美國與兩個太平洋島國建交，目的是在阻止中國進入「後院」？
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美國宣佈承認庫克群島和紐埃島為「主權和獨立國家」，會與其建立外交關係，此舉或旨在遏制中國進一步進入太平洋地區。
文：德國之聲中文網（路透社，美聯社，法新社）
美國總統拜登（Joe Biden）週一（9月25日）表示，美國正式承認太平洋庫克群島（Cook Islands）和紐埃島（Niue）為「主權和獨立」的國家，並將與其建立外交關係。
拜登表示，這一舉措將有助於維護「自由和開放的印太地區」。他還補充表示，承認這兩個國家還將有助於遏制非法捕撈、應對氣候變化的影響，並且能夠促進經濟增長。
美國和紐埃已在週一建立了外交關係，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和紐埃總理塔格拉吉（Dalton Tagelagi）簽署了一份相關的聯合聲明。這一消息由美國國務院發布。
美國為何如此積極？
庫克群島和紐埃島總共僅有不到2萬人口，但在南太平洋形成了一個廣大的經濟區。這兩地都實施與紐西蘭保持自由聯合的自治體制，這意味著，它們在不同程度上都與紐西蘭相關聯，包括外交和國防政策。
在被視為相對閉塞地區幾十年後，南太平洋已經成為美國和日益自信的中國之間競爭的重要舞台。北京在這一具有戰略意義的海洋地區大幅增加了經濟、政治和軍事存在。
拜登的承諾
美國公開承認庫克群島和紐埃是在太平洋島國領導人峰會之初宣佈的。這被視為美國的一次魅力攻勢，旨在阻止中國進一步進入被華盛頓長期視為後院的戰略地區。
從澳洲到人口稀少的小國和群島，該峰會聚集了分佈在太平洋地區的各個國家和地區。不過與北京關係密切的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）缺席會議，這在某種程度上也凸顯了中國的影響力。
在歡迎儀式上拜登表示：「美國致力於確保印太地區自由、開放、繁榮和安全。我們致力於與在座的所有國家共同努力，實現這一目標。」他補充說，承認這兩個島國將「使我們能夠擴大這種持久夥伴關係的範圍，同時尋求應對民眾生活最重要的挑戰。」
拜登還承諾與兩國合作，為該地區提供2億美元（1.89億歐元）的資金，用於應對氣候變化影響、推動經濟增長、打擊非法捕撈和改善公共衞生等項目。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：華盛頓與太平洋島國建交 意在沛公？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心