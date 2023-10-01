萬有紙廠拆了，然後呢？（下）：寧願聞到更多鞭炮煙硝，也不願聞到工廠排出的廢氣
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北港在北港糖場、萬有紙廠等工業大咖退場，以及中國醫遷校、台78甲線的幻想近乎落空後，北港朝天宮與北港武德宮默默地撐起了北港觀光產業的火車頭，光是今年1到3月就湧入了460萬人次的遊客。至今，北港依舊是全台香火中心，但除了把香客變遊客外，對這座城市還能有什麼期待與想像？
北港萬有紙廠曾是最大工業用紙製造廠，4.4萬坪廠區（14.52公頃）閒置近20年，經台灣金聯資產管理公司完成債務、產權處理及整合，並於2020年清除堆置廢棄物、拆除舊廠房及煙囪等結構設施後進行標售，將於10月17日截標，標售底價為33.8億元，平均每坪底價約為7.4萬元，相較北部或中部及工業用地之單價低廉，約可容納50家廠商進駐、創造40億元產值及提供1000個工作機會。
但甲種工業區的高汙染特性，卻引發了地方的顧慮與討論。
台灣最大工業用紙製造廠：曾經養活一個小鎮的萬有紙廠
台灣紙業大致從1938年肇始，係因日本226事件後為了軍國主義、南進政策而生的軍需型產物，除了軍用需求外，各地紙廠還包辦了民生業務，除了羅東中興紙廠的文化用紙，還有士林紙廠的民生用品、小港紙廠取代麻袋用的紙袋等，以及民間的手工紙廠與甘蔗板廠。
依據2009年樹火紙博物館的陳大川先生在《光復前後的台灣造紙工業》的演講中表示：「我發現美軍轟炸時，多半只炸倉庫，可能是要摧毀成品及原料供應，使工廠無法生產，至於機器則比較不炸，目的是為了加速戰後的重建。」
經歷二戰的轟炸後原有台灣5間紙廠（台灣製紙、台灣興業、台灣紙漿、鹽水港紙漿、東亞製紙）收歸國有，改組為「臺灣紙業公司」由「國民政府資源委員會」接收，1953年實施耕者有其田政策，包含臺灣紙業在內的4大國營公司開放民營，並在1958年分拆為中興紙業、士林紙業與台灣紙業等，紙業相關的技術人員開始分散全台。
1960年後，戰後培養出的技術人員開始在各地發光發熱，並在生產過剩的背景下開始走向外銷導向，台灣各地紙廠如雨後春筍般冒出，萬有紙廠也在創辦人許老有的手上於1962年在海線大鎮北港成立，1970年後年搭上了出口導向的經濟政策，逐漸發展為台灣最大工業用紙製造廠，是當時台灣4大紙廠之一。
筆者家父的生父吳正憲生前也在此工作，並挽救過差點掉入製紙器械的員工，爾後於1980年左右不幸於睡夢中離世。據筆者家人回憶，這件事情曾轟動紙廠員工一時，當時鎮內有大部分的工業勞動力在此投入，因此紙廠員工大多為互為鄰居或親戚，一家紙廠養活了北港無數個家庭。
1998年萬有紙廠發生財務危機，最終於2008年法院宣告破產，僅存300多名員工於頃刻間失業，爾後由台灣金聯接手並於2020年進行整地工程，自此矗立在北港一甲子、高78公尺的煙囪（第二高為北港糖廠煙囪），終於在民房龜裂與拆除震動的吵雜聲中倒下，北港近半世紀的製紙工業也宣布走入歷史。
在這之間，紙廠的工業技術從業人員除退休外，北港次世代的工業勞動力大多轉移至1998年開始營運的雲林麥寮台塑六輕，並以私有運具通勤為主。
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北港近代工業大事記
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時間
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事件
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備註
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1910
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北港製糖株式會社創立，次年糖廠完工
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資本額300萬圓
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1930
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北港糖廠成為全台壓榨能力第二大糖廠
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僅次於虎尾糖廠
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1943
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北港糖廠受美軍空襲而嚴重損毀
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二戰期間
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1948
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北港糖廠恢復製糖
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戰後時期
