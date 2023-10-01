旅居義大利五年，打破幻想後的現實教會了我三件事

文：王雪靜（旅居義大利五年）

人們印象中的義大利，大多是從電影劇情場景中架構出那浪漫不羈的形象，又或者是現代網路社群推播出那璀璨奢華的時尚樣貌：使用「手語」說話是每個義大利人自幼習得的技能、世上最棒的滋味可謂是神聖的「義大利菜」，各式各樣從文化價值中鋪陳出全球化渲染現象般的高度，義大利是全世界每個人一生必須去旅遊的國家之一。

然而，幻想是美麗的，現實是殘酷的。隱藏在藝術文化與時尚精品背後，更多的是歷經各種階段性的文化衝擊、處在族群與自我認同之間相互拉扯，考驗著我們對於彼此的連結究竟是否真實。

行政機關冗長且無底線的等待期

凡是有政府機關、企業部門或產業機構的地方，基本上講求所謂的行政效率泛指公共組織與行政人員從事公共行政事務所投入的資源與所得成果效益之間的比例關係，從筆者的觀點出發，「政府取用高比率的稅收，應當反映於公共服務中以及人民福祉上，應當以改善舊有的迂腐行政政策與架構為原則，進而給予人民實質且安定的生活品質。」

這件看似在稀鬆平常不過的社會常態，然而在義大利卻求之不得的東西。

早已習慣台灣行政效率與架構的我們來說，在面對義大利政治陳年迂腐的狀況時，需要跟隨著無數次與政府機關周旋的期間練就出乎常人的「耐心」與「吵架功力」。根據不同地區機關的行政制度與架構，各地有著因地制宜的行政流程，以至於一張簡單的身份居留文件，從遞交資料到實際取得證件，通常需要等待3到12個月，對於計畫定居／移居此地的外國人來說，儼然就是一場噩夢的開始。

義大利行政官僚機關久為民間詬病，但筆者並非全面否決公務人員們的執行態度，而是期待遇到一位工作心態正確的公務人員（涵蓋郵政局、警察局、移民局和稅務局等）更多的是需要運氣與人品的加持。很多情況，即使你言之有物與辦事人員辯論，大多時候你都會吃上閉門羹；又或者他們會因此轉個風向就優先幫你處理問題然後問題就解決了。

雖然事情終究會辦好，可是在歷經這種種大小不同文件申辦、業務處理過程當中，讓你習得的無非是「如何以『正確』的態度與行政機關周旋」的本領。

「人脈」的重要性，社恐在義大利生存不了

俗語說道：「在家靠父母，出門靠朋友。」這句話，真切地反映出離鄉背井學習、打拼的人們心情，離開舒適圈後如果你沒有背景撐腰，那就只能凡事靠自己，自己靠不住那就只能認識新朋友罩。

「朋友」在成人社交圈子裡更是「人脈資源」的象徵，這些資源對於一個外國人來說更是極為重要，當從學校畢業投入職場的那一刻，學歷固然首要但更為優先的是，你認識誰在相對應的圈子裡活動，他們又願意分享給你「資源」？多了這層「裙帶關係」勢必會讓你的就業歷程稍微順遂一點。

反之，當你缺少這層連結，要想打入義大利就業鏈就必須土法煉鋼，不能只是在就業網上廣投履歷尋找實習機會，也需要實際登門拜訪自薦，一步步的讓公司店家老闆認識你，才有可能有哪一點點的機會起步開始。（當然我們講的是黑工以外的職場生態鏈）

這「人脈」關係的重要性，不只局限於職場社會當中，更是可以從在市井小鎮的慶典活動裡探究，比方說你認識的朋友正好是小鎮的居民，你可以自在地走入一條正排著熱門傳統食物攤位的隊伍，越過等待的民眾，毫無罣礙的與朋友攀談插入其中，省去一個小時的等候時間，沒有任何一個人會覺得氣憤，不會有任何一個人會站出來說：「誒！你插隊了。」

這一切是如此的自然，因為這就是擁有「人脈」的優勢。

所以說，懂得交朋友很重要，有智慧的認識到「對」的人更是一門學問。但並不是人人都可以成為社交達人，當面對這些問題時，筆者認知到更多的是「如何從人際關係這件事情中剖析自己的人格特質」，在不改變自我核心價值的同時依舊能夠與這個社會並肩同行，找到在社會中的定位！

Photo Credit: 關鍵評論網 / 丁肇九

站在這浪漫不羈的國度裡，我們始終都只是異鄉人

我愛義大利，深愛它在精神層面所帶給我的無比能量與養分，過去千年的歷史賦予這個國度濃厚的涵養以及深層的哲學修為，它在許多面向都帶領著我們見證時間歷史為這片土地與人民所建立下的美麗瑰寶，這也是為什麼我會想要嘗試在這文化底蘊中留下一撇微小的筆觸，輕柔且友善地道聲「Ciao！你好。」

但很顯然的，我們始終都只是異鄉人。

「歸屬感」時常是一個顯而易見但卻難以快速獲得共感經驗的名詞，許多國家看似對於外國人抱持著開放友善的態度，但正當你想要擁抱它時，卻會發現它並不是那麼熱切地想要將雙手環繞於你。當進入到社會人群，甚至是一個小型社區家庭的時候，所要面對到的不是顯而易見的不認同，相反的而是更多因為不理解所產生的排斥或差異性，這些從小處積累的目光加總起來會變成巨大的內心壓力，反而讓人逐漸喪失對環境的歸屬感。

義大利是一個充滿魅力的地方，就是因為喜愛這個環境所以才會投入加倍的時間與精力，試圖與它站在同一個平面去了解它的過去、現在並積極參與它的未來，這就好比跟一個對象談一場戀愛一樣不容易，只是這個對象是一個國家。更因如此，才必須從許多層面去剖析我們之間的關係與串連是否出現了障礙，唯有全面理解問題根源的所在，才有機會修復或另尋管道的方法維持這段關係。

即使現實不如幻想美麗，但都是需要歷經過時間跟心力深入這個國家才會探掘出的實際面，這就是為什麼筆者對於許多決定定居、移居或遠嫁義大利的人們都真心感到崇佩與尊敬，因為背後是累積了多少心力與妥協。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航