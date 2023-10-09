朱宥勳《他們互相傷害的時候》：《台灣新文學史》引發「雙陳論戰」，本土派與左派走到了必須攤牌的地步
我們想讓你知道的是
有趣的是，陳芳明在一九九九年發表〈台灣新文學史的建構與分期〉及其後的幾個章節時，並沒有立刻引起什麼爭論。直到隔年，陳水扁當選總統，台灣完成首次政黨輪替之後，有人突然發難了：我想你不會意外，開火的人正是左派的老朋友陳映真。
文：朱宥勳
民族．國家的「文化英雄榜」
在我大學將要畢業，決定就讀清華大學台灣文學研究所的那一段時間，幾乎每一個師長都問過我：「為什麼？為什麼要去讀一個『政治產物』？」他們的言下之意是：「台灣文學系所」本沒有「獨立」的資格，若非政黨輪替、民進黨執政之故，根本就應該「留在」中文系所裡。
當時的我，並不能好好回答這個問題，只是感到一種難以言說的憤懣。時至今日，我可以很清楚地知道：師長們說對也說錯了。「台灣文學」是不是政治產物呢？當然是。然而，這能夠否定台灣文學獨立成系的資格嗎？完全不行。因為，不管是「美國文學」、「日本文學」、「波蘭文學」甚或「中國文學」，通通都是政治的產物。但凡你看到「文學」前頭綴加了國名，都是因應現代民族國家的需要而產生的一套說法，舉世皆然。以此來指責台灣文學，正凸顯了論者對現代的文學學術體制、及其背後的政治需求有多麼無知。
從常識上推想就很清楚：世界上不管是哪一族群的文學，都是先於現代民族國家而存在的。因此，許多經典的文學作家、作品，在它們面世的時候，本來就不具有當代意義的「國籍」，他們心中也並沒有抱持跟我們相同的認同。就以「中國文學」為例，當我們說李白和蘇東坡都是中國文學的重要作家時，他們兩人在政治上的認同對象顯然就不是同一個國，更不是二○二三年的今天我們理解的「中國」——不是中華人民共和國，也不是中華民國。更有甚者，如果我們把時間往前拉，考慮屈原之類的案例，他恐怕根本也不認同「中原正統」的那個國家；他可是楚國人呢。
在台灣文學領域，狀況也是一樣的。一九二○年代以降的台灣新文學裡，雖然有不少人認為自己是在為「台灣」寫作，但他們心目中的「台灣」可能更近於一個地理名詞，而不是國名。他們當然更不可能預料到有一天台灣本土運動會揚升，會開始有人倡議獨立、建構「台灣國」。再往前推到清代文人如郁永河、林占梅等人，他們在政治上更不可能是帶有台灣認同的。
文學先於國家，故我們現在看到的「某國文學」，都必然是事後追認的產物。而既是追認，誰被認、誰被忽略、又是被誰認定，當然就是人們集體的政治過程決定的。作家和作品本來就在歷史長廊裡站得好好的，只是我們回頭去幫他們披上了繡著某國字樣的制服。這本就不是一種絕對科學的劃分方式，而是一種認同選擇：我們決定自己跟這些作家之間的親疏遠近，決定哪些記憶、哪種美感是更貼近我們此刻的共同認同。
在這個意義下，「台灣文學史」或「中國文學史」也就各自代表了不同民族認同的「文化英雄榜」。中國人追認李白、杜甫乃至於魯迅、巴金；台灣人追認郁永河、賴和乃至於鍾肇政，並沒有高下之別，只是一種「誰跟我比較親」的選擇。由此，說誰是「政治的產物」，是不構成指責的，因為大家都是。
這也是為什麼，葉石濤在「鄉土文學論戰」的〈台灣鄉土文學史導論〉一文，會引發陳映真的焦慮。不管葉石濤如何埋藏自己的意圖，標題裡就是包含了「台灣、文學史」的字樣，敏銳如陳映真者，一眼就能看到其中「為台獨鋪路、為台灣建立文化英雄榜」的企圖。回顧那之後的幾場論戰，是不是每一場都跟「文學史」有關？「邊疆文學論」引爆的是台灣文學要不要、能不能列入中國的文化英雄榜之爭議；「後殖民論戰」討論的是要用什麼框架來設計台灣自己的文化英雄榜。而本章所要討論的「雙陳論戰」，更是走到了本土派與左派必須攤牌的地步了：因為這一刻，一部「台灣文學史」將不再只是理論構想，有人真的要動手去寫了。
那便是一九九九年於《聯合文學》連載、由陳芳明執筆的《台灣新文學史》。
「台灣文學史」的艱難，與陳芳明的「後殖民史觀」
事實上，陳芳明並不是第一個寫出台灣文學史的人，只是在他前面的諸版本都有各式各樣的缺憾或限制。日治時期，黃得時便有長文〈晚近台灣文學運動史〉等文章發表，以台灣人角度述說文學發展史；與之對照，島田謹二的〈台灣文學的過去、現在與未來〉雖然也號稱「台灣文學」，但實際上只處理「在台灣的日本人文學」。這兩篇文章皆有可觀之處，但都只寫到日治晚期。
一九七七年，民主運動者陳少廷出版了《台灣新文學運動簡史》，可以說是最早有系統、並且成書的台灣文學史，但仍然只處理了日治時期。直到一九八七年，葉石濤出版《台灣文學史綱》之後，才算是有了貫通日治時期與國府時期的文學史。然而，正如書名所示，這本書的「綱要」意味濃厚，葉石濤受限於資料與資源的困蹇，以一人之力實在難以深入。一九九一年，彭瑞金出版《台灣新文學運動40年》。這本書與最早幾本相反，由於出版定位的設定，所以只處理國民政府統治台灣之後，一直到一九八○年代中期的台灣文學演變，而沒有日治時期的部分。
因此，台灣文學界並不是沒有文學史，只是仍盼望一部「完整的、有體系的、學術水準足夠的」文學史。不說別的，在一九九○年代末期，台灣文學系所陸續成立，但作為一個文學系之基礎的「權威版台灣文學史」卻還沒誕生，這實在不太像話——連大一導論課的課本都眾說紛紜的科系，說好聽是多元開放，實際上就是根基不穩。
更令台灣文學界焦慮的是，中國學術界似乎也意識到了台灣文學史是兵家必爭之地，因此陸續出版了好幾本中共觀點的著作，從白少帆、劉登翰以降，一直到世紀之交的古遠清、古繼堂、朱雙一等人，均有所編著。他們雖然論述水準不高，文學品味十分教條，但就是明明白白寫出了他們的版本，並且把所有台灣作品的核心思想詮釋成「回歸祖國的渴望」。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。