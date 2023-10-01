認識日本刀刃紋：什麼是「鑑刀三鐵則」？刃紋變化會影響刀的好壞嗎？

文：腰物奉行

日本刀的刃區（鋒利面、雲白色狀）之刃紋造型，可概分為直刃，其他則統稱為亂刃。而亂刃中又可細分出灣刃（波浪狀）、丁子（香料丁香）刃、互之目亂刃（圓頭山峰相連狀），再以此為基礎細分出各種變化的刃紋（詳圖請上網查閱，不在此贅述）。

Photo Credit: 截圖自作者

鑑刀三鐵則

在進行日本刀鑑定時，有所謂的鑑刀三鐵則。

由刀姿能推斷出年代 由地肌能分辨地方（古日本國別）及刀工所屬集團或類似工（同然） 由刃紋則能推斷可能的刀匠

其中，刃紋燒製技巧最能呈現出刀匠個性。要注意的是，即使同一個刀匠，燒製同樣刃紋時也無法每一把燒的一模一樣，這也是手工刀的價值所在。

剛入門愛刀家要觀察的是整個匂口變化有無有連貫，其實不必強記刃紋變化。當然，時間太多的朋友可以嘗試去背下所有刃紋特徵，現存刀粗估約有200萬把之譜阿。

雖然偷懶請大家自己去上網查資料，還是有責任整理一下簡要鑑別刃紋年代要領如下：

一、 直刃：奈良時代正倉院之直刀御物起，直到現代。燒的最好的是山城國、大和國及其分支刀工等等，到室町時期為止，多以直刃為主。

Photo Credit: 截圖自作者

二、 亂刃：古刀期的亂刃是自平安時期起、鐮倉初期為止（因為已經後無來者，向來是現代刀匠的復古目標）。備前國的刀工群及同時期的伯耆國安綱（鬼切）、山城鍛冶等等出現很多亂刃名刀，又以古備前時期作品最成熟。

丁子

鐮倉初期起南北朝止，備前國一文字派燒刃特色為此（亦為現代刀匠的復古目標）。到了鐮倉中期他們還發展出以匂為主所謂的重花丁子，堪稱最華美的刃紋之一。同期的備前國以光忠為祖的長船派，亦以丁子為主、加上互之目交互呈現的刃紋獨樹一格。

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互之目

鐮倉末期至今日最被廣泛燒製者。室町時期最流行此刃紋，以美濃國的刀工燒的最好。二代孫六兼元還發展出尖頭互之目、又名三本杉刃紋。從鐮倉末期相模國的相州傳名刀匠正宗，則以灣刃為主、互之目及亂刃交互呈現的刃紋，影響諸弟子（正宗十哲）及山城國長谷部國重。最後還延伸發展出所謂的皆燒刃來。

最長壽也最耐看的刃紋即直刃

以時代觀之，最早被製造出來的日本刀多為直刃，正倉院（天皇寶庫）中大量藏品即為明證。而了解到它是最古老刃紋的同時，直刃還能在各個時代繼續流行直到現代。

換句話說直刃被稱為最長壽的刃紋也不為過。直刃概分為三種，自刀鋒起算到鎬菱線為止，佔約三分之一面積寬度者為寬（粗）直刃、再窄一點的叫細直刃、細到快到刀鋒者叫絲直刃。

Photo Credit: 截圖自作者 鎌倉時期直刃太刀例

常人認為直刃最簡單燒製，實際上正好相反。根據佐藤寒山博士的說法，直刃的確最難燒製。就如同不用尺，徒手拿筆劃直線一樣。要畫的又直又不能中斷、中間不能有分叉及重複塗改不簡單。

而且燒出來的直刃，又不能像拙作中〈從登錄制度看日本刀的資格……以軍刀為中心〉所揭、過於機械化的假刀刃紋例，失去藝術品所有之美感。

燒製亂刃的話，有時一點點失敗還能掩蓋一番看不太出來，直刃則完全無險可守、難就難在這裡。故沒有擁有很高技巧的刀匠是不敢任意嘗試直刃的，君不見有資格打造給伊勢神宮（最高神格）的奉納刀或仿造正倉院之御物，往往是人間國寶不然至少也是個無鑑查刀匠。

刃紋中變化（刃中の働き）重要乎

再來談一談刃紋中變化（暫譯、日文為働きhataraki），如各位所知有所謂砂流、金筋、銀筋、稻妻、湯走（詳圖請翻閱各類刀書或網頁，不在此贅述）等等。這些變化，都被認為是相州傳所特有技巧。

故如果砂流、金筋出現很多的刀，就被認定為相州傳中上位刀工的優秀作品。造成幕末時期（新新刀）為了呈現這種效果，常見有刀匠故意打出看起來地肌很大一塊一塊的、其中混入其他雜鐵，看起來金筋等等變化豐富的地景的刀。

有的刀看起來全部都是刃紋變化，多到甚至於連刀鋒中最重要的匂口都看不見了。這都是愛刀家們對相州傳過於偏好，所造成本末倒置的現象。個人認為刃紋變化只是增添美術感成份之一，對刀整體而言不是很必要，是故不必太刻意去分別或強記它們的。

有人會問：「那麼刃紋變化到底重不重要、會不會影響刀的好壞呢？」

如同前作〈科學層面觀日本刀〉所論述，「匂口」的優劣才能決定刀的好壞，而刃紋變化應被視為是匂口的裝飾才對。舉例來說，一位皮膚美到吹彈可破的素顏美女，雖已夠美的了，但如能加上粉底、眼影、唇膏等化妝品是會更有加分作用的。

這素顏正如同匂口、而化妝品就是刃紋變化。但化妝過了頭成了國劇臉譜，那可就……難以想像的另類美吧！只能這樣說了。無論畫龍點睛或是畫蛇添足，還是要告訴大家，裝飾品就是裝飾品，別忘記了最重要的主角還是能決定一把刀之好壞的匂口。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：日本刀刃紋基本認識 其一

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航