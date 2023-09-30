在馬來西亞當社畜比較幸福？一入職便享有8天特休是「基本款」

這兩年各國疫情解封國境大開後，馬來西亞朋友紛紛開啟「報復性旅遊」，每趟旅程幾乎都超過一週，讓身在台灣的我羨慕不已。我何嘗不想請上一個禮拜的假期去看世界，無奈台灣假期少得可憐，只能懷念我在馬來西亞打工的日子——想請假就請假，不用擔心一年的休假「扣打」會不會被扣完。

工作滿一年就享8天特休

2020年決定回到台灣發展之前，我曾經在馬來西亞工作四年多，那時候的我並未感受到假期是如此之珍貴。我第一份全職工作是在電視台當新聞記者，雖然基於工作的特殊性，沒有週休二日且得隨時待命，但特休假就有25天；後來轉換跑道到一家跨國電商公司上班，當朝九晚五的上班族後，特休就減少了，但至少還有14天。

根據馬來西亞《1955年雇用法令》（Employment Act 1955），員工的特休年數將取決於其服務年資。服務年資低於2年者，可享有8天的特休（每12個月不斷的服務）；服務滿2年未滿5年者，特休會有12天；服務滿5年以上者則有16天特休。

由此看來，馬來西亞正職員工至少會有8天的特休，不過根據個人的工作經驗，我任職過的公司給予的特休從未低於14天。換句話說，即使法律規定特休的低標是8天，但是一般員工在面試的時候也會將特休視為員工福利而納入考量，因此許多公司不會真的只給8天的特休，甚至更多。

台灣勞基法：一年3天特休

猶記得三年前回來台灣，準備迎接在台第一份工作的時候，當時公司人資請我簽署一份勞動契約，赫然發現合約上註明工作的第一年只有3天特休。我當下眉頭一皺，不禁懷疑這是不是勞動剝削；人資似乎也看出我的疑惑，直截了當地表明這是台灣勞基法的規定。

根據勞基法第38條文，員工的特休天數取決於其在該企業累積的年資——到職6個月以上未滿一年者，可享有3天的特休；一年以上未滿2年者有7天；2年以上未滿3年者有10天；3年以上未滿5年者有14天；5年以上未滿10年者有15天；10年以上的員工，每一年加給一天，上限為30天。

雖然我並不後悔回台工作，但是我也深深體會到，原來台灣是如此不重視「休假」這件事。經常聽到身邊的打工族自我調侃「社畜」，如今再看看台灣勞基法的特休規定，這恐怕不是單純的自嘲，而是部分反映了台灣的職場文化與台灣人對待休假的態度。