白人之下所有人之上？居外港人種族觀

英國土生土長的港人二代問我，有否去過曼城「阿差街」吃咖哩。

「阿差街」就是印度料理林立的Curry Mile，位於這城市南部。這個暱稱是當地港人常用，連他們的下一代都耳濡目染學了過來，不知道是對南亞人之貶稱。

這些港人二代，定不會以「Paki」稱呼南亞人，因為他們自小在學校學會這個稱呼不尊重兼帶歧視成分，說出來的話老師一定責罰；而且同學間有不少南亞人，說出口隨時被報以老拳。

換上廣東話，這些二代就沒有這個意識，不知道在港南亞人都不喜歡這個稱呼，甚至來港生活後都照樣叫。

在英港人二代，不多不少承襲了父母之種族觀念。父母從小教導他們用功讀書、待人有禮，卻少有教導他們種族平等，南亞人和黑人都應受到尊重。當然，這些二代在學校到會學到種族平等的重要，不會像上一輩華人般蔑視深膚色人種，但他們都常會提到，父母不想他們與深膚色人種交往和結婚。

這些上一輩港人父母之種族觀念，都來自他們在香港的成長經歷，也就是港人長年對其他族群的看法。要是那年殖民地港督有幾位印裔，像今天辛偉誠（Rishi Sunak）般，或許港人會對南亞人多尊重幾分，不會覺得他們都是低下階層。

今天移外港人的見識都應比上一輩廣，在外地生活，不要把香港那套落後種族觀帶過去，更不要灌輸給下代。別忘記自己在歐美都是亞裔，當地人看你也與其他亞裔分別不大，不要總以為香港華人是所有亞裔中最高級，是白人之下所有人之上，事實上很多當地人連香港在哪都不知曉。