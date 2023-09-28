明揚大火燒出了什麼問題？讓我們看到「特區經濟模式」所必須付出的代價
我們想讓你知道的是
當勞檢權受權下放給加工出口區、科學園區等等這類以全力拚經濟成長、拚資本累積、拚出口產值天職的行政機關，自然，勞工的勞動條件與職場安全衛生，就成為一頭熱趕工拚經濟的犧牲品了。
文：張烽益（台灣勞動與社會政策研究協會執行長）
2018年桃園敬鵬工業大火爆炸造成6名消防員殉職，相隔五年，又有重大的工業廠房大火造成重大傷亡。隸屬於經濟部的屏東科技產業園區內，高爾夫球全球市佔率超過20%的代工廠商－明揚國際科技公司，在9月22日發生大火。消防隊員獲報後趕往現場，隨即發生二次的大爆炸，造成造成九人死亡一人失聯，98人受傷，其中更有四位消防隊員殉職。
《消防法》剛大修，不意竟發生明揚大火
很諷刺的是，《消防法》才在今年5月剛剛完成大幅修法，強化消防安全管理、加強危險物品的場所管理等等規定，並導入消防員救災安全機制，讓消防員擁有退避權、資訊權與調查權。不過，新法剛修正通過，還尚待落實，就發生明揚大火的悲劇。
本次大火又有四名消防隊員不幸殉職。理論上，消防員的職責就是深入火場救災，本身就有高度風險。而工業廠房不比一般民宅或辦公大樓，常儲存堆放大量與多種類化學物品，其救災的複雜度與高風險性，更必須依賴消防隊員掌握完整的資訊，當下進行專業判斷，來進行救災。不過，實務上，當消防隊員站在已經大火蔓延的緊急時刻，是否有足夠與正確資訊能夠當機立斷，執行救災，恐怕是令人存疑。
根據，屏東縣政府在9月25日召開記者會指出，根據縣府的訪調，明揚科技有三項違法事實：
- 違法存放3000公斤的過氧化物，依規定只能有100公斤，等於是違法超量30倍，且沒有獨立倉儲空間。
- 消防隊到達時，工廠管理權人沒有提供正確的化學品的種類與數量。
- 延誤通報消防隊。
屏東縣政府總共裁罰明揚科技240萬元。
上述屏東縣政府主要是根據甫新增修訂的《消防法》第21－1條，消防指揮人員搶救工廠火災時，工廠之管理權人應依下列規定辦理：一、提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊。二、指派專人至現場協助救災。本條的規定也是工廠的管理權人必須提供消防員完整正確資訊權的法律依據，顯然明揚科技完全沒有遵守上述規定，而釀成這次悲劇。
明揚國際科際管轄權屬經濟部，屏東縣政府、勞動部無法涉入
明揚國際科技存放超標的化學物品，平時是由誰檢查落實？這必須從明揚國際科技，位於經濟部所屬的屏東科技產業園區說起。
五年前發生在桃園的敬鵬印刷電路板工廠大火，是發生在桃園市政府的工業區，由桃園市政府管轄。不過這次明揚的大火，是發生在經濟部加工出口區管理處之下所設立的科技產業園區，該園區是由經濟部加工出口區直接隸屬管理。因此有關園區內廠商的勞動檢查、職業安全衛生、建管等等，都是由加工出口區自行管理。等於是一個行政特區，屏東縣政府與勞動部的公權力都無法涉入。
屏東園區的消防安檢、聯繫有漏洞
經濟部加工出口區分散在各地的科技產業園區，因為工業廠房救災消防有其專業，以及消防安檢也希望由自己掌握，因此都有自己所屬的園區消防隊。屏東園區因為是近年新成立，可能因經費不足、需求量不大或其他不明因素，並沒有設立自己的消防隊，而由屏東縣消防隊代為管轄。
是否因為這因素，使得屏東縣政府消防隊對於工業廠房的救災經驗不足，以及與園區管理處的橫向聯繫訊息不足，這些點滴因素或多或少都堆砌了這次大火的救災風險。
由於屏東科技產業園區的勞動檢查，是由中央勞動部依據《勞動檢查法》第五條授權給經濟部加工出口區執行勞檢業務。目前勞動部依法授權六都不同程度範圍的勞檢權，以及科學園區與經濟部加工出口區內所有廠商的勞檢權。其餘縣市內的所有企業的職業安全衛生是否遵守，則由勞動部職安署的北中南區的職業安全衛生中心管轄負責。
由於勞動檢查員可以隨時進入私人企業內執行檢查業務，依照《勞動檢查法》第14條雇主不得無故拒絕，否則可處以最高15萬罰鍰。因此，勞檢員的權力非常大，幾乎是具有類似準檢察官的調查權。世界各國大多以中央政府擁有該項權力，以確實讓全國勞工不分地區、不分產業都能受到一致同等的職場安全衛生的保障。這就像檢察官不可能隸屬於縣市政府是相同的道理。
經濟部著重發展，安全是其次
不過，經濟部本身是為了促進經濟發展，企業營運產值大增為出發點。以加工出口區的設立，本身就是為招商，把園區全部出租出去，讓廠商產能全開，出口產值上升為第一要務。因此，讓勞動檢查權交給加工出口區所轄的科技產業園區，就會出現內在的矛盾。
當加工出口區管理處內的小小勞檢員與園區主管的KPI業績之間，出現嚴重衝突時，例如，某家接到大量訂單，三班24小時日夜趕工的工廠，出現了嚴重違反職業安全衛生法的情形，必須依法勒令停工。這個時候園區管理處的選擇會是如何？想必就是比誰的官大，官大的人做決定。
通常就是睜一隻眼閉一隻眼蒙混過去，反正過去都沒事，未來也會沒事，不會那麼倒楣。確實，可能過去十次都沒出事，不過，幸運有用完的一天，只要一出事，那就是出大事。
中央的勞檢權下放授權給六都問題比較小，畢竟直轄市政府本身的編制就是權責區分、相互牽制，以平衡企業與勞工之間的權利天秤。不過當勞檢權受權下放給加工出口區、科學園區等等這類以全力拚經濟成長、拚資本累積、拚出口產值天職的行政機關，自然，勞工的勞動條件與職場安全衛生，就成為一頭熱趕工拚經濟的犧牲品了。
明揚大火，讓我們看到特區經濟模式所必須付出的代價，當自律無法落實，政府應該痛定思痛，讓擁有權利的加工出口區，負起責任，落實消防、毒物化學品管理與勞動檢查的業務，未來更應調整地方政府事先預防介入的空間，勞動部也應收回加工出口區與科學園區的勞動檢查權，以保障工作職場勞工的生命安全。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心