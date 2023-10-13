《向晚的飛行》：自由漫步的野豬在不列顛森林裡繁衍興旺，這還是數百年以來頭一遭
我們想讓你知道的是
野豬適應力強又有韌性，包括在歐陸各地，乃至距離此物種模式分布區域十分遙遠的地方，數量都在持續上升。從英國到日本，野豬遍布整個歐亞大陸。一八九○年代，野豬首度被引進美國新罕布夏州，此後直到現在，全美至少有四十五個州報導過貌似野豬的野生豬隻現蹤。
文：海倫・麥克唐納（Helen Macdonald）
是豬非豬
我一頭霧水。一道鐵絲刺網做的矮籬笆上，有歐洲栗樹的枝葉遮蔭，我和男友站在籬笆旁邊。秋天的森林一片靜謐，微風靜靜拂過頭上的樹葉，歐亞鴝在冬青樹叢之間發出滴水似的叫聲。
我們在等什麼呢？我不是很確定，就連我為什麼在這裡，我也不太確定。那個男孩說要帶我去看一樣東西，我在樹林裡一定沒見過，我聽了半信半疑，但還是跟著來了。他先吹了聲口哨，大喊幾聲，又再吹幾聲口哨。什麼事也沒發生。但接著就出現了：突如其來的匆匆一瞬間，大約六十到七十公尺外，有東西從兩棵樹之間飛快經過。然後我看到了。野豬，是野豬。
當年我去電影院看《侏儸紀公園》（Jurassic Park），發生一件始料未及的事。第一頭恐龍現身大銀幕時，我的胸口感受到一股希望的重壓，眼眶不由自主湧出淚水。太神奇了，從小到處得見的圖像竟然活了過來。此刻發生的事也很類似，感動程度不亞於前。我平生看過那麼多野豬的圖像：古希臘陶甕上背似剃刀的野獸、十六世紀的木雕、二十一世紀的獵人扛著獵槍跪在戰利品旁的照片、我的希臘神話書上墨水畫風的厄律曼托斯野豬【譯註】。有些動物因為誕生自幻想而富有神話色彩，例如蛇尾雞（basilisk）、龍 、獨角獸。
也有一些動物，曾經同樣深具神話意涵，只是因為長久以來太頻繁出現在人類周遭，早期蘊含的意義已被新的意義給取代，比如獅、虎、獵豹、花豹、熊，皆被賦予了現代傳說。對我來說，野豬依然存在於古老的故事中，依然是個象徵，依然傳達豐富奇特的意義。而現在眼前就有一頭野豬，經男孩召喚來到了現實世界。
猛然一看覺得熟悉，但這頭生物和我預想的不太一樣。聳肩威嚇的模樣像狒狒，蠻力和棕黑色毛皮像一頭熊，可是其實跟熊很不像。最令我訝異的是，牠名叫野豬卻一點也不像豬。這頭野獸是肌肉、鬃毛與重量的奇妙結合，見牠小步跑向我們，我忍不住轉過頭，驚訝地對男孩說：「牠一點也不像豬！」男孩得意洋洋咧嘴一笑說：「對吧，真的不像豬。」
自由漫步的野豬，在不列顛的森林裡繁衍興旺，這還是數百年以來頭一遭。牠們是畜產動物逃出圈養或經人刻意放生後生下的後代。野豬適應力強又有韌性，包括在歐陸各地，乃至距離此物種模式分布區域十分遙遠的地方，數量都在持續上升。從英國到日本，野豬遍布整個歐亞大陸。一八九○年代，野豬首度被引進美國新罕布夏州，此後直到現在，全美至少有四十五個州報導過貌似野豬的野生豬隻現蹤。
至於英國，野豬在薩塞克斯郡、肯特郡、格洛斯特郡的迪恩森林（Forest of Dean）都有據點。迪恩森林是一片古老的狩獵保留地，電影《星際大戰：原力覺醒》（The Force Awakens）曾在此取景拍攝外星球的場景。二○○四年，六十頭農場飼養的野豬遭人偷偷非法棄置於森林裡；十一年後，夜間生物熱像儀調查發現，該地野豬的族群數量已經成長至破千隻。
好幾年前，我住在迪恩森林附近，幾度到林中尋找野豬。動機不單是自然史引發的好奇心，野豬的存在，也讓我覺得自己彷彿踏入某座古老的蠻荒森林。我一次也沒見著牠們，但確實發現牠們留下的蹤跡：林徑上和路邊的雜草間，處處有野豬掘地覓食挖開的地面與深而長的槽痕。野豬是地景工程師，能夠改變森林的生態環境。牠們平時打滾的泥穴，雨後注滿雨水，便成為蜻蜓幼蟲活躍的池塘；種籽和刺果黏附在牠們的毛皮上，便能散播到更遠處；牠們翻挖森林土層的習性，也造就了林地植物群落的多樣性。
我散步經過的森林有野豬棲息，知道這件事，也為英格蘭鄉間增添了一種新鮮又稀奇的可能性，叫作危險。野豬也有凶猛的時候，尤其是剛產仔的母豬為了保護幼崽，常會撞、攻擊闖入地盤的人。自從野豬重回迪恩森林後，經常傳出健行民眾遭到追逐、狗被獠牙刺傷、馬在熟悉的路上突然緊張不安的報導。我走在林間，也發覺自己跟以往相比，會格外提高警覺，留意周圍景物，時不時繃起神經，傾聽風吹草動，環顧樹叢間是否有細微的動靜。
森林變成蠻荒之地，但從某方面來說，這樣其實也正常多了，因為人類與危險野生動物之間的衝突在世界各地仍所在多有，在印度和非洲有大象踐踏莊稼，在美國佛羅里達州有鱷魚吞食寵物狗。只是在英國，灰狼、棕熊、猞猁和野豬很久以前就被獵捕至滅絕，所以我們遺忘了這種感覺。
我在圍籬旁見到的那頭野豬並不算威脅。牠是有人豢養的野豬，當地一名獵場看守人連同牠一共養了幾頭，全都牢靠地關在鐵絲網內。但是看到牠，我仍不禁深刻反省自己在這世界上的定位。這隻動物，是從我大學時代讀的中世紀文學裡奔竄出來的半傳說神獸，是古敘事詩《高文騎士與綠爵士》（Sir Gawain and the Green Knight）和馬洛禮（Thomas Malory）的《亞瑟王之死》（Le Morte d’Arthur）故事中被追捕的獵物，是以凶暴蠻力聞名的強悍生物。野豬在中世紀傳說被奉為男子氣概的考驗，狩獵野豬能測試一個人的耐力和膽識。第一次見到某種動物，我們總會預期牠和過往聽聞的故事裡的形象相同。但兩者永遠、永遠存在著差距。野豬依然令我驚奇。動物們都是。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/