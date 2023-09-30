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2023/09/30,
印太

美國與兩個太平洋島國建交，目的是在阻止中國進入「後院」？

美國與兩個太平洋島國建交，目的是在阻止中國進入「後院」？
庫克群島總理布朗（左）與美國總統拜登（右）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國宣佈承認庫克群島和紐埃島為「主權和獨立國家」，會與其建立外交關係，此舉或旨在遏制中國進一步進入太平洋地區。

文：德國之聲中文網（路透社，美聯社，法新社）

美國總統拜登（Joe Biden）週一（9月25日）表示，美國正式承認太平洋庫克群島（Cook Islands）和紐埃島（Niue）為「主權和獨立」的國家，並將與其建立外交關係。

拜登表示，這一舉措將有助於維護「自由和開放的印太地區」。他還補充表示，承認這兩個國家還將有助於遏制非法捕撈、應對氣候變化的影響，並且能夠促進經濟增長。

美國和紐埃已在週一建立了外交關係，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和紐埃總理塔格拉吉（Dalton Tagelagi）簽署了一份相關的聯合聲明。這一消息由美國國務院發布。

美國為何如此積極？

庫克群島和紐埃島總共僅有不到2萬人口，但在南太平洋形成了一個廣大的經濟區。這兩地都實施與紐西蘭保持自由聯合的自治體制，這意味著，它們在不同程度上都與紐西蘭相關聯，包括外交和國防政策。

在被視為相對閉塞地區幾十年後，南太平洋已經成為美國和日益自信的中國之間競爭的重要舞台。北京在這一具有戰略意義的海洋地區大幅增加了經濟、政治和軍事存在。

拜登的承諾

美國公開承認庫克群島和紐埃是在太平洋島國領導人峰會之初宣佈的。這被視為美國的一次魅力攻勢，旨在阻止中國進一步進入被華盛頓長期視為後院的戰略地區。

從澳洲到人口稀少的小國和群島，該峰會聚集了分佈在太平洋地區的各個國家和地區。不過與北京關係密切的索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）缺席會議，這在某種程度上也凸顯了中國的影響力。

在歡迎儀式上拜登表示：「美國致力於確保印太地區自由、開放、繁榮和安全。我們致力於與在座的所有國家共同努力，實現這一目標。」他補充說，承認這兩個島國將「使我們能夠擴大這種持久夥伴關係的範圍，同時尋求應對民眾生活最重要的挑戰。」

拜登還承諾與兩國合作，為該地區提供2億美元（1.89億歐元）的資金，用於應對氣候變化影響、推動經濟增長、打擊非法捕撈和改善公共衞生等項目。

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：華盛頓與太平洋島國建交 意在沛公？

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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