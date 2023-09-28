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2023/09/28,
生活

圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節

圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
Photo Credit：TNL Brand Studio

我們想讓你知道的是

圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。

對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。

不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
提供最高 4K144Hz 影像通過畫質、最高 4K60fps 影像擷取能力的 Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，是不少玩家敲碗已久的產品。

也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。

圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看

Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
圓剛為了 GC553G2 的開箱評測，為全球媒體與 KOL 準備了豪華大禮包。
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Photo Credit：TNL Brand Studio
盒內可說是誠意滿滿！上層有圓剛郭董的感謝信與虛擬代言人 ELENA 的 T-Shirt 一件，下層也有 GC553G2 本體、高品質的 AM350 錄音室級麥克風，還有 ELENA 的其他週邊，包括撲克牌與大尺寸滑鼠墊。

這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。

延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗​​

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Photo Credit：TNL Brand Studio
將大禮包的內容物排排站，看起來真的很澎湃。
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Photo Credit：TNL Brand Studio
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Photo Credit：TNL Brand Studio
癮特務也試穿了 ELENA 的白 T，看起來很有設計感。

圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱

此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
GC553G2 的包裝盒採用醒目的紅白色系，正面還可以看到產品實體照。
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Photo Credit：TNL Brand Studio
盒背有多國語言的產品特色與規格。

同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
將內盒側邊抽出，可以看到色塊延伸的設計小巧思。
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Photo Credit：TNL Brand Studio
盒內物品一覽，包括 GC553G2 本體與相關線材、說明書。

盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
此次取得的是黑色版本的 GC553G2，表面的霧面處理很有質感，頂部也有圓剛的蝕刻 LOGO．四角削切的的多邊型設計非常獨特。
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Photo Credit：TNL Brand Studio
GC553G2 的底部也同樣延續多邊型造型設計，並有止滑墊確保置放桌面的穩固性。

而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
連結電源之後，GC553G2 正面開口的 RGB 燈光區會發出美麗的燈光，也可以透過這裡的燈光確認設備目前連結的狀態。

GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
GC553G2 後側的連結埠區，包括連結電腦的 USB 埠、兩組 HDMI 2.1 埠與兩組四節式 3.5 mm 的音源連接口，可同時支援雙聲道傳輸與麥克風收音訊號。

在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
實際將連結埠安裝好的樣子，全部插好插滿啦。
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Photo Credit：TNL Brand Studio
透過 GC553G2 串聯畫面訊源（上圖為連結 PS5），並搭配擷取盒連結的電腦（上圖連結 MSI Pluse 15 電競筆電）與通過擷取盒輸出至外接的顯示器（上圖連結的是 MSI MAG274UPF 電競螢幕）。

功能實測

圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
透過 GC553G2，除了即時進行高畫質影像的擷取用於直播、錄製之外，通過擷取盒的影像訊號也能支援最高 4K144Hz 的電競級規格，帶來最佳遊戲效果。

當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
在 AVerMedia Gaming 中可完整看到目前連結訊源的相關資訊，包括影像的解析度、更新率、色階與 HDR 支援，還有聲音頻率與目前使用影像訊號的程式，連結的音訊也支援「派對語音」功能，可以手動控制不同來源的開關、音量，方便使用者能同時聽清楚不同來源的聲音。
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Photo Credit：TNL Brand Studio
AVerMedia Gaming 中也可以設定 HDCP 功能，讓畫面正常顯示。
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除了預設的 HDMI 連結設定，AVerMedia Gaming 也允許使用者自定義可調節的解析度與更新率，以提高相容性。
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AVerMedia Gaming 中能支援機身 RGB 燈效的設定，包括自定義燈光色彩與動態效果，同時也能開啟第三方燈效控制軟體的支援，目前 GC553G2 可支援 MSI 與 ASROCK 兩家主板的 RGB 燈效控制軟體連動，也是首款實測擷取盒做到此一功能的，未來圓剛也將會透過更新提供更多品牌的支援。

在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
目前可透過 OBS Studio 搭配 GC553G2 進行高畫質高幀率的遊戲影音擷取，未來圓剛官方的 RECentral 也會透過版本更新來支援。
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Photo Credit：TNL Brand Studio
在 OBS Studio 中設置的錄影設定，建議開啟影像編碼器的顯卡硬體加速功能，並設定為 VBR 動態位元率，設置適合的硬體規格的區間，並調整預置的畫質設定。

以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
實際透過 GC553G2 錄製的 4K60fps 遊戲影片，在 OBS Studio 設置 VBR 與 P5 高畫質之下，錄製影音的總位元速率可達 38,000 Kbps，若電腦硬體規格更高，可以進一步透過提升設定來獲得更好的錄製效果。

此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
透過 HDMI 2.1 規格的支援，GC553G2 可以完美搭配高規格的電競桌機、筆電與次世代遊戲機，呈現出最佳的畫面效果。

結語

在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
對於追求極致遊戲體驗的玩家來說，GC553G2 真的是千呼萬喚始出來的神器。

此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。

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Photo Credit：TNL Brand Studio
相較於前一代，GC553G2 的體積變得更為小巧，即插即用的便利性，也能搭配筆電隨時隨地進行高畫質的實況或是錄製遊戲影音。

對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。

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