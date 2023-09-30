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2023/09/30,
國際

【國際新聞圖輯】義大利前總統納波里塔諾逝世、美國太空人371天後重返地球表面、香港「大坑舞火龍」慶中秋

【國際新聞圖輯】義大利前總統納波里塔諾逝世、美國太空人371天後重返地球表面、香港「大坑舞火龍」慶中秋
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我們想讓你知道的是

在台灣，慶祝中秋節的習慣是與家人朋友團圓烤肉，但在香港有一項維持超過百年，甚至被列入國家非物質遺產名錄的傳統——「大坑舞火龍」。因為疫情的緣故，香港睽違三年，再次於9月28日舉辦舞火龍，三天連假期間每晚都有演出。

阿根廷總統大選倒數不到一個月，在初選中贏得最高支持度的極右派政黨自由前進黨（La Libertad Avanza）候選人米雷伊（Javier Milei）鎖定大城市。米雷伊的頭像被印在放大的錢幣，讓民眾一同高舉著，歡迎米雷伊的遊行隊伍。

美國NASA太空人盧比歐（Frank Rubio）在太空漫遊了371天，在27日順利「重返地球表面」。他與另外兩位俄羅斯太空人一同降落在哈薩克，寫下美國單趟飛行太空時間最長的紀錄。當他被抬往醫療站時，對鏡頭比了一個「讚」，將在身體恢復後，搭稱專機返回美國。

這一週，國際間還發生哪些事？用精彩的圖片，一次掌握世界大小事！

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菲律賓變裝皇后羅賽思（April Roxas）參加9月24日在越南首都河內舉辦的驕傲遊行，這一天上簽名LGBTIQ+支持者走上街頭。

河內的驕傲遊行首次於2012年開始舉辦，今年驕傲遊行的主題是「愛來敲門」（Go Cua Mo Yeu Thuong），9月19日到25日的活動期間，有電影放映、脫口秀、研討會和配對活動。

《Vn Express》報導，本次驕傲日活動的重頭戲是「彩虹遊行」，其中一位參加者阮誌康（音譯）說：「他想傳達正面訊息，增加自信，鼓勵別人做真實的自己。」他也提到，近年LGBTIQ+族群正在轉變，越來越多人認識到性別的多樣性和性傾向的不同。

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9月25日，代表阿根廷極右派政黨自由前進黨（La Libertad Avanza）的總統候選人米雷伊（Javier Milei），在布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）的城市中舉行造勢遊行。

《布宜諾斯艾利斯時報》（Buenos Aires Times）報導，米雷伊的團隊競選策略聚焦在大城市，像是人口稠密的布宜諾斯艾利斯省、科爾多瓦省（Córdoba）。米雷伊希望，他能夠在10月22日的首輪投票中，獲取超過45％的票數，直接當選。

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義大利前總統納波里塔諾（Giorgio Napolitano）於9月22日逝世，享壽98歲。9月26日，義大利替這位前總統舉行非宗教的國葬。

納波里塔諾雖是一位共產主義者，但在擔任總統期間，納波里塔諾帶領義大利度過10年的政治動盪，也是義大利第一位兩度擔任總統職位的人。納波里塔諾的另一項功績，是率領義大利走出債務危機。

義大利總統屬於虛位元首，2011年，時任總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）因削減開支問題而辭職時，納波里塔諾利用他的職權，任命時任歐洲聯盟執行委員會（European Commission）技術專家官員蒙蒂（Mario Monti）領導政府，讓義大利免於受歐元危機波及。

26日的國葬，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、愛丁堡公爵夫人等政要皆出席。

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9月27日，一名來自委內瑞拉的移民桑切斯（Louis Sanchez），渡過美墨邊境的格蘭河（Rio Grande）後，與他的女兒相擁。

過去幾週，大量穿越墨西哥來到美國的移民湧現，位於邊界的德州伊戈帕斯市（Eagle Pass）當局表示，他們的收容能量已經達到臨界值。聯合國難民署統計，多數的邊境移民來自委內瑞拉，該國是西半球最大的移民流出國，僅次於敘利亞，排名世界第二。

因應伊戈帕斯市暴增的非法移民，美國海關及邊境保衛局表示，將立即採取行動，調動所有資源迅速且安全的審核移民。

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9月27日，美國NASA太空人盧比歐（Frank Rubio）在經過371天的太空飛行後，成功在哈薩克安全降落「重返地球」，成為美國單趟飛行太空時間最長的太空人，創下紀錄。

醫療人員將盧比歐抬到醫療帳篷時，他對著一旁的攝影和記者說道：「我狀態很好」，這一趟任務，盧比歐總共飛行1億5700萬英里，相當於從地球往返月球328次。

與盧比歐一同返航的，還有兩位結束任務的俄羅斯太空人——普羅柯皮耶夫（Sergey Prokopyev）和佩捷林（Dmitry Petelin）。NASA表示，三人原先預計在太空待6個月，推測他們的太空船聯合號MS-22（Soyuz MS-22）自2022年12月14日開始洩漏冷卻劑，因此返航。

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因為疫情的緣故，香港睽違三年，再次於9月28日舉辦「大坑舞火龍」，表演將在三天中秋連假期間演出。

《香港01》報導，舞火龍分為四個部分：領導隊伍的龍珠，加上「龍」的龍首、龍身、龍尾，全長67公尺，相當於是5.5台雙層巴士首尾相連，插滿1萬2000根線香，由300人共同舞動。

大坑舞火龍最早可以追溯至19世紀，當地一個客家村落爆發瘟疫，村民們揮舞火龍，祈求消災、去病。而後，這項傳統一直流傳著，並在2011年被列入國家級非物質遺產名錄。

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9月28日，西班牙巴塞隆納一家醫院外，放著一個巨大的心臟裝置藝術。這是西班牙藝術家潘薩（Jaume Plensa）為了世界心臟日（World Heart Day）所創作的「心之秘密」（El Corazon Secreto）。


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