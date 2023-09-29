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2023/09/29,
中國

海外債權人打算申請清算，恆大的時間不多了？

海外債權人打算申請清算，恆大的時間不多了？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

最近恆大可謂是壞消息不斷，在恆大地產被立案調查、債務重組計劃面臨失敗之際，據知情人士透露，一些海外債權人還在計劃，如果恆大方面在10月30日之前不能拿出新的債務重組計劃，就要對其發起清盤申請。

文：德國之聲中文網（路透社等）

據《路透社》援引知情人士報導，一些恆大集團的海外債權人表示，如果這家深陷資金困境的中國房地產巨頭不能在10月30日之前提出新的債務重組計劃，他們就計劃加入針對恆大的清盤（按：台灣稱清算）申請。

關於恆大的負面消息最近接連不斷。先是8月份，恆大地產被立案調查，恆大金融集團旗下的恆大財富、恆大人壽高管被採取刑事強制措施或者被帶走調查。甚至有爆料稱恆大董事長許家印也已經被帶走。此前許家印與妻子丁玉梅離婚一事被曝光，也被外界解讀為分割財產的舉動。

今年3月公佈的恆大債務重組計劃如今也阻力重重。上週日，恆大方面宣佈，由於其主要業務領域恆大地產正在被調查，目前的狀況無法滿足新票據的發行資格。加上房地產銷售情況不如預期，因此有必要重新審視建議重組的條款。原定於9月25日和26日舉行的有關建議重組的協會安排會議也不會舉行。

最後通牒？

恆大還表示，已開始與包括中資銀行和國際債券持有人在內的債權人就重新談判該計劃進行初步磋商。但如果不能達成新協議，債券持有人可能會提請對該公司進行清盤，這將會給本就不振的中國房地產市場帶來更大壓力。

恆大一直在尋求債權人批准其總額為317億美元的海外債務重組方案，根據該計劃，恆大集團向境外債權人提出了多種選擇，包括將其持有的部分債務轉換為期限為10至12年的新債券。

兩位消息人士向《路透社》表示，恆大集團的一些債券持有人對該公司上周末宣佈無法發行新票據感到十分意外。據稱，如果恆大不能在10月30日之前提交新的債務重組計劃，這些債權人將會提交清盤申請。由於此事敏感性，相關消息人士拒絕透露姓名。

目前尚不清楚正在考慮此舉的債權人數量以及他們持有的恆大債券有多少。

曾經是中國經濟增長重要驅動力的房地產行業，近來變成了令北京頭疼的領域。尤其是在中國政府試圖拉動經濟復甦之時，包括恆大、碧桂園在內的大型房企紛紛陷入債務危機，引發投資者對於系統性溢出效應蔓延到中國銀行體系的擔憂。

據《華爾街日報》報導，追蹤房地產行業狀況的克而瑞（China Real Estate Information）公司提供的非官方數據顯示，中國房地產百強企業8月份銷售總額為471億美元，較去年同期下降34％，創下了近年來月度銷售額的最低水準。

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：海外債權人考慮申請清盤 恆大的時間不多了？

新聞來源

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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