BLACKPINK不續約是否會解散？這四組偶像團體打破「七年魔咒」，成員分道揚鑣也能繼續發行專輯、辦演唱會
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世界各地的歌迷都在關心BLACKPINK究竟會不會續約？有沒有可能解散？其實就算離開原經紀公司，團體依然能回歸舞台、出專輯，甚至是舉辦演唱會。例如Super Junior部分成員不與SM娛樂續約，團體依然繼續活動，另也有團體成功從原經紀公司手中取得商標權，像GOT7、iKON、INFINITE都是值得借鑒的案例。
近日，有關BLACKPINK是否與YG娛樂續約的消息鬧得沸沸揚揚，不只傳出Lisa二度拒絕續約、僅Rosé可能留下，25日又有韓國媒體報導，Jennie和Jisoo可能各自成立個人工作室。雖然這些消息都未被YG娛樂證實，但仍引起不少BLINK（BLACKPINK粉絲名稱）的擔心。
不續約是否等於解散？韓國藝人的合約通常最長為七年，合約到期時，他們必須面臨是否要續約，或另尋新東家的抉擇。雖然不續約的團體往往會走向解散，但近年來我們也經常看到團體打破所謂的「七年魔咒」，即使成員分屬不同公司，他們仍有可能繼續發行專輯並舉行演唱會。
團體約、個人約分屬不同公司，仍能進行團體活動
對粉絲而言，續約確實是對團體發展最有力的保障，正如BTS和Seventeen在續約後，持續創下驚人的專輯銷售紀錄，打破自身紀錄。然而，當藝人和公司理念不一致，或是想另拓發展方向時，便會尋找更適合自己的經紀公司。團體與個人發展經常難以兩全其美，但依然存在方法能夠找到平衡點。
- Super Junior
今年7月，SM娛樂宣布，Super Junior成員東海、銀赫、圭賢不再與公司續約，但他們會持續參與團體活動。在這之前，Super Junior已經續約了三次，更曾於2015年、出道十週年時，成立獨立工作室「Label SJ」，專門管理Super Junior的活動行程。
SM娛樂表示，未來不再負責東海、銀赫、圭賢的個人活動，但Super Junior依然會以九人形式活動。之後，圭賢宣布與Antenna娛樂簽約，成為劉在錫、李孝利的師弟。至於東海和銀赫則一起成立ODE Entertainment，擔任共同代表。
儘管沒有集體續約，但Super Junior依舊作為SM娛樂旗下團體，出演今年9月28日於印尼雅加達舉行的家族演唱會，熱情演唱〈Sorry Sorry〉、〈Mr. Simple〉、〈Black Suit〉等經典名曲。相信出道即將滿18週年的Super Junior，不只能夠在綜藝、演員、音樂製作等領域各方發展，未來一定會以完整體回歸，帶來新的音樂作品。
團體延續的關鍵：商標權轉讓
若不與原經紀公司續團體約、個人約，難道就沒辦法以團體名義活動了嗎？其實也未必，關鍵在於「是否從經紀公司手中拿回商標權」。從一代團的神話、H.O.T，到二代團的T-ARA、BEAST（現改名為HIGHLIGHT） 都曾與經紀公司爭奪商標權，甚至訴諸法律手段來維護團名。
現在，取得團體商標權比之前容易多了。根據韓國公平交易委員會《大衆文化藝術人標準合約》規定，2014年以後出道並簽約的歌手，只要全體成員合約期滿離開公司，便可取得團體商標權。也就是說，只要有一個成員續約，就算其他人都跳槽，原經紀公司依然握有商標權。以下是成功獲取商標權的案例：
- GOT7
2021年1月，JYP娛樂宣布GOT7全體不續約，七位成員各自與不同經紀公司簽約。不過，GOT7並沒有就此解散！在隊長JAY B的積極努力下，JYP娛樂提前兩年轉讓商標權給成員。2022年5月，GOT7在沒有團體合約的情況下，由華納音樂發行迷你12輯《GOT7》。期待GOT7結束軍白期後，能夠再度攜手回到舞台上。
- iKON
曾以〈Love Scenario〉一曲打響全球名號的iKON，七年合約期滿後，全員離開YG娛樂，改與143娛樂簽約。意外的是，團體轉移的過程非常順利，新舊東家迅速達成協議，讓團員能沿用「iKON」繼續活動。成功跳槽後，iKON不僅發行了正規三輯《TAKE OFF》，同時也展開世界巡迴演唱會。
團魂爆發：成立團體經紀公司
- INFINITE
要成為長壽K-POP團體，除了要確保團體合約和商標權，更重要的莫過於「團魂」！成軍13年的INFINITE便是以深厚友誼為基礎，結合上述兩種模式，成功在離開原所屬公司後以完整體回歸。
為了支持INFINITE重啟活動，前經紀公司Woollim娛樂「無償」轉讓商標權，隊長金聖圭隨後成立INFINITE COMPANY，專門管理團體活動。即使6位成員的個人合約分屬不同經紀公司，但通過獨立經營團體活動的模式，確保了組合發展的可持續性。
今年夏天INFINITE履行對粉絲的承諾，帶著迷你七輯《New Emotions》和一系列綜藝回歸舞台，並在四個城市舉行演唱會。除了幸運取得商標權，若沒有強大的團魂與信任，恐怕沒有幾個團體願意自掏腰包設立公司。
BLACKPINK會繼續活動嗎？
歌手與經紀公司在合約到期後要如何好聚好散一直是棘手的問題，儘管有YG娛樂轉讓商標權給iKON的前例，但BLACKPINK這樣一個能為公司帶來巨大利潤的團體，YG娛樂不太可能輕易放手。即使無法讓所有成員續約，他們至少會嘗試留下一位成員，或者爭取簽下BLACKPINK團體合約，以確保持有商標權。
若BLACKPINK願意集體續約，那對粉絲而言當然再好不過的事。不過，即便她們選擇離開YG娛樂，也不代表她們就此放棄團體。例如她們可以借鑒GOT7的模式，委託唱片公司發行專輯。當然，這種方式由於缺乏團體合約的保障，讓協調成員的行程變得非常困難，且專輯發行的時間不會固定，粉絲只能不斷期盼早日回歸。
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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