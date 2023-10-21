【為何共產主義不可行】1：馬克思問黑格爾——你的上帝在奸笑，你看到了嗎？

好的，歡迎回到參謀本部，目前的情況是這樣的，我們抓到了一整車的共產主義理論家，此時遊戲視窗跳出，你面前有兩個選項，按鈕A原地釋放，按鈕B嚴刑拷打，你的選擇是什麼？

⋯⋯嗶嗶，超過三十秒未做決定，進入遊戲動畫時間，本袋熊幫各位選擇嚴刑拷打。在接下來的專欄裡，我們會相對徹底的解構共產主義，尤其是提供相對詳細的理論講解，幫助大家快速登入共產主義Online，理解它的先驗假設和邏輯推導以及它以此為基礎的行動方案。除此之外，我們也會對這套理論做出建設性批判，指出問題，並對此進行討論。

馬克思所建立的體系極為宏大，參拜時務必嚴肅。在這個章節，我的解說將分成「哲學上的馬克思」與「經濟學上的馬克思」兩個部分，前者是他的思想基礎，後者是他的分析和結論。掌握了這兩個基本點，也就抓到了共產主義的大致輪廓。有了輪廓，後面我們在討論共產主義的理論缺陷時，大家才能比較快上手；之後我們在討論中國共產黨的問題時，各位也能比較快發現要害。

我個人的一個小小願望，是做一個山寨版的普羅米修斯。我自己在閱讀共產主義理論著作時吃了很多苦頭，必須說這些神奇寶貝的寫作手法絕大部分很焚琴煮鶴，對普通讀者非常不友好。於是，我總是在思考有沒有比較嘻笑怒罵的技巧可以降低一般人認識共產主義的負擔。

有鑑於共產主義不明覺厲的專業術語眾多，學者們爭論起來往往口水四濺，沒有受過培訓的門外漢會感覺自己參加了一場甲骨文研討會，因此在這個專欄裡，本袋熊將充當各位的智能小助手，我會盡量用平易近人的語言去解釋共產主義的許多概念，以及這些概念背後的邏輯。

我們不可能在學會爬之前學會走路，如果實在覺得霧失樓臺，月迷津渡，有種文組學生做微積分題目的挫折，我會建議大家踴躍閱讀一些哲學和經濟學相關的書籍，尤其是黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）、費爾巴哈（Friedrich Feuerbach）、亞當・斯密（Adam Smith）以及李嘉圖（David Ricardo）的著作，他們構成了馬克思繼承與批判的核心，掌握了這四個人的思想，對理解馬克思很有幫助。

好的，繫上安全帶，我們要衝鋒了。講解開始，袋熊先生再次懇請各位兄弟姐妹父老鄉親把以下這些馬克思主義的基本概念記起來，因為這些概念十分重要，若有疏漏，我們後面會開始雞同鴨講。因此為了溝通上的方便，以下概念務必牢記。

哲學上的馬克思