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1962
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北港萬有紙廠創立
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出口導向時期
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1998
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麥寮台塑六輕開始營運
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因應石油危機
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2000
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北港糖廠停止煉糖
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2005
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北港糖廠停產關閉
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2008
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萬有紙廠破產
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2020
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萬有紙廠拆除
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台灣金聯接手
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2023
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萬有紙廠用地標售
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北港都市計畫通盤檢討中
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資料來源：筆者整理繪製
曾經是海線最大鄉鎮，如今北港還剩多少人？
北港是台灣史有漢人組織活動最早紀錄之區域（1621），曾經是雲林海線大鎮，曾因糖鐵建設與進香文化而活躍於近代史，至今仍為雲林海線商業中心，可見於之前撰寫的北港發展史，而如今北港人口早已不復往日榮景，就連筆者都是在父母北上打拚下的背景出身。
北港從1960年代的6萬餘人每年遞減約500人，到1990年開始每年約遞減300人，至今（2023）人口已不足4萬，在雲林縣排名第6（第1為斗六市，約10萬人）。
地方發展有時候是一種賽局：千禧年的大學城大夢
在北港的在地Facebook社團內近期掀起了對於甲種工業區的討論熱潮，在留言看到一個很好玩的留言：「寧願聞到更多鞭炮的煙硝，也不願聞到工廠排出的廢氣」。
還記得前些陣子我到了德國威瑪參訪，因為濃厚的歷史底蘊與人文因素，威瑪這個人口擁有兩所大學、面積8848公頃、6萬人口的歷史大學城，至今仍為德國的靈魂之都、觀光勝地。
北港不也是這樣一個地方嗎？面積4149公頃、近4萬人口、一所中國醫北港校區、台灣400年史肇始地、保存相對完整的歷史文化與街廓型態、台灣媽祖信仰的香火中心，我想有來過北港的朋友，大概就能理解為何會有人說寧願聞到鞭炮的煙硝味了吧——這是專屬於北港的雙標，也是北港成為某種靈魂之都的原因之一。
「地方發展有其賽局成分，或說賭博——重大建設、招商引資，的確是促進地方發展的重要媒介，規劃者與決策者有時候不得不低頭，就如同過去的公司城（company town），一家公司養活一個小鎮，水泥、掏金、鋼鐵、汽車等，當然也包含了北港過去的蔗糖業，但是在產業轉型壓力下成敗彷彿一瞬間，一失足則人去樓空、煙消雲散。」
除了北港糖廠、萬有紙廠，北港在過去還有一個大學城夢——1997年，北港都市計畫第三次通盤檢討將中國醫藥大學周邊劃設了住宅區，儼然一座大學城插在北港鎮郊區，爾後中國醫與地方關係曖昧不明，直至2013年購入台中水湳校區，也形同宣判了遷校北港死刑，加上不到千名、近100%為校內住宿住宿生，注定了中國醫的學生持續與北港沒有連結，這些來北港讀大學的大一學生，注定成為過客回到台中。
「現代化的街景當然迷人，但是這種推土機式自詡進步的做法，在人口與產業成長期或許不容易受到太多挑戰，但隨著台灣進入負人口成長階段，這種樂觀早就受到各方挑戰。」
1970年代旋即進入人口負成長的北港還能承受什麼挑戰？我不知道。我只知道一個紙廠養活一鎮人的時光已經過了，況且還是一個緊鄰住宅區的甲種工業區，除了工廠廢氣的顧慮外，地方還會有廢水顧慮、大車穿插的交通顧慮、與工廠為鄰的壓迫感。
產業進駐後，人如何進駐？
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
我們想讓你知道的是
一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。