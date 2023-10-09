朱宥勳《他們互相傷害的時候》：《台灣新文學史》引發「雙陳論戰」，本土派與左派走到了必須攤牌的地步

文：朱宥勳

民族．國家的「文化英雄榜」

在我大學將要畢業，決定就讀清華大學台灣文學研究所的那一段時間，幾乎每一個師長都問過我：「為什麼？為什麼要去讀一個『政治產物』？」他們的言下之意是：「台灣文學系所」本沒有「獨立」的資格，若非政黨輪替、民進黨執政之故，根本就應該「留在」中文系所裡。

當時的我，並不能好好回答這個問題，只是感到一種難以言說的憤懣。時至今日，我可以很清楚地知道：師長們說對也說錯了。「台灣文學」是不是政治產物呢？當然是。然而，這能夠否定台灣文學獨立成系的資格嗎？完全不行。因為，不管是「美國文學」、「日本文學」、「波蘭文學」甚或「中國文學」，通通都是政治的產物。但凡你看到「文學」前頭綴加了國名，都是因應現代民族國家的需要而產生的一套說法，舉世皆然。以此來指責台灣文學，正凸顯了論者對現代的文學學術體制、及其背後的政治需求有多麼無知。

從常識上推想就很清楚：世界上不管是哪一族群的文學，都是先於現代民族國家而存在的。因此，許多經典的文學作家、作品，在它們面世的時候，本來就不具有當代意義的「國籍」，他們心中也並沒有抱持跟我們相同的認同。就以「中國文學」為例，當我們說李白和蘇東坡都是中國文學的重要作家時，他們兩人在政治上的認同對象顯然就不是同一個國，更不是二○二三年的今天我們理解的「中國」——不是中華人民共和國，也不是中華民國。更有甚者，如果我們把時間往前拉，考慮屈原之類的案例，他恐怕根本也不認同「中原正統」的那個國家；他可是楚國人呢。

在台灣文學領域，狀況也是一樣的。一九二○年代以降的台灣新文學裡，雖然有不少人認為自己是在為「台灣」寫作，但他們心目中的「台灣」可能更近於一個地理名詞，而不是國名。他們當然更不可能預料到有一天台灣本土運動會揚升，會開始有人倡議獨立、建構「台灣國」。再往前推到清代文人如郁永河、林占梅等人，他們在政治上更不可能是帶有台灣認同的。

文學先於國家，故我們現在看到的「某國文學」，都必然是事後追認的產物。而既是追認，誰被認、誰被忽略、又是被誰認定，當然就是人們集體的政治過程決定的。作家和作品本來就在歷史長廊裡站得好好的，只是我們回頭去幫他們披上了繡著某國字樣的制服。這本就不是一種絕對科學的劃分方式，而是一種認同選擇：我們決定自己跟這些作家之間的親疏遠近，決定哪些記憶、哪種美感是更貼近我們此刻的共同認同。

在這個意義下，「台灣文學史」或「中國文學史」也就各自代表了不同民族認同的「文化英雄榜」。中國人追認李白、杜甫乃至於魯迅、巴金；台灣人追認郁永河、賴和乃至於鍾肇政，並沒有高下之別，只是一種「誰跟我比較親」的選擇。由此，說誰是「政治的產物」，是不構成指責的，因為大家都是。

這也是為什麼，葉石濤在「鄉土文學論戰」的〈台灣鄉土文學史導論〉一文，會引發陳映真的焦慮。不管葉石濤如何埋藏自己的意圖，標題裡就是包含了「台灣、文學史」的字樣，敏銳如陳映真者，一眼就能看到其中「為台獨鋪路、為台灣建立文化英雄榜」的企圖。回顧那之後的幾場論戰，是不是每一場都跟「文學史」有關？「邊疆文學論」引爆的是台灣文學要不要、能不能列入中國的文化英雄榜之爭議；「後殖民論戰」討論的是要用什麼框架來設計台灣自己的文化英雄榜。而本章所要討論的「雙陳論戰」，更是走到了本土派與左派必須攤牌的地步了：因為這一刻，一部「台灣文學史」將不再只是理論構想，有人真的要動手去寫了。

那便是一九九九年於《聯合文學》連載、由陳芳明執筆的《台灣新文學史》。

「台灣文學史」的艱難，與陳芳明的「後殖民史觀」

事實上，陳芳明並不是第一個寫出台灣文學史的人，只是在他前面的諸版本都有各式各樣的缺憾或限制。日治時期，黃得時便有長文〈晚近台灣文學運動史〉等文章發表，以台灣人角度述說文學發展史；與之對照，島田謹二的〈台灣文學的過去、現在與未來〉雖然也號稱「台灣文學」，但實際上只處理「在台灣的日本人文學」。這兩篇文章皆有可觀之處，但都只寫到日治晚期。

一九七七年，民主運動者陳少廷出版了《台灣新文學運動簡史》，可以說是最早有系統、並且成書的台灣文學史，但仍然只處理了日治時期。直到一九八七年，葉石濤出版《台灣文學史綱》之後，才算是有了貫通日治時期與國府時期的文學史。然而，正如書名所示，這本書的「綱要」意味濃厚，葉石濤受限於資料與資源的困蹇，以一人之力實在難以深入。一九九一年，彭瑞金出版《台灣新文學運動40年》。這本書與最早幾本相反，由於出版定位的設定，所以只處理國民政府統治台灣之後，一直到一九八○年代中期的台灣文學演變，而沒有日治時期的部分。

因此，台灣文學界並不是沒有文學史，只是仍盼望一部「完整的、有體系的、學術水準足夠的」文學史。不說別的，在一九九○年代末期，台灣文學系所陸續成立，但作為一個文學系之基礎的「權威版台灣文學史」卻還沒誕生，這實在不太像話——連大一導論課的課本都眾說紛紜的科系，說好聽是多元開放，實際上就是根基不穩。

更令台灣文學界焦慮的是，中國學術界似乎也意識到了台灣文學史是兵家必爭之地，因此陸續出版了好幾本中共觀點的著作，從白少帆、劉登翰以降，一直到世紀之交的古遠清、古繼堂、朱雙一等人，均有所編著。他們雖然論述水準不高，文學品味十分教條，但就是明明白白寫出了他們的版本，並且把所有台灣作品的核心思想詮釋成「回歸祖國的渴望」。