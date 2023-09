泰勒絲攪動電影圈一池春水！演唱會紀錄片《Taylor Swift：The Eras Tour》為何讓好萊塢高層手忙腳亂？

泰勒絲(Taylor Swift)是當今地表上的超級巨星已是不爭的事實,幾週前的VMA音樂大獎典禮,轉播單位MTV安排一台攝影機全程拍攝泰勒絲,創下VMA典禮三年來最高收視率;她前往觀賞緋聞男友Travis Kelce的美式足球比賽,讓轉播單位FOX奪下當晚女性觀眾收視冠軍,顛覆美式足球比賽以男性觀眾為主的慣例。

更別提她剛在北美結束的巡迴演唱會,估計在美國創造了46億美金的商機,超過舉辦奧運會的經濟效應,她明(2023)年即將開跑的世界巡迴演唱會,早已讓各國摩拳擦掌迎接這波「Swiftie狂潮」,在全球經濟衰退的寒冬時刻,泰勒絲簡直是一陣春雨。

這波狂潮也在近期撼動電影圈,泰勒絲在8月31日於個人粉絲專頁無預警宣布,演唱會紀錄電影《Taylor Swift:The Eras Tour》將於10月13日全美上映。

該電影由曾經製作Billie Eilish、BTS等巨星演唱會電影的導演Sam Wrench執導,紀錄泰勒絲北美演唱會最終站洛杉磯的連續六晚演唱會內容。

《Taylor Swift:The Eras Tour》的消息來得太突然,不僅讓粉絲們瘋狂,更讓不少片廠嚇得將電影調開檔期,目前已有6部電影為此避開檔期,其中最受注目的為環球影業與布倫屋(Blumhouse)的《大法師:信徒》,今年恰逢原版《大法師》的50週年,而該片的傳奇導演威廉弗里德金(William Friedkin)在8月初過世,都使得新版《大法師:信徒》更具歷史意義。

但在《Taylor Swift:The Eras Tour》消息一出不到半天,布倫屋的老闆傑森布倫(Jason Blum)在個人社群引用泰勒絲的經典歌詞「Look what you made me do」,宣布《大法師:信徒》將提前一週上映,放棄原本刻意安排的「十三號星期五」檔期。

在非歌迷的眼中看來,《Taylor Swift:The Eras Tour》不過是Swiftie的瘋狂盛典,但事實上「泰勒絲效應」產生的影響,或許比表面上來看更深。

Photo Credit: GettyImages 泰勒絲

泰勒絲效應的影響,好萊塢片廠受到的影響