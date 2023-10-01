萬有紙廠拆了，然後呢？（下）：寧願聞到更多鞭炮煙硝，也不願聞到工廠排出的廢氣

北港萬有紙廠曾是最大工業用紙製造廠，4.4萬坪廠區（14.52公頃）閒置近20年，經台灣金聯資產管理公司完成債務、產權處理及整合，並於2020年清除堆置廢棄物、拆除舊廠房及煙囪等結構設施後進行標售，將於10月17日截標，標售底價為33.8億元，平均每坪底價約為7.4萬元，相較北部或中部及工業用地之單價低廉，約可容納50家廠商進駐、創造40億元產值及提供1000個工作機會。

但甲種工業區的高汙染特性，卻引發了地方的顧慮與討論。

台灣最大工業用紙製造廠：曾經養活一個小鎮的萬有紙廠

台灣紙業大致從1938年肇始，係因日本226事件後為了軍國主義、南進政策而生的軍需型產物，除了軍用需求外，各地紙廠還包辦了民生業務，除了羅東中興紙廠的文化用紙，還有士林紙廠的民生用品、小港紙廠取代麻袋用的紙袋等，以及民間的手工紙廠與甘蔗板廠。

依據2009年樹火紙博物館的陳大川先生在《光復前後的台灣造紙工業》的演講中表示：「我發現美軍轟炸時，多半只炸倉庫，可能是要摧毀成品及原料供應，使工廠無法生產，至於機器則比較不炸，目的是為了加速戰後的重建。」

經歷二戰的轟炸後原有台灣5間紙廠（台灣製紙、台灣興業、台灣紙漿、鹽水港紙漿、東亞製紙）收歸國有，改組為「臺灣紙業公司」由「國民政府資源委員會」接收，1953年實施耕者有其田政策，包含臺灣紙業在內的4大國營公司開放民營，並在1958年分拆為中興紙業、士林紙業與台灣紙業等，紙業相關的技術人員開始分散全台。

1960年後，戰後培養出的技術人員開始在各地發光發熱，並在生產過剩的背景下開始走向外銷導向，台灣各地紙廠如雨後春筍般冒出，萬有紙廠也在創辦人許老有的手上於1962年在海線大鎮北港成立，1970年後年搭上了出口導向的經濟政策，逐漸發展為台灣最大工業用紙製造廠，是當時台灣4大紙廠之一。

筆者家父的生父吳正憲生前也在此工作，並挽救過差點掉入製紙器械的員工，爾後於1980年左右不幸於睡夢中離世。據筆者家人回憶，這件事情曾轟動紙廠員工一時，當時鎮內有大部分的工業勞動力在此投入，因此紙廠員工大多為互為鄰居或親戚，一家紙廠養活了北港無數個家庭。

1998年萬有紙廠發生財務危機，最終於2008年法院宣告破產，僅存300多名員工於頃刻間失業，爾後由台灣金聯接手並於2020年進行整地工程，自此矗立在北港一甲子、高78公尺的煙囪（第二高為北港糖廠煙囪），終於在民房龜裂與拆除震動的吵雜聲中倒下，北港近半世紀的製紙工業也宣布走入歷史。

在這之間，紙廠的工業技術從業人員除退休外，北港次世代的工業勞動力大多轉移至1998年開始營運的雲林麥寮台塑六輕，並以私有運具通勤為主。

北港近代工業大事記 時間 事件 備註 1910 北港製糖株式會社創立，次年糖廠完工 資本額300萬圓 1930 北港糖廠成為全台壓榨能力第二大糖廠 僅次於虎尾糖廠 1943 北港糖廠受美軍空襲而嚴重損毀 二戰期間 1948 北港糖廠恢復製糖 戰後時期 1962 北港萬有紙廠創立 出口導向時期 1998 麥寮台塑六輕開始營運 因應石油危機 2000 北港糖廠停止煉糖 2005 北港糖廠停產關閉 2008 萬有紙廠破產 2020 萬有紙廠拆除 台灣金聯接手 2023 萬有紙廠用地標售 北港都市計畫通盤檢討中 資料來源：筆者整理繪製

曾經是海線最大鄉鎮，如今北港還剩多少人？

北港是台灣史有漢人組織活動最早紀錄之區域（1621），曾經是雲林海線大鎮，曾因糖鐵建設與進香文化而活躍於近代史，至今仍為雲林海線商業中心，可見於之前撰寫的北港發展史，而如今北港人口早已不復往日榮景，就連筆者都是在父母北上打拚下的背景出身。

北港從1960年代的6萬餘人每年遞減約500人，到1990年開始每年約遞減300人，至今（2023）人口已不足4萬，在雲林縣排名第6（第1為斗六市，約10萬人）。

筆者彙整於雲林縣北港戶政事務所 北港鎮歷史人口一覽

地方發展有時候是一種賽局：千禧年的大學城大夢

在北港的在地Facebook社團內近期掀起了對於甲種工業區的討論熱潮，在留言看到一個很好玩的留言：「寧願聞到更多鞭炮的煙硝，也不願聞到工廠排出的廢氣」。

還記得前些陣子我到了德國威瑪參訪，因為濃厚的歷史底蘊與人文因素，威瑪這個人口擁有兩所大學、面積8848公頃、6萬人口的歷史大學城，至今仍為德國的靈魂之都、觀光勝地。

北港不也是這樣一個地方嗎？面積4149公頃、近4萬人口、一所中國醫北港校區、台灣400年史肇始地、保存相對完整的歷史文化與街廓型態、台灣媽祖信仰的香火中心，我想有來過北港的朋友，大概就能理解為何會有人說寧願聞到鞭炮的煙硝味了吧——這是專屬於北港的雙標，也是北港成為某種靈魂之都的原因之一。

「地方發展有其賽局成分，或說賭博——重大建設、招商引資，的確是促進地方發展的重要媒介，規劃者與決策者有時候不得不低頭，就如同過去的公司城（company town），一家公司養活一個小鎮，水泥、掏金、鋼鐵、汽車等，當然也包含了北港過去的蔗糖業，但是在產業轉型壓力下成敗彷彿一瞬間，一失足則人去樓空、煙消雲散。」

除了北港糖廠、萬有紙廠，北港在過去還有一個大學城夢——1997年，北港都市計畫第三次通盤檢討將中國醫藥大學周邊劃設了住宅區，儼然一座大學城插在北港鎮郊區，爾後中國醫與地方關係曖昧不明，直至2013年購入台中水湳校區，也形同宣判了遷校北港死刑，加上不到千名、近100%為校內住宿住宿生，注定了中國醫的學生持續與北港沒有連結，這些來北港讀大學的大一學生，注定成為過客回到台中。

「現代化的街景當然迷人，但是這種推土機式自詡進步的做法，在人口與產業成長期或許不容易受到太多挑戰，但隨著台灣進入負人口成長階段，這種樂觀早就受到各方挑戰。」

1970年代旋即進入人口負成長的北港還能承受什麼挑戰？我不知道。我只知道一個紙廠養活一鎮人的時光已經過了，況且還是一個緊鄰住宅區的甲種工業區，除了工廠廢氣的顧慮外，地方還會有廢水顧慮、大車穿插的交通顧慮、與工廠為鄰的壓迫感。

資料來源：北港鎮公所、Google Map 行北港都市計畫示意圖（2005）與衛星圖比較

資料來源：內政部營建署圖資查詢系統 緊鄰住宅區（黃）的都市計畫工業區（棕）

產業進駐後，人如何進駐？