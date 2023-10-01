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TNL+ 2023/10/01,
歷史

春秋吳國名場面「專諸刺王僚」，可謂是「蠻夷」開創中國刺客歷史的先河

春秋吳國名場面「專諸刺王僚」，可謂是「蠻夷」開創中國刺客歷史的先河
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

吳楚爭霸，楚國幾乎被吳國全滅，全靠申包胥搬來秦國救兵，才避免被滅的厄運。再到了吳越爭霸，一個剛剛才當上霸主的吳國，居然被越國全滅。吳國在十年前還是中原霸主，十年後居然變成了春秋歷史中第一個被滅的龐然大國，令人極度震撼。

日前，我偶爾翻看1997年的香港TVB的古裝片《大刺客》，出人意料地好看。這部35集的劇集由七個單元組成，分別說中國歷史上的刺客事件。儘管在播放時收視不佳乃至被變相腰斬（播出六個單元後，第七個單元過了一年多才在非黃金時段播出），但無論改編和演員的演出都非常精彩，實屬滄海遺珠。

當然，筆者這裡不是說文藝，而是有感而發，說一說《大刺客》中的第一個故事，即「專諸刺王僚」。這是我最喜歡的歷史時段中的重要一段，所以專門寫一下感想。

傳統上，普通中國人認識春秋戰國歷史，不是看《春秋》、《左傳》、《史記》，而是看《東周列國志》。在《東周列國志》的敘事中，春秋階段的故事分三個時期，它們有不同的主軸。

第一個時期的主軸是各周朝封國以及周朝王庭之間的鬥爭，我們可以視為漢人國家之間的爭鬥（嚴格說，漢朝之後才有漢人之稱，這裡以漢人通稱是為了指代方便。同理，不少歷史學者說到「蒙古人」也指代蒙古人的祖宗，儘管蒙古人這個詞很後才出現）。

所以，在開篇，都是周平王東遷，鄭莊公小霸，齊桓公稱霸，以及宋國、魯國、衛國、陳國、蔡國等「漢人國家」之間的事。其中宋國是商人的後代，但到了春秋，基本上「周化」了。

在齊桓公稱霸後期，漢人世界出現了一個奇怪的新角色，那就是楚國。此後不久，就進入了第二個時期的主軸，即晉楚爭霸。楚國是「蠻夷之國」，自稱「楚王」，不用周朝冊封。用「王」的稱呼，意味與周朝平起平坐。這在一眾漢人諸侯國中當然是個異類。

事實上，楚國更應該是個「苗人國家」。苗人的傳統活動地帶在湖北、湖南等長江中游兩湖流域。它們向北擴散進入河南南部。傳說中，三苗以蚩尤為首領，在河南南部一帶被黃帝擊敗。三苗推斷就是向北擴散的苗人。楚國是三苗的後裔或近支，在兩湖流域重新壯大，終於可以捲土重來。

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