【專訪】日銀前高層門間一夫：日銀焦點在明年春鬥，工資能否持續調漲攸關金融政策正常化

文：持田讓二

本文針對春鬥以及日銀後續行動的計畫，專訪曾任日銀要職、目前任職於Mizuho Research & Technologies的門間一夫先生。

春鬥的工資調漲率達到30年來的高水準

Q：由於烏克蘭戰爭的影響，去年以來原油與穀物等物價飆漲，正從新冠疫情裡復甦的日本經濟受到重大影響。從因應物價上漲的角度來看，您對於今年春鬥（譯註：日本每年春季2月左右發動的勞工運動，透過集體發起勞資談判，提高薪資並改善勞動環境）的評價如何？

A：這次春鬥的工資調漲率初步預估為3.7%，達到30年來的高水準。或許慮及物價已大幅上漲，企業覺得必須做出某種程度的因應措施。此外，由於正從疫情中復甦，外國入境的遊客幾乎恢復至原本水準。我認為，旅宿與餐飲等服務業人手短缺所反映出的工資上漲，亦部分推升了本次的工資調漲。

問題在於，明年以降這種情況能否持續。若能保持與今年相同水準的3.7%，抑或4%的工資調漲率，日銀希望工資可以維持此節奏繼續調漲，但對此仍無法完全確定。

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Q：未來工資似乎難以如同今年般持續調漲？

A：持續某種程度的工資調漲，其可能性逐漸上升，但仍存在著很大的不確定性。原因之一在於美國經濟衰退的風險。不僅是低度成長，實際上非常可能轉為明確的負增長（譯註：經濟衰退）。目前升息效果尚未充分展現，若經濟沒有發生衰退，通貨膨脹便無法獲得一定程度的緩解。

另一方面，除了受到服務業人手急速短缺等暫時性因素的影響之外，也因為企業高度意識到必須因應物價上漲，推升了今年春鬥的工資調漲。未來，中長期的經濟成長預測，將影響明年以降的春鬥，但目前未見明朗。現在日銀亦持謹慎態度，並未出現大幅改變政策的跡象。

Q：扣除物價上漲後的「實質薪資」，若與去年相比仍為負數，但未來展望如何？

A：今年下半可能出現與去年相比為正增長的情況。名目薪資（註1）的成長可能達到年增2.5%至3%，而（扣除生鮮食品與能源的）消費者物價年增率可望從4%下降至約2%，這將可能讓實質薪資的差額變為0.5%或1%的正成長。然而，如此情況能否持續，將取決於明年春鬥。

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關注明年春鬥：希望確認薪資是否穩定成長

Q：日本銀行是否關注明年春鬥？

A：非常關注，可以說是最為關注的焦點。

Q：經過明年春鬥後，日本銀行認為工資應該調漲多少，才有條件推動「異次元量化寬鬆」政策的正常化？

A：並非機械性地端看薪資數字便能進行政策判斷。日本銀行正致力觀察社會大眾對於通膨的感受與看法是否發生變化。若像截至目前為止一般，社會大眾仍習慣性地認為「物價與薪資不會上漲」的社會氛圍若未改變，那麼通貨膨脹2%的物價目標，便無法穩定且持續地實現（註2）。

為何明年春鬥受到關注？因為連續兩年達到3～4%的薪資成長，將成為一個信號，讓人們接受如此情況，進而以「薪資與物價理所當然會上漲約2%」的感受為前提，展開經濟活動。

薪資與其說是推升物價的動力，其實更像體溫計。以「薪資上漲，物價便會上漲」的因果關係來思考，其實不一定正確，若社會大眾的看法發生變化，薪資應該也會上漲。日本銀行正密切關注此處。由於在今年春鬥裡工資已經調漲，或許可能是變化的徵兆。但變化僅有一次，未能完全確信，因此希望再多觀察一次，以確定變化是否成真。目前正處於這個階段。

Q：直到明年春鬥為止，日本銀行是否僅止於持續觀望？目前有強烈看法認為，若輕舉妄動，會讓實現正常化的可能性消失。

A：這樣的意識非常強烈。

日本銀行總裁植田和男表示：「太早調升利率是揠苗助長，將付出巨大代價，」另一方面也提到：「延後調升利率，讓通膨超過2％，其代價相對較小。」植田總裁大概是感覺到，若較早調升利率，萬一無法實現2％的通膨目標，恐將後悔莫及。

以往在2000年討論「解除零利率」（註3）政策之際，植田總裁本身時任日本銀行的審議委員，當時便反對解除。其反對理由也是「繼續等待的成本相對較小」。日本銀行當時解除了零利率政策，但隨後又馬上被迫施行量化寬鬆政策。他深感急於調升利率的代價高昂。

Q：前總裁黒田東彦與現任總裁植田和男的不同之處為何？

A：兩人面對的情況相當不同。

人們普遍認為黒田前總裁直率且堅定不移，而在2013年推動異次元量化寬鬆政策之際，如此向社會與市場溝通的方式不可或缺。當時重要的是展現改變社會的強烈意志與承諾，而非理論上的論證。

另一方面，對於植田總裁而言，目前正處於微妙的時期，通膨目標2%可能實現，但同時也有很大的可能無法實現，因此他面對社會與市場進行溝通之際，無法僅偏向某一方面。

日本銀行接下來的後續行動？

Q：經過明年春鬥後，您預測日本銀行將採取何種「後續行動」？是否可能從異次元量化寬鬆政策邁向「正常化」？

A：我認為，目前可能性最高的情況仍然是2%的通膨目標無法實現，因而金融政策也無法邁向正常化（註4）。現在可以清楚確認工資持續調漲的機率，大約二成到三成左右。

關於第二種預想局面，若春鬥的情況足以實現金融政策的正常化，我們可以確認的是，邁向正常化的第一步很可能落在「從明年春季至夏季前後」。

而作為第三種預想局面，若日圓大幅貶值，亦有可能施行正常化的措施。然而，這需要對於明年春鬥抱有某種程度的信心，同時人們也不希望日圓進一步貶值。雖然機率較低，但可能最快在今年底左右成為實現正常化的第一步。