雖然《民法》中父母有懲戒權，但「管教」與家暴可能只有一線之隔
我們想讓你知道的是
正當的管教與家暴其實可能就在於一線之隔，畢竟法律上有明確提到是要在合理範圍內懲戒子女，表示不能夠對子女做出太過分的舉動，否則就會是對子女的暴力行為，但懲戒是否會變成是家暴的認定，目前其實仍然模糊。
每個父母對於管教子女都有著自己的方式，對於不同的孩子都會需要採取不同的管教模式，然而，父母如果在管教上採取較為激烈的動作去教育子女，恐怕就會超出所謂管教的範圍，變成是對子女的家暴行為。
桃園有位男子在前年時因為不滿兒子趴在桌上睡覺，認為兒子這樣的行為非常不妥，在沒有過問子女為何趴在桌上的情況下，就直接拿水管勒住小孩的脖子，讓孩子的臉都被勒到發青，還好孩子及時逃脫，事後報警並提告。
懲戒和家暴的差別是什麼？
父母對於子女的管教在法律上其實是有相關規定的，在《民法》第1085條中其實真的有明確表示，父母是可以在必要且合理範圍內懲戒子女的。
因此，像是子女罵髒話、欺負同學時，父母可能就會給予言語上較為嚴厲的教訓，有些可能會給予輕微的體罰，當然，律師是不建議體罰孩子，因為有時候對孩子進行體罰，或許會讓孩子當下因為身體的疼痛或不舒服而感到畏懼，但若沒給予教育正確的觀念，孩子可能以後仍會因為錯誤的觀念而做出相同的錯事。
然而懲戒是否會變成是家暴，就會需要看情況。畢竟法律上有明確提到是要在合理範圍內懲戒子女，表示不能夠對子女做出太過分的舉動，否則就會是對子女的暴力行為。
目前衛福部對「身心暴力」的認定是指「精神暴力及人身暴力」，包括：
- 精神暴力：心理虐待、精神淩辱、辱駡、情感淩辱或忽視等，例如恐嚇、威脅、蔑視、孤立等。
- 人身暴力：所有體罰和其他形式的酷刑，殘忍和不人道或有辱人格的待遇或處罰、來自成人和其他兒童的人身欺凌，例如徒手或持器具毆打、捏掐、打耳光、拉扯頭髮或踹踢。
正當的管教與家暴可能只有一線之隔，父母是出於什麼樣的目的而對孩子進行打罵會是非常重要的一個要素，假如父母是因為心情不好或是喝醉酒便打罵孩子，讓孩子精神上因此感到極度恐懼，甚至有些手段過於激烈，造成孩子身心靈嚴重受傷時，這樣的情況就已經是超出我們一般認知的管教孩子了。
通常，我們可能會覺得孩子做錯時，教訓孩子兩句或是用較為輕微的方式體罰孩子都還能夠接受，但如果手段太過殘忍，像是把孩子打得遍體鱗傷、常常不准孩子吃飯甚至不斷以言語攻擊、侮辱孩子，這些情況就不屬於我們一般認知中的管教，而是對孩子的單純暴力。
從這也能夠知道一個很重要的概念，也就是父母儘管是有權利管教子女的，但不能夠藉由管教子女為由來行暴力之實，就算父母也要考慮到子女是一個個人，需要教育及保護並行，而不是一味地以暴力處罰造成其恐懼，這樣的管教終究只會造成反效果，對子女只會造成永久的恐懼而非有意義的教育。
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。