
聲明又指，陳朗昇曾於採訪直播時被警察要求出示身分證，再被警察在直播鏡頭前展示，導致個人資料外洩。根據「警隊條例」，被查問的市民有權向警察查問截停搜查原因，及被懷疑所犯的罪行，且有權要求警察出示委任證以證明身分。
記協表示，法庭裁決再度印證香港新聞自由在法例上所受的保障已淪為空談。警方拘捕一名正進行採訪、行使基本權利、並盡力配合警方行動的記者，再由法庭定罪，向外界釋出香港以法律為名，針對新聞工作者，阻撓新聞採訪的強烈訊號。這次裁決和刑罰顯示香港新聞自由並無改善甚至惡化。
聲明表示，連同陳朗昇在內，香港自2019年至今有至少7名新聞工作者被判刑，最長刑期達32個月。
保護記者委員會（CPJ）25日發表聲明譴責法庭的裁決，指這是當局對香港新聞自由又一次蓄意羞辱，並指是為香港警方騷擾履行職責的記者提供了理由，表明香港政府對媒體並不寬容。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！