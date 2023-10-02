如何在任何場合都能自信說話？史丹佛大學溝通專家教你「即興演講」的秘訣
我們想讓你知道的是
你是否曾經遇到過這樣的情況，你被突然要求在一個會議上發言，或者在一個聚會上介紹自己，或者在一個特殊的場合中致詞，但是你卻沒有任何準備，你感到非常緊張和不知所措，你不知道該說什麼、怎麼說、或者為什麼說？今天，我要介紹史丹佛大學的溝通專家，來解決這個問題。
文：悠緣船帆
你是否曾經遇到過這樣的情況，你被突然要求在一個會議上發言，或者在一個聚會上介紹自己，或者在一個特殊的場合中致詞，但是你卻沒有任何準備，你感到非常緊張和不知所措，你不知道該說什麼、怎麼說、或者為什麼說？
如果你的答案是肯定的，那麼你不是一個人。很多人都害怕或者不擅長即興演講，也就是在沒有準備的情況下，回答問題或發表意見。
但是，即興演講是我們日常生活和工作中，非常重要而且常見的一種溝通形式，它可以影響我們的學習、職業、人際關係和自信心。所以，我們必須學會如何在任何場合都能自信地說話。
那麼，如何學習即興演講呢？有沒有什麼秘訣或者技巧可以幫助我們呢？答案是肯定的。今天，我要跟你分享一位溝通專家的秘訣，他就是Matt Abrahams，他是一位溝通專家和教授。
Matt Abrahams出版了一本新書《Think Fast, Talk Smart: How to Master Spontaneous Speaking in Any Situation》，他在這本書中介紹了很多即興演講的原則、步驟、結構和技巧，可以幫助你在沒有準備的情況下，快速地創造出有邏輯和有影響力的訊息。
即興演講的定義和重要性
首先，讓我們來看看什麼是即興演講，以及為什麼它是如此重要。Matt Abrahams在他的書中定義了即興演講為「在沒有或者很少準備的情況下，用言語來回應或者創造一個情境」。這個定義包括了很多不同的場合和目的，例如：
- 回答問題，例如在一個面試、考試、或者會議中
- 發表意見，例如在一個討論、辯論、或者評論中
- 做自我介紹，例如在一個聚會、活動、或者網絡平台中
- 致辭或者祝賀，例如在一個婚禮、生日、或者畢業典禮中
- 說故事或者開玩笑，例如在一個派對、演講、或者播客中
你可以看到，即興演講是我們日常生活和工作中非常常見的一種溝通形式，它可以發生在任何時間、任何地點、任何人群。而且，即興演講也是非常重要的一種溝通形式，它可以影響我們的學習、職業、人際關係和自信心。例如：
- 學習方面，即興演講可以幫助我們提高我們的思維能力、記憶力和表達力，讓我們能夠更好地理解和應用我們所學習的知識和技能
- 職業方面，即興演講可以幫助我們展示我們的專業水平、領導風格和團隊精神，讓我們能夠更好地完成我們的工作任務和目標
- 人際關係方面，即興演講可以幫助我們建立我們的信任度、吸引力和影響力，讓我們能夠更好地與他人溝通和合作
- 自信心方面，即興演講可以幫助我們克服我們的恐懼和不安，讓我們能夠更好地表達自己和實現自己
所以，你可以看到，即興演講是一種非常有用和有價值的溝通形式，它可以幫助我們在各種場合中都能自信地說話。但是，如何才能學會即興演講呢？有沒有什麼秘訣或者技巧可以幫助我們呢？接下來，我要跟你分享Matt Abrahams的秘訣，他在他的書中介紹了一個非常簡單而有效的方法。
即興演講的方法
Matt Abrahams在他的書中提出的一個記憶法，它代表了即興演講的六個步驟，Shift, Pause, oops, Respond, Tell a story or use an analogy, Summarize。這六個步驟分別涵蓋了即興演講中的心態方面和訊息方面，讓我們來看看它們各自的含義和作用。
- 心態方面，第一個步驟是S，它代表了Shift
這意味著我們要改變我們對即興演講的看法，從一種恐懼和抵抗的心態，轉變成一種積極和開放的心態。我們要把即興演講看作是一種機會，而不是一種威脅；一種連接，而不是一種考驗；一種探索，而不是一種表演。這樣可以幫助我們減少我們的壓力和焦慮，並且增加我們的興趣和動力。
- 第二個步驟是 P，它代表了Pause
這意味著我們要在即興演講之前，給自己一點時間來冷靜和思考。我們不要急於開口說話，而是要深呼吸、微笑、或者重複一些正面的話語，來減少我們的緊張感和焦慮感。我們也要利用這段時間來分析我們的聽眾、目的和情境，來確定我們要傳遞什麼訊息。
- 第三個步驟是O，它代表了Oops
這意味著我們要學會接受並處理我們在即興演講中可能會犯的錯誤。我們要意識到錯誤是正常且無可避免的，而且往往沒有我們想像中那麼嚴重。我們要把錯誤看作是missed takes，就像在拍電影時需要重拍一些鏡頭一樣。我們可以通過道歉、更正、或者幽默來彌補我們的錯誤，並且繼續往前走。
- 訊息方面，第四個步驟是R，它代表了Respond
這意味著我們要根據我們在暫停時分析的聽眾、目的和情境，來回答問題或發表意見。我們要確保我們的回答或意見是清晰、簡潔、相關和有價值的。我們也要避免使用模糊、冗長、或者不恰當的語言。
- 第五個步驟是T，它代表了Tell a story or use an analogy
這意味著我們要用故事或者類比來增強我們的訊息。故事或者類比可以幫助我們吸引聽眾的注意力、情感和記憶，並且讓我們的訊息更加生動、有趣和有說服力。我們要選擇一些與我們的訊息相關、有意義和有趣的故事或者類比，並且用簡單的語言來描述它們。
- 第六個步驟是S，它代表了Summarize
這意味著我們要在即興演講的結尾，重申我們的主要訊息，並且提出一個行動呼籲或者一個問題，來促進聽眾的反應或者互動。這樣可以幫助我們鞏固我們的訊息，並且結束我們的即興演講。
即興演講的結構和技巧
即興演講的結構和技巧是非常重要的，因為它們可以幫助我們在沒有準備的情況下，快速地創造出有邏輯和有影響力的訊息。Matt Abrahams 在他的書中介紹了很多不同的結構和技巧，適用於不同的場合和目的。例如：
如果你要做一個簡短的自我介紹，你可以使用這個結構，姓名 + 職業 + 興趣 + 目標。
這個結構可以幫助你向聽眾展示你是誰、你做什麼、你喜歡什麼、你想要什麼。例如，你可以說：「大家好，我叫 Matt Abrahams，我是一位溝通專家和教授。我喜歡學習和教授溝通技巧，尤其是即興演講。我的目標是幫助更多的人在任何場合都能自信地說話。」
如果你要做一個商業或者創業的提案，你可以使用這個結構，問題 + 解決方案 + 優勢 + 行動呼籲。
這個結構可以幫助你向聽眾展示你要解決的問題是什麼、你的解決方案是什麼、你的解決方案有什麼優勢、你希望聽眾做什麼。
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45