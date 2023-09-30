BLACKPINK不續約是否會解散？這四組偶像團體打破「七年魔咒」，成員分道揚鑣也能繼續發行專輯、辦演唱會

近日，有關BLACKPINK是否與YG娛樂續約的消息鬧得沸沸揚揚，不只傳出Lisa二度拒絕續約、僅Rosé可能留下，25日又有韓國媒體報導，Jennie和Jisoo可能各自成立個人工作室。雖然這些消息都未被YG娛樂證實，但仍引起不少BLINK（BLACKPINK粉絲名稱）的擔心。

不續約是否等於解散？韓國藝人的合約通常最長為七年，合約到期時，他們必須面臨是否要續約，或另尋新東家的抉擇。雖然不續約的團體往往會走向解散，但近年來我們也經常看到團體打破所謂的「七年魔咒」，即使成員分屬不同公司，他們仍有可能繼續發行專輯並舉行演唱會。

團體約、個人約分屬不同公司，仍能進行團體活動

對粉絲而言，續約確實是對團體發展最有力的保障，正如BTS和Seventeen在續約後，持續創下驚人的專輯銷售紀錄，打破自身紀錄。然而，當藝人和公司理念不一致，或是想另拓發展方向時，便會尋找更適合自己的經紀公司。團體與個人發展經常難以兩全其美，但依然存在方法能夠找到平衡點。

Super Junior

今年7月，SM娛樂宣布，Super Junior成員東海、銀赫、圭賢不再與公司續約，但他們會持續參與團體活動。在這之前，Super Junior已經續約了三次，更曾於2015年、出道十週年時，成立獨立工作室「Label SJ」，專門管理Super Junior的活動行程。

SM娛樂表示，未來不再負責東海、銀赫、圭賢的個人活動，但Super Junior依然會以九人形式活動。之後，圭賢宣布與Antenna娛樂簽約，成為劉在錫、李孝利的師弟。至於東海和銀赫則一起成立ODE Entertainment，擔任共同代表。

儘管沒有集體續約，但Super Junior依舊作為SM娛樂旗下團體，出演今年9月28日於印尼雅加達舉行的家族演唱會，熱情演唱〈Sorry Sorry〉、〈Mr. Simple〉、〈Black Suit〉等經典名曲。相信出道即將滿18週年的Super Junior，不只能夠在綜藝、演員、音樂製作等領域各方發展，未來一定會以完整體回歸，帶來新的音樂作品。

團體延續的關鍵：商標權轉讓

若不與原經紀公司續團體約、個人約，難道就沒辦法以團體名義活動了嗎？其實也未必，關鍵在於「是否從經紀公司手中拿回商標權」。從一代團的神話、H.O.T，到二代團的T-ARA、BEAST（現改名為HIGHLIGHT） 都曾與經紀公司爭奪商標權，甚至訴諸法律手段來維護團名。

現在，取得團體商標權比之前容易多了。根據韓國公平交易委員會《大衆文化藝術人標準合約》規定，2014年以後出道並簽約的歌手，只要全體成員合約期滿離開公司，便可取得團體商標權。也就是說，只要有一個成員續約，就算其他人都跳槽，原經紀公司依然握有商標權。以下是成功獲取商標權的案例：

GOT7

2021年1月，JYP娛樂宣布GOT7全體不續約，七位成員各自與不同經紀公司簽約。不過，GOT7並沒有就此解散！在隊長JAY B的積極努力下，JYP娛樂提前兩年轉讓商標權給成員。2022年5月，GOT7在沒有團體合約的情況下，由華納音樂發行迷你12輯《GOT7》。期待GOT7結束軍白期後，能夠再度攜手回到舞台上。

iKON

曾以〈Love Scenario〉一曲打響全球名號的iKON，七年合約期滿後，全員離開YG娛樂，改與143娛樂簽約。意外的是，團體轉移的過程非常順利，新舊東家迅速達成協議，讓團員能沿用「iKON」繼續活動。成功跳槽後，iKON不僅發行了正規三輯《TAKE OFF》，同時也展開世界巡迴演唱會。

團魂爆發：成立團體經紀公司

INFINITE

要成為長壽K-POP團體，除了要確保團體合約和商標權，更重要的莫過於「團魂」！成軍13年的INFINITE便是以深厚友誼為基礎，結合上述兩種模式，成功在離開原所屬公司後以完整體回歸。

為了支持INFINITE重啟活動，前經紀公司Woollim娛樂「無償」轉讓商標權，隊長金聖圭隨後成立INFINITE COMPANY，專門管理團體活動。即使6位成員的個人合約分屬不同經紀公司，但通過獨立經營團體活動的模式，確保了組合發展的可持續性。

今年夏天INFINITE履行對粉絲的承諾，帶著迷你七輯《New Emotions》和一系列綜藝回歸舞台，並在四個城市舉行演唱會。除了幸運取得商標權，若沒有強大的團魂與信任，恐怕沒有幾個團體願意自掏腰包設立公司。

BLACKPINK會繼續活動嗎？

歌手與經紀公司在合約到期後要如何好聚好散一直是棘手的問題，儘管有YG娛樂轉讓商標權給iKON的前例，但BLACKPINK這樣一個能為公司帶來巨大利潤的團體，YG娛樂不太可能輕易放手。即使無法讓所有成員續約，他們至少會嘗試留下一位成員，或者爭取簽下BLACKPINK團體合約，以確保持有商標權。

若BLACKPINK願意集體續約，那對粉絲而言當然再好不過的事。不過，即便她們選擇離開YG娛樂，也不代表她們就此放棄團體。例如她們可以借鑒GOT7的模式，委託唱片公司發行專輯。當然，這種方式由於缺乏團體合約的保障，讓協調成員的行程變得非常困難，且專輯發行的時間不會固定，粉絲只能不斷期盼早日回歸。