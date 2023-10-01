認識日本刀刃紋：什麼是「鑑刀三鐵則」？刃紋變化會影響刀的好壞嗎？
我們想讓你知道的是
以時代觀之，最早被製造出來的日本刀多為直刃，正倉院（天皇寶庫）中大量藏品即為明證。而了解到它是最古老刃紋的同時，直刃還能在各個時代繼續流行直到現代。換句話說直刃被稱為最長壽的刃紋也不為過。
文：腰物奉行
日本刀的刃區（鋒利面、雲白色狀）之刃紋造型，可概分為直刃，其他則統稱為亂刃。而亂刃中又可細分出灣刃（波浪狀）、丁子（香料丁香）刃、互之目亂刃（圓頭山峰相連狀），再以此為基礎細分出各種變化的刃紋（詳圖請上網查閱，不在此贅述）。
鑑刀三鐵則
在進行日本刀鑑定時，有所謂的鑑刀三鐵則。
- 由刀姿能推斷出年代
- 由地肌能分辨地方（古日本國別）及刀工所屬集團或類似工（同然）
- 由刃紋則能推斷可能的刀匠
其中，刃紋燒製技巧最能呈現出刀匠個性。要注意的是，即使同一個刀匠，燒製同樣刃紋時也無法每一把燒的一模一樣，這也是手工刀的價值所在。
剛入門愛刀家要觀察的是整個匂口變化有無有連貫，其實不必強記刃紋變化。當然，時間太多的朋友可以嘗試去背下所有刃紋特徵，現存刀粗估約有200萬把之譜阿。
雖然偷懶請大家自己去上網查資料，還是有責任整理一下簡要鑑別刃紋年代要領如下：
一、 直刃：奈良時代正倉院之直刀御物起，直到現代。燒的最好的是山城國、大和國及其分支刀工等等，到室町時期為止，多以直刃為主。
二、 亂刃：古刀期的亂刃是自平安時期起、鐮倉初期為止（因為已經後無來者，向來是現代刀匠的復古目標）。備前國的刀工群及同時期的伯耆國安綱（鬼切）、山城鍛冶等等出現很多亂刃名刀，又以古備前時期作品最成熟。
- 丁子
鐮倉初期起南北朝止，備前國一文字派燒刃特色為此（亦為現代刀匠的復古目標）。到了鐮倉中期他們還發展出以匂為主所謂的重花丁子，堪稱最華美的刃紋之一。同期的備前國以光忠為祖的長船派，亦以丁子為主、加上互之目交互呈現的刃紋獨樹一格。
- 互之目
鐮倉末期至今日最被廣泛燒製者。室町時期最流行此刃紋，以美濃國的刀工燒的最好。二代孫六兼元還發展出尖頭互之目、又名三本杉刃紋。從鐮倉末期相模國的相州傳名刀匠正宗，則以灣刃為主、互之目及亂刃交互呈現的刃紋，影響諸弟子（正宗十哲）及山城國長谷部國重。最後還延伸發展出所謂的皆燒刃來。
最長壽也最耐看的刃紋即直刃
以時代觀之，最早被製造出來的日本刀多為直刃，正倉院（天皇寶庫）中大量藏品即為明證。而了解到它是最古老刃紋的同時，直刃還能在各個時代繼續流行直到現代。
換句話說直刃被稱為最長壽的刃紋也不為過。直刃概分為三種，自刀鋒起算到鎬菱線為止，佔約三分之一面積寬度者為寬（粗）直刃、再窄一點的叫細直刃、細到快到刀鋒者叫絲直刃。
常人認為直刃最簡單燒製，實際上正好相反。根據佐藤寒山博士的說法，直刃的確最難燒製。就如同不用尺，徒手拿筆劃直線一樣。要畫的又直又不能中斷、中間不能有分叉及重複塗改不簡單。
而且燒出來的直刃，又不能像拙作中〈從登錄制度看日本刀的資格……以軍刀為中心〉所揭、過於機械化的假刀刃紋例，失去藝術品所有之美感。
燒製亂刃的話，有時一點點失敗還能掩蓋一番看不太出來，直刃則完全無險可守、難就難在這裡。故沒有擁有很高技巧的刀匠是不敢任意嘗試直刃的，君不見有資格打造給伊勢神宮（最高神格）的奉納刀或仿造正倉院之御物，往往是人間國寶不然至少也是個無鑑查刀匠。
刃紋中變化（刃中の働き）重要乎
再來談一談刃紋中變化（暫譯、日文為働きhataraki），如各位所知有所謂砂流、金筋、銀筋、稻妻、湯走（詳圖請翻閱各類刀書或網頁，不在此贅述）等等。這些變化，都被認為是相州傳所特有技巧。
故如果砂流、金筋出現很多的刀，就被認定為相州傳中上位刀工的優秀作品。造成幕末時期（新新刀）為了呈現這種效果，常見有刀匠故意打出看起來地肌很大一塊一塊的、其中混入其他雜鐵，看起來金筋等等變化豐富的地景的刀。
有的刀看起來全部都是刃紋變化，多到甚至於連刀鋒中最重要的匂口都看不見了。這都是愛刀家們對相州傳過於偏好，所造成本末倒置的現象。個人認為刃紋變化只是增添美術感成份之一，對刀整體而言不是很必要，是故不必太刻意去分別或強記它們的。
有人會問：「那麼刃紋變化到底重不重要、會不會影響刀的好壞呢？」
如同前作〈科學層面觀日本刀〉所論述，「匂口」的優劣才能決定刀的好壞，而刃紋變化應被視為是匂口的裝飾才對。舉例來說，一位皮膚美到吹彈可破的素顏美女，雖已夠美的了，但如能加上粉底、眼影、唇膏等化妝品是會更有加分作用的。
這素顏正如同匂口、而化妝品就是刃紋變化。但化妝過了頭成了國劇臉譜，那可就……難以想像的另類美吧！只能這樣說了。無論畫龍點睛或是畫蛇添足，還是要告訴大家，裝飾品就是裝飾品，別忘記了最重要的主角還是能決定一把刀之好壞的匂口。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：日本刀刃紋基本認識 其一
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。