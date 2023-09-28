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TNL+ 2023/09/28,
影劇

泰勒絲攪動電影圈一池春水！演唱會紀錄片《Taylor Swift：The Eras Tour》為何讓好萊塢高層手忙腳亂？

泰勒絲攪動電影圈一池春水！演唱會紀錄片《Taylor Swift：The Eras Tour》為何讓好萊塢高層手忙腳亂？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

泰勒絲在8月31日無預警宣布，演唱會紀錄電影《Taylor Swift：The Eras Tour》將於10月13日全美上映。消息來得太突然，讓不少片廠嚇得將電影調開檔期，事實上「泰勒絲效應」產生的影響，或許比表面上來看更深。尤其是，我相信好萊塢片廠絕對在做筆記，試圖從中找到商機。

泰勒絲（Taylor Swift）是當今地表上的超級巨星已是不爭的事實，幾週前的VMA音樂大獎典禮，轉播單位MTV安排一台攝影機全程拍攝泰勒絲，創下VMA典禮三年來最高收視率；她前往觀賞緋聞男友Travis Kelce的美式足球比賽，讓轉播單位FOX奪下當晚女性觀眾收視冠軍，顛覆美式足球比賽以男性觀眾為主的慣例。

更別提她剛在北美結束的巡迴演唱會，估計在美國創造了46億美金的商機，超過舉辦奧運會的經濟效應，她明（2023）年即將開跑的世界巡迴演唱會，早已讓各國摩拳擦掌迎接這波「Swiftie狂潮」，在全球經濟衰退的寒冬時刻，泰勒絲簡直是一陣春雨。

這波狂潮也在近期撼動電影圈，泰勒絲在8月31日於個人粉絲專頁無預警宣布，演唱會紀錄電影《Taylor Swift：The Eras Tour》將於10月13日全美上映。

該電影由曾經製作Billie Eilish、BTS等巨星演唱會電影的導演Sam Wrench執導，紀錄泰勒絲北美演唱會最終站洛杉磯的連續六晚演唱會內容。

《Taylor Swift：The Eras Tour》的消息來得太突然，不僅讓粉絲們瘋狂，更讓不少片廠嚇得將電影調開檔期，目前已有6部電影為此避開檔期，其中最受注目的為環球影業與布倫屋（Blumhouse）的《大法師：信徒》，今年恰逢原版《大法師》的50週年，而該片的傳奇導演威廉弗里德金（William Friedkin）在8月初過世，都使得新版《大法師：信徒》更具歷史意義。

但在《Taylor Swift：The Eras Tour》消息一出不到半天，布倫屋的老闆傑森布倫（Jason Blum）在個人社群引用泰勒絲的經典歌詞「Look what you made me do」，宣布《大法師：信徒》將提前一週上映，放棄原本刻意安排的「十三號星期五」檔期。

在非歌迷的眼中看來，《Taylor Swift：The Eras Tour》不過是Swiftie的瘋狂盛典，但事實上「泰勒絲效應」產生的影響，或許比表面上來看更深。

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泰勒絲

泰勒絲效應的影響，好萊塢片廠受到的影響

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