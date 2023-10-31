開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/31,
社會

雖然《民法》中父母有懲戒權，但「管教」與家暴可能只有一線之隔

雖然《民法》中父母有懲戒權，但「管教」與家暴可能只有一線之隔
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

正當的管教與家暴其實可能就在於一線之隔，畢竟法律上有明確提到是要在合理範圍內懲戒子女，表示不能夠對子女做出太過分的舉動，否則就會是對子女的暴力行為，但懲戒是否會變成是家暴的認定，目前其實仍然模糊。

每個父母對於管教子女都有著自己的方式，對於不同的孩子都會需要採取不同的管教模式，然而，父母如果在管教上採取較為激烈的動作去教育子女，恐怕就會超出所謂管教的範圍，變成是對子女的家暴行為。

桃園有位男子在前年時因為不滿兒子趴在桌上睡覺，認為兒子這樣的行為非常不妥，在沒有過問子女為何趴在桌上的情況下，就直接拿水管勒住小孩的脖子，讓孩子的臉都被勒到發青，還好孩子及時逃脫，事後報警並提告。

懲戒和家暴的差別是什麼？

父母對於子女的管教在法律上其實是有相關規定的，在《民法》第1085條中其實真的有明確表示，父母是可以在必要且合理範圍內懲戒子女的。

因此，像是子女罵髒話、欺負同學時，父母可能就會給予言語上較為嚴厲的教訓，有些可能會給予輕微的體罰，當然，律師是不建議體罰孩子，因為有時候對孩子進行體罰，或許會讓孩子當下因為身體的疼痛或不舒服而感到畏懼，但若沒給予教育正確的觀念，孩子可能以後仍會因為錯誤的觀念而做出相同的錯事。

然而懲戒是否會變成是家暴，就會需要看情況。畢竟法律上有明確提到是要在合理範圍內懲戒子女，表示不能夠對子女做出太過分的舉動，否則就會是對子女的暴力行為。

目前衛福部對「身心暴力」的認定是指「精神暴力及人身暴力」，包括：

  1. 精神暴力：心理虐待、精神淩辱、辱駡、情感淩辱或忽視等，例如恐嚇、威脅、蔑視、孤立等。
  2. 人身暴力：所有體罰和其他形式的酷刑，殘忍和不人道或有辱人格的待遇或處罰、來自成人和其他兒童的人身欺凌，例如徒手或持器具毆打、捏掐、打耳光、拉扯頭髮或踹踢。

正當的管教與家暴可能只有一線之隔，父母是出於什麼樣的目的而對孩子進行打罵會是非常重要的一個要素，假如父母是因為心情不好或是喝醉酒便打罵孩子，讓孩子精神上因此感到極度恐懼，甚至有些手段過於激烈，造成孩子身心靈嚴重受傷時，這樣的情況就已經是超出我們一般認知的管教孩子了。

5r5jeyb4havuvemifxzpx59v4da6c3
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

通常，我們可能會覺得孩子做錯時，教訓孩子兩句或是用較為輕微的方式體罰孩子都還能夠接受，但如果手段太過殘忍，像是把孩子打得遍體鱗傷、常常不准孩子吃飯甚至不斷以言語攻擊、侮辱孩子，這些情況就不屬於我們一般認知中的管教，而是對孩子的單純暴力。

從這也能夠知道一個很重要的概念，也就是父母儘管是有權利管教子女的，但不能夠藉由管教子女為由來行暴力之實，就算父母也要考慮到子女是一個個人，需要教育及保護並行，而不是一味地以暴力處罰造成其恐懼，這樣的管教終究只會造成反效果，對子女只會造成永久的恐懼而非有意義的教育。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。