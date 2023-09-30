在馬來西亞當社畜比較幸福？一入職便享有8天特休是「基本款」
我們想讓你知道的是
猶記得在台從事第一份工作的時候，赫然發現合約上註明第一年只有3天特休，我當下不禁懷疑這是不是勞動剝削，因為在馬來西亞，服務年資低於2年者，工作滿12個月就可享有8天的特休；病假的部分，相比台灣扣半薪，馬來西亞法規是保障帶薪病假。
這兩年各國疫情解封國境大開後，馬來西亞朋友紛紛開啟「報復性旅遊」，每趟旅程幾乎都超過一週，讓身在台灣的我羨慕不已。我何嘗不想請上一個禮拜的假期去看世界，無奈台灣假期少得可憐，只能懷念我在馬來西亞打工的日子——想請假就請假，不用擔心一年的休假「扣打」會不會被扣完。
工作滿一年就享8天特休
2020年決定回到台灣發展之前，我曾經在馬來西亞工作四年多，那時候的我並未感受到假期是如此之珍貴。我第一份全職工作是在電視台當新聞記者，雖然基於工作的特殊性，沒有週休二日且得隨時待命，但特休假就有25天；後來轉換跑道到一家跨國電商公司上班，當朝九晚五的上班族後，特休就減少了，但至少還有14天。
根據馬來西亞《1955年雇用法令》（Employment Act 1955），員工的特休年數將取決於其服務年資。服務年資低於2年者，可享有8天的特休（每12個月不斷的服務）；服務滿2年未滿5年者，特休會有12天；服務滿5年以上者則有16天特休。
由此看來，馬來西亞正職員工至少會有8天的特休，不過根據個人的工作經驗，我任職過的公司給予的特休從未低於14天。換句話說，即使法律規定特休的低標是8天，但是一般員工在面試的時候也會將特休視為員工福利而納入考量，因此許多公司不會真的只給8天的特休，甚至更多。
台灣勞基法：一年3天特休
猶記得三年前回來台灣，準備迎接在台第一份工作的時候，當時公司人資請我簽署一份勞動契約，赫然發現合約上註明工作的第一年只有3天特休。我當下眉頭一皺，不禁懷疑這是不是勞動剝削；人資似乎也看出我的疑惑，直截了當地表明這是台灣勞基法的規定。
根據勞基法第38條文，員工的特休天數取決於其在該企業累積的年資——到職6個月以上未滿一年者，可享有3天的特休；一年以上未滿2年者有7天；2年以上未滿3年者有10天；3年以上未滿5年者有14天；5年以上未滿10年者有15天；10年以上的員工，每一年加給一天，上限為30天。
雖然我並不後悔回台工作，但是我也深深體會到，原來台灣是如此不重視「休假」這件事。經常聽到身邊的打工族自我調侃「社畜」，如今再看看台灣勞基法的特休規定，這恐怕不是單純的自嘲，而是部分反映了台灣的職場文化與台灣人對待休假的態度。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！