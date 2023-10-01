旅居義大利五年，打破幻想後的現實教會了我三件事
我們想讓你知道的是
義大利是一個充滿魅力的地方，就是因為喜愛這個環境所以才會投入加倍的時間與精力，但「歸屬感」是個顯而易見卻難以快速獲得共感經驗的名詞，許多國家看似對於外國人抱持著開放友善態度，但正當你想要擁抱它時，卻會發現它並不是那麼熱切地想要將雙手環繞於你。
文：王雪靜（旅居義大利五年）
人們印象中的義大利，大多是從電影劇情場景中架構出那浪漫不羈的形象，又或者是現代網路社群推播出那璀璨奢華的時尚樣貌：使用「手語」說話是每個義大利人自幼習得的技能、世上最棒的滋味可謂是神聖的「義大利菜」，各式各樣從文化價值中鋪陳出全球化渲染現象般的高度，義大利是全世界每個人一生必須去旅遊的國家之一。
然而，幻想是美麗的，現實是殘酷的。隱藏在藝術文化與時尚精品背後，更多的是歷經各種階段性的文化衝擊、處在族群與自我認同之間相互拉扯，考驗著我們對於彼此的連結究竟是否真實。
行政機關冗長且無底線的等待期
凡是有政府機關、企業部門或產業機構的地方，基本上講求所謂的行政效率泛指公共組織與行政人員從事公共行政事務所投入的資源與所得成果效益之間的比例關係，從筆者的觀點出發，「政府取用高比率的稅收，應當反映於公共服務中以及人民福祉上，應當以改善舊有的迂腐行政政策與架構為原則，進而給予人民實質且安定的生活品質。」
這件看似在稀鬆平常不過的社會常態，然而在義大利卻求之不得的東西。
早已習慣台灣行政效率與架構的我們來說，在面對義大利政治陳年迂腐的狀況時，需要跟隨著無數次與政府機關周旋的期間練就出乎常人的「耐心」與「吵架功力」。根據不同地區機關的行政制度與架構，各地有著因地制宜的行政流程，以至於一張簡單的身份居留文件，從遞交資料到實際取得證件，通常需要等待3到12個月，對於計畫定居／移居此地的外國人來說，儼然就是一場噩夢的開始。
義大利行政官僚機關久為民間詬病，但筆者並非全面否決公務人員們的執行態度，而是期待遇到一位工作心態正確的公務人員（涵蓋郵政局、警察局、移民局和稅務局等）更多的是需要運氣與人品的加持。很多情況，即使你言之有物與辦事人員辯論，大多時候你都會吃上閉門羹；又或者他們會因此轉個風向就優先幫你處理問題然後問題就解決了。
雖然事情終究會辦好，可是在歷經這種種大小不同文件申辦、業務處理過程當中，讓你習得的無非是「如何以『正確』的態度與行政機關周旋」的本領。
「人脈」的重要性，社恐在義大利生存不了
俗語說道：「在家靠父母，出門靠朋友。」這句話，真切地反映出離鄉背井學習、打拼的人們心情，離開舒適圈後如果你沒有背景撐腰，那就只能凡事靠自己，自己靠不住那就只能認識新朋友罩。
「朋友」在成人社交圈子裡更是「人脈資源」的象徵，這些資源對於一個外國人來說更是極為重要，當從學校畢業投入職場的那一刻，學歷固然首要但更為優先的是，你認識誰在相對應的圈子裡活動，他們又願意分享給你「資源」？多了這層「裙帶關係」勢必會讓你的就業歷程稍微順遂一點。
反之，當你缺少這層連結，要想打入義大利就業鏈就必須土法煉鋼，不能只是在就業網上廣投履歷尋找實習機會，也需要實際登門拜訪自薦，一步步的讓公司店家老闆認識你，才有可能有哪一點點的機會起步開始。（當然我們講的是黑工以外的職場生態鏈）
這「人脈」關係的重要性，不只局限於職場社會當中，更是可以從在市井小鎮的慶典活動裡探究，比方說你認識的朋友正好是小鎮的居民，你可以自在地走入一條正排著熱門傳統食物攤位的隊伍，越過等待的民眾，毫無罣礙的與朋友攀談插入其中，省去一個小時的等候時間，沒有任何一個人會覺得氣憤，不會有任何一個人會站出來說：「誒！你插隊了。」
這一切是如此的自然，因為這就是擁有「人脈」的優勢。
所以說，懂得交朋友很重要，有智慧的認識到「對」的人更是一門學問。但並不是人人都可以成為社交達人，當面對這些問題時，筆者認知到更多的是「如何從人際關係這件事情中剖析自己的人格特質」，在不改變自我核心價值的同時依舊能夠與這個社會並肩同行，找到在社會中的定位！
站在這浪漫不羈的國度裡，我們始終都只是異鄉人
我愛義大利，深愛它在精神層面所帶給我的無比能量與養分，過去千年的歷史賦予這個國度濃厚的涵養以及深層的哲學修為，它在許多面向都帶領著我們見證時間歷史為這片土地與人民所建立下的美麗瑰寶，這也是為什麼我會想要嘗試在這文化底蘊中留下一撇微小的筆觸，輕柔且友善地道聲「Ciao！你好。」
但很顯然的，我們始終都只是異鄉人。
「歸屬感」時常是一個顯而易見但卻難以快速獲得共感經驗的名詞，許多國家看似對於外國人抱持著開放友善的態度，但正當你想要擁抱它時，卻會發現它並不是那麼熱切地想要將雙手環繞於你。當進入到社會人群，甚至是一個小型社區家庭的時候，所要面對到的不是顯而易見的不認同，相反的而是更多因為不理解所產生的排斥或差異性，這些從小處積累的目光加總起來會變成巨大的內心壓力，反而讓人逐漸喪失對環境的歸屬感。
義大利是一個充滿魅力的地方，就是因為喜愛這個環境所以才會投入加倍的時間與精力，試圖與它站在同一個平面去了解它的過去、現在並積極參與它的未來，這就好比跟一個對象談一場戀愛一樣不容易，只是這個對象是一個國家。更因如此，才必須從許多層面去剖析我們之間的關係與串連是否出現了障礙，唯有全面理解問題根源的所在，才有機會修復或另尋管道的方法維持這段關係。
即使現實不如幻想美麗，但都是需要歷經過時間跟心力深入這個國家才會探掘出的實際面，這就是為什麼筆者對於許多決定定居、移居或遠嫁義大利的人們都真心感到崇佩與尊敬，因為背後是累積了多少心力與妥協。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。