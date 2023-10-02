新創團隊在共創空間碰撞出永續解方！社會創新實驗中心開放申請進駐

社會創新實驗中心位於空總臺灣當代文化實驗場園區一隅，從捷運忠孝復興站、大安站步行前往，約走路15分鐘內可到，每年年底招募進駐團隊，今年也已經開放第八期進駐申請。

社創中心隸屬於經濟部中小及新創企業署，這裡提供的進駐服務，不是傳統一間一間獨立的辦公室，而是由共享空間、各式會議室及展演場地所組成的共創空間，供進駐團隊利用。

如果團隊希望在台北市中心，有一個穩定可辦活動的空間，那麼社創中心本次的進駐招募，將會是貴團隊/組織非常合適的選擇。

Photo Credit - 社會創新實驗中心

社創會創新實驗中心新一屆進駐申請已經於近日開放，即日起受理申請至2023年11月6日17:00止，今年特別增加招募名額，最終將有36組團隊/組織從海選中脫穎而出。

「新創組」預計招募18組初創團隊，「社創組」更另外招收18組，致力於發揮社會影響力的初創團隊/組織，無論是否已登記為法人，或還在草創階段，皆有機會爭取進駐社創中心的門票。

「社創組」進駐的資源，特別歡迎關注符合聯合國17項永續發展目標(SDGs)，或智慧城市、教育學習、就業輔導、樂齡活化、環境保育、淨零排放、關懷培力、食農創新、多元族群等社會創新發展議題，具相關關懷、有意提出社會議題的解決方案者，入選機會更高！

不只有硬體服務 全年度業師諮詢、客製化課程火力全開

除了適合舉辦各式大小活動的共創空間，對於未來正式進駐的團隊，社創中心營運團隊，還會提供客製化的增能課程，邀請進駐團隊優先參加；安排業師輔導，讓理念、策略與營運模式，可以更快成形；在宣傳行銷、政府單位及企業界資源媒合等面向，也將會由社創中心營運團隊，持續提供協助。

社創中心歷屆進駐團隊最推薦的另一項優勢，在於透過每一屆甄選及實體進駐，一次又一次的聚會中，可以認識過往、現在及未來，持續在社會創新的路上努力的各種社會企業及非營利組織，這些夥伴更是每一屆的進駐團隊而言，最珍貴的資源。

Photo Credit - 社會創新實驗中心

Photo Credit - 社會創新實驗中心

想成為本屆社創中心進駐團隊的一員嗎？速速檢附進駐申請書、計畫簡報及證明文件等，郵件主旨「113年社創中心暨新創基地進駐聯合招募-(申請組別)-(團隊名)」，寄至以下信箱：社創組招募申請：socinlab@gmail.com。新創組招募申請：startuphub.ey@gmail.com。

詳細各階段審查結果及作業期程，相關資訊將公告於下，歡迎各界投件。

經濟部中小及新創企業署官方網站

社會創新平台網站

新創圓夢網