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2023/09/27,
政治

承諾女性閣員至少3成：侯、柯、賴今首度公布女性政策、少子化對策

承諾女性閣員至少3成：侯、柯、賴今首度公布女性政策、少子化對策
Photo Credit: 關鍵評論網 / 記者邱宜君攝影

我們想讓你知道的是

台灣女董事協會今舉辦《2023剛柔並濟大未來論壇》公布最新《女性治理白皮書》，台灣上市公司14%由女性治理，女性領導者的優勢，有助公司在地緣政治危機下保持穩健成長。這股力量，連總統參選人都無法忽視，三位參選人選擇在此論壇首度公布自己的女性治理政策。

台灣女董事協會今舉辦《2023剛柔並濟大未來論壇》，公布2023年《女性治理白皮書》，展現女性治理的上市公司穩健挺過2022年地緣政治動盪。侯友宜、柯文哲、賴清德三位總統參選人也接力親臨現場、提出各陣營的女性政策，以回應女董協會對於女性閣員比例及少子化對策的關切。

這3位參選人都承諾女性內閣閣員至少佔3分之一，其中國民黨總統參選人侯友宜加碼「至少3成、目標4成」，民進黨總統參選人賴清德則首度公布副手將「優先考慮女性」，民眾黨總統參選人柯文哲則強調「分階段」落實性別平等永續發展目標。至於少子化對策，3位參選人提出的面向包括生育補貼、減輕長照負擔、友善職場，但3人側重的部分各有不同。

台灣上市公司14%由女力領導，安然挺過地緣政治危機

根據2023年《女性治理白皮書》，台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲指出，2022年台灣981家上市公司當中，有138家是由女性治理，佔比約14%。這138家公司有20%董事長及總經理都是女性，其中71%董事長和總經理為同一人。

2022年地緣政治動盪導致全球商業環境高度不穩定，但這次調查發現，營收、EPS成長的上市公司當中，由女性治理的佔比高達57%、49%，顯見女性治理可讓公司在危機中保持穩健。

蔡玉玲說，總統大選將至，女性都很關心，下一任總統的內閣成員當中是否會有更多女性？面對少子化這個嚴重國政問題，下一任總統有什麼對策？今天特別藉由舉辦論壇的機會，邀請三位總統候選人到場親自說明。

國民黨總統參選人侯友宜公布女性治理政策

侯友宜：目標內閣4成女性、非私營托育免月費、加碼育嬰留停津貼

率先抵達現場的侯友宜表示，他擔任新北市長以來，市府局處首長就維持3分之1女性比例至今，新北也是5都當中女性首長比例最高的，未來他將以40%為目標，持續推動女性入閣、擔任私部門理監事。

至於少子化對策，侯友宜認為，要幫助女性兼顧事業與生育，關鍵在於減輕照顧負擔。因此他主張80歲以上長者聘請外籍看護免評估巴氏量表，並將透過政府補貼，把6個月育兒留停薪資津貼比例提高到100%投保薪資。

侯友宜說，新北市公托數居6都之冠，收托量超過5都總和，家外托育率達42%，超過OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均值36%。他承諾未來公立、非營利、準公共化托育免月費，將補助企業，給予育兒婦女彈性工時或遠距工作等選擇。

國民黨總統參選人侯友宜公布女性治理政策

柯文哲：各級政府首長女性都要3分之1、家庭照顧者有政府給錢

第二位到場的是柯文哲。他說，當8年市長學到一件事，就是「不要想一次到位。」根據台北市2019年到2021年推動「自願檢視報告」、訂定《台北市女性權益保障辦法」的經驗，他打算分4個階段，逐步透過自主參與、標準作業流程、客觀評鑑指標、排名、表揚等多項做法，逐步達成性平目標。

柯文哲批評，民進黨政府女性閣員比例僅16.67％，但去年9合1選舉女性民代比例創20年新高，「這是因為，女生不見得會投給帥哥，但男生一定會投給美女。」

柯文哲承諾，各級政府首長、部門主管及民代，女性比例都要達到3分之1。他也將補助企業保障女性育嬰後返回原職的多元選擇性，並開辦「長照保險」減輕家庭照顧負擔，由政府提供一定金額給家庭照顧者。

民進黨總統參選人賴清德公布女性治理政策

賴清德：內閣女性3分之1、副總統女性優先

現任副總統賴清德從民進黨中常會趕來，最後登場。他說，今天中常會特地為此調整議程，因為他曾經是第一個女總統蔡英文的行政院長，現在又是副總統，「全台灣沒有第二個男性，比我更適合來講這個議題（女性領導特質）。」

賴清德指出，女性領導者有韌性、不怕困難、不怕挑戰，且具備管控風險的能力，用人和政策推動都有多元包容的特色。「我是母親扶養長大的，」他說，也在母親身上看到這些特質。這些特質無論參政、經營企業，都有莫大幫助，在媒體或民間團體對縣市長和立委所做的評比當中，也能看到女性表現傑出。

賴清德細數蔡政府執政期間，無論是長照2.0經費、居服員待遇、各胎次育兒津貼、托育補助、都有大幅成長，都是為了讓人「找得到、用得到」，減輕家庭負擔，幫助女性繼續留在職場。

「如果我有機會領導國家，一定追求內閣女性3分之1，副總統人選也優先考慮女性。」賴清德表示，他也將推動「董事席次任一性別達3分之1以上」納入公司治理評鑑指標加分項目，並積極推動性平政策。

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核稿編輯：楊士範


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