【專訪】日銀前高層門間一夫：日銀焦點在明年春鬥，工資能否持續調漲攸關金融政策正常化
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銀行利率深刻影響日本經濟與國民生活。過去十年間，日本銀行採取「異次元量化寬鬆」政策，強力壓低利率，釋放大量流通資金。今年春季，在新任總裁上任之際，大眾關注此政策是否改弦易轍，轉向「正常化」？本文專訪曾任日銀要職、目前任職於Mizuho Research & Technologies的門間一夫先生。
文：持田讓二
本文針對春鬥以及日銀後續行動的計畫，專訪曾任日銀要職、目前任職於Mizuho Research & Technologies的門間一夫先生。
春鬥的工資調漲率達到30年來的高水準
Q：由於烏克蘭戰爭的影響，去年以來原油與穀物等物價飆漲，正從新冠疫情裡復甦的日本經濟受到重大影響。從因應物價上漲的角度來看，您對於今年春鬥（譯註：日本每年春季2月左右發動的勞工運動，透過集體發起勞資談判，提高薪資並改善勞動環境）的評價如何？
A：這次春鬥的工資調漲率初步預估為3.7%，達到30年來的高水準。或許慮及物價已大幅上漲，企業覺得必須做出某種程度的因應措施。此外，由於正從疫情中復甦，外國入境的遊客幾乎恢復至原本水準。我認為，旅宿與餐飲等服務業人手短缺所反映出的工資上漲，亦部分推升了本次的工資調漲。
問題在於，明年以降這種情況能否持續。若能保持與今年相同水準的3.7%，抑或4%的工資調漲率，日銀希望工資可以維持此節奏繼續調漲，但對此仍無法完全確定。
Q：未來工資似乎難以如同今年般持續調漲？
A：持續某種程度的工資調漲，其可能性逐漸上升，但仍存在著很大的不確定性。原因之一在於美國經濟衰退的風險。不僅是低度成長，實際上非常可能轉為明確的負增長（譯註：經濟衰退）。目前升息效果尚未充分展現，若經濟沒有發生衰退，通貨膨脹便無法獲得一定程度的緩解。
另一方面，除了受到服務業人手急速短缺等暫時性因素的影響之外，也因為企業高度意識到必須因應物價上漲，推升了今年春鬥的工資調漲。未來，中長期的經濟成長預測，將影響明年以降的春鬥，但目前未見明朗。現在日銀亦持謹慎態度，並未出現大幅改變政策的跡象。
Q：扣除物價上漲後的「實質薪資」，若與去年相比仍為負數，但未來展望如何？
A：今年下半可能出現與去年相比為正增長的情況。名目薪資（註1）的成長可能達到年增2.5%至3%，而（扣除生鮮食品與能源的）消費者物價年增率可望從4%下降至約2%，這將可能讓實質薪資的差額變為0.5%或1%的正成長。然而，如此情況能否持續，將取決於明年春鬥。
關注明年春鬥：希望確認薪資是否穩定成長
Q：日本銀行是否關注明年春鬥？
A：非常關注，可以說是最為關注的焦點。
Q：經過明年春鬥後，日本銀行認為工資應該調漲多少，才有條件推動「異次元量化寬鬆」政策的正常化？
A：並非機械性地端看薪資數字便能進行政策判斷。日本銀行正致力觀察社會大眾對於通膨的感受與看法是否發生變化。若像截至目前為止一般，社會大眾仍習慣性地認為「物價與薪資不會上漲」的社會氛圍若未改變，那麼通貨膨脹2%的物價目標，便無法穩定且持續地實現（註2）。
為何明年春鬥受到關注？因為連續兩年達到3～4%的薪資成長，將成為一個信號，讓人們接受如此情況，進而以「薪資與物價理所當然會上漲約2%」的感受為前提，展開經濟活動。
薪資與其說是推升物價的動力，其實更像體溫計。以「薪資上漲，物價便會上漲」的因果關係來思考，其實不一定正確，若社會大眾的看法發生變化，薪資應該也會上漲。日本銀行正密切關注此處。由於在今年春鬥裡工資已經調漲，或許可能是變化的徵兆。但變化僅有一次，未能完全確信，因此希望再多觀察一次，以確定變化是否成真。目前正處於這個階段。
Q：直到明年春鬥為止，日本銀行是否僅止於持續觀望？目前有強烈看法認為，若輕舉妄動，會讓實現正常化的可能性消失。
A：這樣的意識非常強烈。
日本銀行總裁植田和男表示：「太早調升利率是揠苗助長，將付出巨大代價，」另一方面也提到：「延後調升利率，讓通膨超過2％，其代價相對較小。」植田總裁大概是感覺到，若較早調升利率，萬一無法實現2％的通膨目標，恐將後悔莫及。
以往在2000年討論「解除零利率」（註3）政策之際，植田總裁本身時任日本銀行的審議委員，當時便反對解除。其反對理由也是「繼續等待的成本相對較小」。日本銀行當時解除了零利率政策，但隨後又馬上被迫施行量化寬鬆政策。他深感急於調升利率的代價高昂。
Q：前總裁黒田東彦與現任總裁植田和男的不同之處為何？
A：兩人面對的情況相當不同。
人們普遍認為黒田前總裁直率且堅定不移，而在2013年推動異次元量化寬鬆政策之際，如此向社會與市場溝通的方式不可或缺。當時重要的是展現改變社會的強烈意志與承諾，而非理論上的論證。
另一方面，對於植田總裁而言，目前正處於微妙的時期，通膨目標2%可能實現，但同時也有很大的可能無法實現，因此他面對社會與市場進行溝通之際，無法僅偏向某一方面。
日本銀行接下來的後續行動？
Q：經過明年春鬥後，您預測日本銀行將採取何種「後續行動」？是否可能從異次元量化寬鬆政策邁向「正常化」？
A：我認為，目前可能性最高的情況仍然是2%的通膨目標無法實現，因而金融政策也無法邁向正常化（註4）。現在可以清楚確認工資持續調漲的機率，大約二成到三成左右。
關於第二種預想局面，若春鬥的情況足以實現金融政策的正常化，我們可以確認的是，邁向正常化的第一步很可能落在「從明年春季至夏季前後」。
而作為第三種預想局面，若日圓大幅貶值，亦有可能施行正常化的措施。然而，這需要對於明年春鬥抱有某種程度的信心，同時人們也不希望日圓進一步貶值。雖然機率較低，但可能最快在今年底左右成為實現正常化的第一步。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！