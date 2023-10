如何在任何場合都能自信說話？史丹佛大學溝通專家教你「即興演講」的秘訣

文:悠緣船帆

你是否曾經遇到過這樣的情況,你被突然要求在一個會議上發言,或者在一個聚會上介紹自己,或者在一個特殊的場合中致詞,但是你卻沒有任何準備,你感到非常緊張和不知所措,你不知道該說什麼、怎麼說、或者為什麼說?

如果你的答案是肯定的,那麼你不是一個人。很多人都害怕或者不擅長即興演講,也就是在沒有準備的情況下,回答問題或發表意見。

但是,即興演講是我們日常生活和工作中,非常重要而且常見的一種溝通形式,它可以影響我們的學習、職業、人際關係和自信心。所以,我們必須學會如何在任何場合都能自信地說話。

那麼,如何學習即興演講呢?有沒有什麼秘訣或者技巧可以幫助我們呢?答案是肯定的。今天,我要跟你分享一位溝通專家的秘訣,他就是Matt Abrahams,他是一位溝通專家和教授。

Matt Abrahams出版了一本新書《Think Fast, Talk Smart: How to Master Spontaneous Speaking in Any Situation》,他在這本書中介紹了很多即興演講的原則、步驟、結構和技巧,可以幫助你在沒有準備的情況下,快速地創造出有邏輯和有影響力的訊息。

即興演講的定義和重要性

首先,讓我們來看看什麼是即興演講,以及為什麼它是如此重要。Matt Abrahams在他的書中定義了即興演講為「在沒有或者很少準備的情況下,用言語來回應或者創造一個情境」。這個定義包括了很多不同的場合和目的,例如:

回答問題,例如在一個面試、考試、或者會議中

發表意見,例如在一個討論、辯論、或者評論中

做自我介紹,例如在一個聚會、活動、或者網絡平台中

致辭或者祝賀,例如在一個婚禮、生日、或者畢業典禮中

說故事或者開玩笑,例如在一個派對、演講、或者播客中

你可以看到,即興演講是我們日常生活和工作中非常常見的一種溝通形式,它可以發生在任何時間、任何地點、任何人群。而且,即興演講也是非常重要的一種溝通形式,它可以影響我們的學習、職業、人際關係和自信心。例如:

學習方面,即興演講可以幫助我們提高我們的思維能力、記憶力和表達力,讓我們能夠更好地理解和應用我們所學習的知識和技能

職業方面,即興演講可以幫助我們展示我們的專業水平、領導風格和團隊精神,讓我們能夠更好地完成我們的工作任務和目標

人際關係方面,即興演講可以幫助我們建立我們的信任度、吸引力和影響力,讓我們能夠更好地與他人溝通和合作

自信心方面,即興演講可以幫助我們克服我們的恐懼和不安,讓我們能夠更好地表達自己和實現自己

所以,你可以看到,即興演講是一種非常有用和有價值的溝通形式,它可以幫助我們在各種場合中都能自信地說話。但是,如何才能學會即興演講呢?有沒有什麼秘訣或者技巧可以幫助我們呢?接下來,我要跟你分享Matt Abrahams的秘訣,他在他的書中介紹了一個非常簡單而有效的方法。

即興演講的方法

Matt Abrahams在他的書中提出的一個記憶法,它代表了即興演講的六個步驟,Shift, Pause, oops, Respond, Tell a story or use an analogy, Summarize。這六個步驟分別涵蓋了即興演講中的心態方面和訊息方面,讓我們來看看它們各自的含義和作用。

心態方面,第一個步驟是S,它代表了Shift

這意味著我們要改變我們對即興演講的看法,從一種恐懼和抵抗的心態,轉變成一種積極和開放的心態。我們要把即興演講看作是一種機會,而不是一種威脅;一種連接,而不是一種考驗;一種探索,而不是一種表演。這樣可以幫助我們減少我們的壓力和焦慮,並且增加我們的興趣和動力。

第二個步驟是 P,它代表了Pause

這意味著我們要在即興演講之前,給自己一點時間來冷靜和思考。我們不要急於開口說話,而是要深呼吸、微笑、或者重複一些正面的話語,來減少我們的緊張感和焦慮感。我們也要利用這段時間來分析我們的聽眾、目的和情境,來確定我們要傳遞什麼訊息。

第三個步驟是O,它代表了Oops

這意味著我們要學會接受並處理我們在即興演講中可能會犯的錯誤。我們要意識到錯誤是正常且無可避免的,而且往往沒有我們想像中那麼嚴重。我們要把錯誤看作是missed takes,就像在拍電影時需要重拍一些鏡頭一樣。我們可以通過道歉、更正、或者幽默來彌補我們的錯誤,並且繼續往前走。

訊息方面,第四個步驟是R,它代表了Respond

這意味著我們要根據我們在暫停時分析的聽眾、目的和情境,來回答問題或發表意見。我們要確保我們的回答或意見是清晰、簡潔、相關和有價值的。我們也要避免使用模糊、冗長、或者不恰當的語言。

第五個步驟是T,它代表了Tell a story or use an analogy

這意味著我們要用故事或者類比來增強我們的訊息。故事或者類比可以幫助我們吸引聽眾的注意力、情感和記憶,並且讓我們的訊息更加生動、有趣和有說服力。我們要選擇一些與我們的訊息相關、有意義和有趣的故事或者類比,並且用簡單的語言來描述它們。

第六個步驟是S,它代表了Summarize

這意味著我們要在即興演講的結尾,重申我們的主要訊息,並且提出一個行動呼籲或者一個問題,來促進聽眾的反應或者互動。這樣可以幫助我們鞏固我們的訊息,並且結束我們的即興演講。

即興演講的結構和技巧

即興演講的結構和技巧是非常重要的,因為它們可以幫助我們在沒有準備的情況下,快速地創造出有邏輯和有影響力的訊息。Matt Abrahams 在他的書中介紹了很多不同的結構和技巧,適用於不同的場合和目的。例如:

如果你要做一個簡短的自我介紹,你可以使用這個結構,姓名 + 職業 + 興趣 + 目標。

這個結構可以幫助你向聽眾展示你是誰、你做什麼、你喜歡什麼、你想要什麼。例如,你可以說:「大家好,我叫 Matt Abrahams,我是一位溝通專家和教授。我喜歡學習和教授溝通技巧,尤其是即興演講。我的目標是幫助更多的人在任何場合都能自信地說話。」

如果你要做一個商業或者創業的提案,你可以使用這個結構,問題 + 解決方案 + 優勢 + 行動呼籲。

這個結構可以幫助你向聽眾展示你要解決的問題是什麼、你的解決方案是什麼、你的解決方案有什麼優勢、你希望聽眾做什麼。