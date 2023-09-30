【國際新聞圖輯】義大利前總統納波里塔諾逝世、美國太空人371天後重返地球表面、香港「大坑舞火龍」慶中秋
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在台灣，慶祝中秋節的習慣是與家人朋友團圓烤肉，但在香港有一項維持超過百年，甚至被列入國家非物質遺產名錄的傳統——「大坑舞火龍」。因為疫情的緣故，香港睽違三年，再次於9月28日舉辦舞火龍，三天連假期間每晚都有演出。
阿根廷總統大選倒數不到一個月，在初選中贏得最高支持度的極右派政黨自由前進黨（La Libertad Avanza）候選人米雷伊（Javier Milei）鎖定大城市。米雷伊的頭像被印在放大的錢幣，讓民眾一同高舉著，歡迎米雷伊的遊行隊伍。
美國NASA太空人盧比歐（Frank Rubio）在太空漫遊了371天，在27日順利「重返地球表面」。他與另外兩位俄羅斯太空人一同降落在哈薩克，寫下美國單趟飛行太空時間最長的紀錄。當他被抬往醫療站時，對鏡頭比了一個「讚」，將在身體恢復後，搭稱專機返回美國。
這一週，國際間還發生哪些事？用精彩的圖片，一次掌握世界大小事！
菲律賓變裝皇后羅賽思（April Roxas）參加9月24日在越南首都河內舉辦的驕傲遊行，這一天上簽名LGBTIQ+支持者走上街頭。
河內的驕傲遊行首次於2012年開始舉辦，今年驕傲遊行的主題是「愛來敲門」（Go Cua Mo Yeu Thuong），9月19日到25日的活動期間，有電影放映、脫口秀、研討會和配對活動。
《Vn Express》報導，本次驕傲日活動的重頭戲是「彩虹遊行」，其中一位參加者阮誌康（音譯）說：「他想傳達正面訊息，增加自信，鼓勵別人做真實的自己。」他也提到，近年LGBTIQ+族群正在轉變，越來越多人認識到性別的多樣性和性傾向的不同。
9月25日，代表阿根廷極右派政黨自由前進黨（La Libertad Avanza）的總統候選人米雷伊（Javier Milei），在布宜諾斯艾利斯省（Buenos Aires）的城市中舉行造勢遊行。
《布宜諾斯艾利斯時報》（Buenos Aires Times）報導，米雷伊的團隊競選策略聚焦在大城市，像是人口稠密的布宜諾斯艾利斯省、科爾多瓦省（Córdoba）。米雷伊希望，他能夠在10月22日的首輪投票中，獲取超過45％的票數，直接當選。
義大利前總統納波里塔諾（Giorgio Napolitano）於9月22日逝世，享壽98歲。9月26日，義大利替這位前總統舉行非宗教的國葬。
納波里塔諾雖是一位共產主義者，但在擔任總統期間，納波里塔諾帶領義大利度過10年的政治動盪，也是義大利第一位兩度擔任總統職位的人。納波里塔諾的另一項功績，是率領義大利走出債務危機。
義大利總統屬於虛位元首，2011年，時任總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）因削減開支問題而辭職時，納波里塔諾利用他的職權，任命時任歐洲聯盟執行委員會（European Commission）技術專家官員蒙蒂（Mario Monti）領導政府，讓義大利免於受歐元危機波及。
26日的國葬，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）、愛丁堡公爵夫人等政要皆出席。
9月27日，一名來自委內瑞拉的移民桑切斯（Louis Sanchez），渡過美墨邊境的格蘭河（Rio Grande）後，與他的女兒相擁。
過去幾週，大量穿越墨西哥來到美國的移民湧現，位於邊界的德州伊戈帕斯市（Eagle Pass）當局表示，他們的收容能量已經達到臨界值。聯合國難民署統計，多數的邊境移民來自委內瑞拉，該國是西半球最大的移民流出國，僅次於敘利亞，排名世界第二。
因應伊戈帕斯市暴增的非法移民，美國海關及邊境保衛局表示，將立即採取行動，調動所有資源迅速且安全的審核移民。
9月27日，美國NASA太空人盧比歐（Frank Rubio）在經過371天的太空飛行後，成功在哈薩克安全降落「重返地球」，成為美國單趟飛行太空時間最長的太空人，創下紀錄。
醫療人員將盧比歐抬到醫療帳篷時，他對著一旁的攝影和記者說道：「我狀態很好」，這一趟任務，盧比歐總共飛行1億5700萬英里，相當於從地球往返月球328次。
與盧比歐一同返航的，還有兩位結束任務的俄羅斯太空人——普羅柯皮耶夫（Sergey Prokopyev）和佩捷林（Dmitry Petelin）。NASA表示，三人原先預計在太空待6個月，推測他們的太空船聯合號MS-22（Soyuz MS-22）自2022年12月14日開始洩漏冷卻劑，因此返航。
因為疫情的緣故，香港睽違三年，再次於9月28日舉辦「大坑舞火龍」，表演將在三天中秋連假期間演出。
《香港01》報導，舞火龍分為四個部分：領導隊伍的龍珠，加上「龍」的龍首、龍身、龍尾，全長67公尺，相當於是5.5台雙層巴士首尾相連，插滿1萬2000根線香，由300人共同舞動。
大坑舞火龍最早可以追溯至19世紀，當地一個客家村落爆發瘟疫，村民們揮舞火龍，祈求消災、去病。而後，這項傳統一直流傳著，並在2011年被列入國家級非物質遺產名錄。
9月28日，西班牙巴塞隆納一家醫院外，放著一個巨大的心臟裝置藝術。這是西班牙藝術家潘薩（Jaume Plensa）為了世界心臟日（World Heart Day）所創作的「心之秘密」（El Corazon Secreto）。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
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裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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