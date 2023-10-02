如何在任何場合都能自信說話？史丹佛大學溝通專家教你「即興演講」的秘訣

文：悠緣船帆

你是否曾經遇到過這樣的情況，你被突然要求在一個會議上發言，或者在一個聚會上介紹自己，或者在一個特殊的場合中致詞，但是你卻沒有任何準備，你感到非常緊張和不知所措，你不知道該說什麼、怎麼說、或者為什麼說？

如果你的答案是肯定的，那麼你不是一個人。很多人都害怕或者不擅長即興演講，也就是在沒有準備的情況下，回答問題或發表意見。

但是，即興演講是我們日常生活和工作中，非常重要而且常見的一種溝通形式，它可以影響我們的學習、職業、人際關係和自信心。所以，我們必須學會如何在任何場合都能自信地說話。

那麼，如何學習即興演講呢？有沒有什麼秘訣或者技巧可以幫助我們呢？答案是肯定的。今天，我要跟你分享一位溝通專家的秘訣，他就是Matt Abrahams，他是一位溝通專家和教授。

Matt Abrahams出版了一本新書《Think Fast, Talk Smart: How to Master Spontaneous Speaking in Any Situation》，他在這本書中介紹了很多即興演講的原則、步驟、結構和技巧，可以幫助你在沒有準備的情況下，快速地創造出有邏輯和有影響力的訊息。

即興演講的定義和重要性

首先，讓我們來看看什麼是即興演講，以及為什麼它是如此重要。Matt Abrahams在他的書中定義了即興演講為「在沒有或者很少準備的情況下，用言語來回應或者創造一個情境」。這個定義包括了很多不同的場合和目的，例如：

回答問題，例如在一個面試、考試、或者會議中

發表意見，例如在一個討論、辯論、或者評論中

做自我介紹，例如在一個聚會、活動、或者網絡平台中

致辭或者祝賀，例如在一個婚禮、生日、或者畢業典禮中

說故事或者開玩笑，例如在一個派對、演講、或者播客中

你可以看到，即興演講是我們日常生活和工作中非常常見的一種溝通形式，它可以發生在任何時間、任何地點、任何人群。而且，即興演講也是非常重要的一種溝通形式，它可以影響我們的學習、職業、人際關係和自信心。例如：

學習方面，即興演講可以幫助我們提高我們的思維能力、記憶力和表達力，讓我們能夠更好地理解和應用我們所學習的知識和技能

職業方面，即興演講可以幫助我們展示我們的專業水平、領導風格和團隊精神，讓我們能夠更好地完成我們的工作任務和目標

人際關係方面，即興演講可以幫助我們建立我們的信任度、吸引力和影響力，讓我們能夠更好地與他人溝通和合作

自信心方面，即興演講可以幫助我們克服我們的恐懼和不安，讓我們能夠更好地表達自己和實現自己

所以，你可以看到，即興演講是一種非常有用和有價值的溝通形式，它可以幫助我們在各種場合中都能自信地說話。但是，如何才能學會即興演講呢？有沒有什麼秘訣或者技巧可以幫助我們呢？接下來，我要跟你分享Matt Abrahams的秘訣，他在他的書中介紹了一個非常簡單而有效的方法。

即興演講的方法

Matt Abrahams在他的書中提出的一個記憶法，它代表了即興演講的六個步驟，Shift, Pause, oops, Respond, Tell a story or use an analogy, Summarize。這六個步驟分別涵蓋了即興演講中的心態方面和訊息方面，讓我們來看看它們各自的含義和作用。

心態方面，第一個步驟是S，它代表了Shift

這意味著我們要改變我們對即興演講的看法，從一種恐懼和抵抗的心態，轉變成一種積極和開放的心態。我們要把即興演講看作是一種機會，而不是一種威脅；一種連接，而不是一種考驗；一種探索，而不是一種表演。這樣可以幫助我們減少我們的壓力和焦慮，並且增加我們的興趣和動力。

第二個步驟是 P，它代表了Pause

這意味著我們要在即興演講之前，給自己一點時間來冷靜和思考。我們不要急於開口說話，而是要深呼吸、微笑、或者重複一些正面的話語，來減少我們的緊張感和焦慮感。我們也要利用這段時間來分析我們的聽眾、目的和情境，來確定我們要傳遞什麼訊息。

第三個步驟是O，它代表了Oops

這意味著我們要學會接受並處理我們在即興演講中可能會犯的錯誤。我們要意識到錯誤是正常且無可避免的，而且往往沒有我們想像中那麼嚴重。我們要把錯誤看作是missed takes，就像在拍電影時需要重拍一些鏡頭一樣。我們可以通過道歉、更正、或者幽默來彌補我們的錯誤，並且繼續往前走。

訊息方面，第四個步驟是R，它代表了Respond

這意味著我們要根據我們在暫停時分析的聽眾、目的和情境，來回答問題或發表意見。我們要確保我們的回答或意見是清晰、簡潔、相關和有價值的。我們也要避免使用模糊、冗長、或者不恰當的語言。

第五個步驟是T，它代表了Tell a story or use an analogy

這意味著我們要用故事或者類比來增強我們的訊息。故事或者類比可以幫助我們吸引聽眾的注意力、情感和記憶，並且讓我們的訊息更加生動、有趣和有說服力。我們要選擇一些與我們的訊息相關、有意義和有趣的故事或者類比，並且用簡單的語言來描述它們。

第六個步驟是S，它代表了Summarize

這意味著我們要在即興演講的結尾，重申我們的主要訊息，並且提出一個行動呼籲或者一個問題，來促進聽眾的反應或者互動。這樣可以幫助我們鞏固我們的訊息，並且結束我們的即興演講。

即興演講的結構和技巧

即興演講的結構和技巧是非常重要的，因為它們可以幫助我們在沒有準備的情況下，快速地創造出有邏輯和有影響力的訊息。Matt Abrahams 在他的書中介紹了很多不同的結構和技巧，適用於不同的場合和目的。例如：

如果你要做一個簡短的自我介紹，你可以使用這個結構，姓名 + 職業 + 興趣 + 目標。

這個結構可以幫助你向聽眾展示你是誰、你做什麼、你喜歡什麼、你想要什麼。例如，你可以說：「大家好，我叫 Matt Abrahams，我是一位溝通專家和教授。我喜歡學習和教授溝通技巧，尤其是即興演講。我的目標是幫助更多的人在任何場合都能自信地說話。」

如果你要做一個商業或者創業的提案，你可以使用這個結構，問題 + 解決方案 + 優勢 + 行動呼籲。

這個結構可以幫助你向聽眾展示你要解決的問題是什麼、你的解決方案是什麼、你的解決方案有什麼優勢、你希望聽眾做什麼。