【為何共產主義不可行】1：馬克思問黑格爾——你的上帝在奸笑，你看到了嗎？
我們想讓你知道的是
馬克思在十九世紀所看到一片末日景象，他認為若想要獲得解放，我們應該要拒絕「異化」，而他給出的方案是消滅私有產權，走向共產主義：所有人為了「滿足自身需求（need）」而工作，而不再是為了「創造更多利潤（profit）」而工作。因此真正的共產主義，其實是偉大的自由主義。
好的，歡迎回到參謀本部，目前的情況是這樣的，我們抓到了一整車的共產主義理論家，此時遊戲視窗跳出，你面前有兩個選項，按鈕A原地釋放，按鈕B嚴刑拷打，你的選擇是什麼？
⋯⋯嗶嗶，超過三十秒未做決定，進入遊戲動畫時間，本袋熊幫各位選擇嚴刑拷打。在接下來的專欄裡，我們會相對徹底的解構共產主義，尤其是提供相對詳細的理論講解，幫助大家快速登入共產主義Online，理解它的先驗假設和邏輯推導以及它以此為基礎的行動方案。除此之外，我們也會對這套理論做出建設性批判，指出問題，並對此進行討論。
馬克思所建立的體系極為宏大，參拜時務必嚴肅。在這個章節，我的解說將分成「哲學上的馬克思」與「經濟學上的馬克思」兩個部分，前者是他的思想基礎，後者是他的分析和結論。掌握了這兩個基本點，也就抓到了共產主義的大致輪廓。有了輪廓，後面我們在討論共產主義的理論缺陷時，大家才能比較快上手；之後我們在討論中國共產黨的問題時，各位也能比較快發現要害。
我個人的一個小小願望，是做一個山寨版的普羅米修斯。我自己在閱讀共產主義理論著作時吃了很多苦頭，必須說這些神奇寶貝的寫作手法絕大部分很焚琴煮鶴，對普通讀者非常不友好。於是，我總是在思考有沒有比較嘻笑怒罵的技巧可以降低一般人認識共產主義的負擔。
有鑑於共產主義不明覺厲的專業術語眾多，學者們爭論起來往往口水四濺，沒有受過培訓的門外漢會感覺自己參加了一場甲骨文研討會，因此在這個專欄裡，本袋熊將充當各位的智能小助手，我會盡量用平易近人的語言去解釋共產主義的許多概念，以及這些概念背後的邏輯。
我們不可能在學會爬之前學會走路，如果實在覺得霧失樓臺，月迷津渡，有種文組學生做微積分題目的挫折，我會建議大家踴躍閱讀一些哲學和經濟學相關的書籍，尤其是黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）、費爾巴哈（Friedrich Feuerbach）、亞當・斯密（Adam Smith）以及李嘉圖（David Ricardo）的著作，他們構成了馬克思繼承與批判的核心，掌握了這四個人的思想，對理解馬克思很有幫助。
好的，繫上安全帶，我們要衝鋒了。講解開始，袋熊先生再次懇請各位兄弟姐妹父老鄉親把以下這些馬克思主義的基本概念記起來，因為這些概念十分重要，若有疏漏，我們後面會開始雞同鴨講。因此為了溝通上的方便，以下概念務必牢記。
哲學上的馬克思
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一起走過新創荒漠，「第一島鏈新創對話論壇」10月登場！立即報名，攜手共構臺灣新創雨林生態系
我們想讓你知道的是
今年10月24日中小企業開發公司資鼎將攜手關鍵評論網，舉辦「第一島鏈新創英雄會」新創論壇，邀請臺灣重點新創企業家、證交所長官與賴副總統等重量級人物對談，從新創實務與國家發展的角度，深入探討臺灣新創生態系的過去與未來。活動席次有限，立即點擊報名吧！
多年來在政府、企業與新創社群的共同努力下，臺灣創新創業生態系的發展日漸蓬勃，先前不僅有如沛星互動科技（Appier）、睿能創意（Gogoro）等臺灣在地的新創獨角獸成功登陸日本、美國等資本市場的案例；近年也能看見如曙客（FunNow）、酷遊天（KKDay）等後起的新創團隊開始於國際市場展露頭角。若與十多年前相比，以「荒漠到雨林」形容臺灣新創環境一路以來的變遷也不為過。不過，若想在「以創新驅動成長」的未來世界中站穩腳步，這些轉變只是開始，如何持續創造新創能量的正向循環、走向國際才是臺灣新創永續發展的真正關鍵。
邁向智慧科技島：「環境」是臺灣新創生態系正向循環的關鍵
新創企業就像一顆顆生機蓬勃的種子，想要風光收成，除了長時間持續澆灌，更需要維持土質的營養及留意氣候環境的變化。所以除了持續提供新創企業人才與資金支持，如何透過加速器、創投資金驅動整體新創技術、乃至於文化的「環境」改變，才是啟動新創循環與永續發展的重中之重。
今年10月24日，資鼎創投將攜手關鍵評論網，在松菸誠品表演廳舉辦「第一島鏈新創對話：打造智慧島嶼，啟動成長引擎」新創論壇，以匯聚產業新創的關鍵力量、推動臺灣朝向「智慧科技島」為引，邀請臺灣重點新創企業家、證交所長官與賴副總統等重量級人物蒞臨對談，從新創實務、資本市場、國家發展等不同面相，探討臺灣新創生態系的發展策略與未來可能。
國內重點新創與國政官員共同與會，啟動臺灣新創生態引擎！
在新創實務領域，活動邀請到TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉、凱鈿行動科技創辦人蘇柏州兩位新創創業家，談談他們如何一步一步完成事業規劃、資金尋募、國際市場開發等事業發展歷程；除此之外，活動也邀請到倚天酷碁總經理鍾逸鈞，揭示倚天酷碁的內部創業之旅，以及年中登上證交所創新板掛牌的挑戰與心路歷程；最後在籌資面向的部分，我們也邀請到臺灣證券交易所分享，聊聊2021年增設的「創新板」如何替臺灣新創加速籌資、吸引國外新創來台，再藉此匯聚更龐大的創新能量。
另一方面，面對AI科技興起、地緣政治緊張、國際供應鏈重組等全球挑戰，臺灣除了透過資金、人才維繫國家內部的新創發展動力，更需要國家政策、資源的重點挹注，對內整合法規與市場、向外深化國際合作關係，形成強而有力的指引。因此，活動最後特別邀請賴副總統出席，從他提出的「國家希望工程」國政藍圖出發，探討國家在產業創新、科技創新、創新創業的新創雨林裡，還能提供哪些實質幫助。
不管是想探究臺灣新創生態的發展、政策資源的走向，還是欲一窺前人的創業、轉型經驗，從中汲取知識養分，本場「第一島鏈新創英雄會」絕對是你不可以錯過的新創盛會！
第一島鏈新創對話論壇活動詳細資訊
活動名稱：第一島鏈新創對話：打造智慧島嶼，啟動成長引擎
活動時間：10月24日（二） 10：30－12：30
活動地點：松菸誠品表演廳（臺北市信義區菸廠路88號B1）
活動網站：https://www.accupass.com/event/2310040707573833671940