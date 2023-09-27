林秉樞施暴案定讞，只要再服刑14天，高嘉瑜：難以弭平傷害、只會讓加害者更囂張

扣掉羈押天數，林秉樞只要關14天

（中央社）林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜等案，高院判處計2年10月徒刑，而他未提上訴，全案定讞。高嘉瑜今（27）日受訪說，扣掉被羈押期間，這樣劣跡斑斑的人如果只要關14天就沒事，難以弭平受害者的傷害，只會讓加害者更加囂張。

林秉樞施暴高嘉瑜等案，台灣高等法院7月間認定構成13罪，判處計2年10月徒刑，其中，可提上訴的傷害及偽造文書等罪部分，高院26日深夜證實他未提上訴，已全案定讞。

對此，高嘉瑜今天在立法院受訪表示，扣掉林秉樞被羈押的日子，最後只要關14天，這對社會上多數的受害者而言，都會認為現在的司法，其實對於受害者的傷害難以弭平，只會讓加害者更加囂張、逍遙法外。

媒體追問，二審法院宣判後，是否沒有再提上訴；高嘉瑜說，她跟律師討論後，認為依照速審法的相關規定，上訴後也難以改變刑度，所以其實沒有實益。

高嘉瑜提到，以林秉樞過去的種種行為及行徑，並沒有悔意，也沒有讓多數受害者，得到任何不管是有形或無形的道歉，在司法上，也難以讓他受到該有的懲罰，這對受害者來說是最不能接受的。

高嘉瑜說，她會透過修法，保護更多的受害者，讓這樣的事情不要再發生，也希望有更完善的制度，幫助這些受害者，勇敢站出來。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君