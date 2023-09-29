邱國正說「敵情有異」，表象是單日103架次共機擾台，實質上是解放軍高層大清洗
我們想讓你知道的是
9月15日是證實中國國防部長李尚福落馬、軍委副主席張又俠出事的關鍵日，其後兩天出現103架次軍機擾台的場景。解放軍正在上演一齣荒謬劇，一方面在前線發動大規模製造衝突的異常事件；另一方面在其內部高層，也發生大規模清洗與崩塌的事件。
文：董立文（台灣智庫諮詢委員）
站在台灣的立場，所謂「敵情有異」指的是中國的軍隊出現異常的情況。的確，近日敵情變化到了不可思議的地步，不過，我們國防部長說的「敵情有異」是表象，真正的異常發生在解放軍高層將領，這才是實質。
敵情異常的兩面性
近日國防部長邱國正所說的「敵情真的是蠻異常的」，一是指偵獲共機103架次、創新高，這當然是異常。二是首度點名監控共軍地面遠火、火箭軍，以及福建大埕灣附近地面部隊動態。
中國軍事專家傅前哨表示，「單日出動100多架次戰機，是一個相當規模的空中戰役級別行動」。另一中國軍事專家張學峰則認為，演練規模、演練海空域也頗多變化，進一步增大台軍判斷、應對的難度，越來越讓台灣軍方猜不透、看不準。
其實，任何的軍事行動當然有其軍事意涵，但是都具有雙面刃的效果。舉例而言，103架次的演練，何嘗不是在教育台灣如何偵測與反制，至於台灣為何能監視福建遠火部隊的動態，那就有得中國去猜測了。重點是，解放軍為什麼在這個時機點做這些大動作？
過去中國軍隊大動作威嚇台灣，都是針對台灣與美國政府的交往，但近日並無來往。有人說是針對美軍在菲律賓的部署，或是針對美、韓軍隊在黃海的聯合軍演。這些理由都似是而非，因為美軍在這兩地的活動都是常態並非首例，沒道理讓解放軍如此「發飆」，唯一的理由可能來自於解放軍的內部，不是外部因素。
就像中共總書記習近平不參加G20的理由一樣。認為習是因為跟拜登不好或跟莫迪有衝突，才不去參加會議，若是如此那完了，請問習明年或後年還要不要參加？而且在外交作為上，從沒有因為要抵制一國領袖，而犧牲跟其他十八國領袖交往的道理，習不出國是內部因素。
奇怪的核動力潛艦失事
近日解放軍異常的因素，首先來自於一艘093級核動力潛艦失事的消息，8月31日中國國防部駁斥這是假新聞、純屬謠言。台灣國防部在8月22日說「目前為止，並沒有聽到有關證實這一類的訊息」，不過9月12日台灣國防部卻表示「事涉機敏，不便透露」，這是改口持不否認的態度了。
8月28日中共中央軍委副主席張又俠主持「全軍裝備質量工作會議」，罕見要求，必須以「對官兵生命負責的態度」提升裝備質量，被解讀為默認潛艇事故造成重大人員損失。官方新聞稿也未給出中央軍委及戰區出席人員名單。
更奇特的是，9月4日中國遼寧海事局於發布航行警告稱「渤海北部，遼東灣，在40-30.83N 122-06.63E處存在一鋼質沉船。希各航船注意。」9月8日再發布航行警告，自10日至17日於渤海海峽、黃海北部舉行海上軍事演習，演習海域與美韓將舉行聯合演習的仁川外海相當接近，此後又連續發布16則軍事任務與實彈射擊的航行警告。
渤海存有不可說的秘密。因此，解放軍連續在黃海海域實施實彈射擊等軍事任務，明面上是展示武力警告美軍，實際上是阻止了美軍及其盟友的船艦靠近黃海北部海域，防止美軍與其盟友藉演習之名進入渤海。為了達成黃海禁入的目的，解放軍不得不製造「台海有事」，這才是103架次軍機擾台的原因嗎？
軍事高層似在大清洗
其次，解放軍更異常的是9月15日「全軍學習貫徹主題教育第一批總結暨第二批部署會議」，軍委副主席張又俠、國防部長李尚福和聯合參謀部參謀長劉振立三人罕見缺席。9月19日，全軍基層「三大組織」聯建聯創試點工作交流會在京舉行，4名軍委委員，只有苗華坐在主席台上，其他3名軍委委員李尚福、張升民、劉振立（另有傳言接任國防部長）均缺席。
簡言之，9月15日正是外界證實中國國防部長李尚福落馬、軍委副主席張又俠又出事的關鍵日，其後兩天出現103架次軍機擾台的場景。接著，外界觀察到習近平親自任命中央軍委的6名高層，相繼被傳出事，軍委內似乎只剩下2人暫且安全。
同時間，福建大埕灣出現地面遠火與火箭軍部隊異常調動的訊息。於是，解放軍正在上演一齣荒謬劇，一方面在前線發動大規模製造衝突的異常事件；另一方面在其內部高層，也發生大規模清洗與崩塌的事件。荒唐至極、莫此為甚。
目前，中共黨內與軍隊高層確實處在前所未見、極端混亂的階段。近期《日經新聞》中國分社社長中澤克二所寫的兩篇有關今年北戴河會議，習近平遭受中共黨、軍元老批判的消息可信度極高，至今仍沒看見中共公開駁斥的訊息。
這對未來台海變局有何啟示？美國總統拜登曾說，擔心習近平「壞傢伙」遇到麻煩的時候，就會開始做壞事。這是指，習為了轉移中國內部矛盾，而對台灣發動戰爭或武裝衝突。
筆者則認為，另一種可能性也逐漸升高，即中、高級軍事幹部基於不滿或憤怒，刻意在台海製造戰爭或武裝衝突，用低級紅或高級黑的方式，來給習近平難看或扯後腿。無論是哪樣，都是台灣需戒備的。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：敵情有異的表象與實質
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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