承諾女性閣員至少3成：侯、柯、賴今首度公布女性政策、少子化對策
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台灣女董事協會今舉辦《2023剛柔並濟大未來論壇》公布最新《女性治理白皮書》，台灣上市公司14%由女性治理，女性領導者的優勢，有助公司在地緣政治危機下保持穩健成長。這股力量，連總統參選人都無法忽視，三位參選人選擇在此論壇首度公布自己的女性治理政策。
台灣女董事協會今舉辦《2023剛柔並濟大未來論壇》，公布2023年《女性治理白皮書》，展現女性治理的上市公司穩健挺過2022年地緣政治動盪。侯友宜、柯文哲、賴清德三位總統參選人也接力親臨現場、提出各陣營的女性政策，以回應女董協會對於女性閣員比例及少子化對策的關切。
這3位參選人都承諾女性內閣閣員至少佔3分之一，其中國民黨總統參選人侯友宜加碼「至少3成、目標4成」，民進黨總統參選人賴清德則首度公布副手將「優先考慮女性」，民眾黨總統參選人柯文哲則強調「分階段」落實性別平等永續發展目標。至於少子化對策，3位參選人提出的面向包括生育補貼、減輕長照負擔、友善職場，但3人側重的部分各有不同。
台灣上市公司14%由女力領導，安然挺過地緣政治危機
根據2023年《女性治理白皮書》，台灣女董事協會創會榮譽理事長蔡玉玲指出，2022年台灣981家上市公司當中，有138家是由女性治理，佔比約14%。這138家公司有20%董事長及總經理都是女性，其中71%董事長和總經理為同一人。
2022年地緣政治動盪導致全球商業環境高度不穩定，但這次調查發現，營收、EPS成長的上市公司當中，由女性治理的佔比高達57%、49%，顯見女性治理可讓公司在危機中保持穩健。
蔡玉玲說，總統大選將至，女性都很關心，下一任總統的內閣成員當中是否會有更多女性？面對少子化這個嚴重國政問題，下一任總統有什麼對策？今天特別藉由舉辦論壇的機會，邀請三位總統候選人到場親自說明。
侯友宜：目標內閣4成女性、非私營托育免月費、加碼育嬰留停津貼
率先抵達現場的侯友宜表示，他擔任新北市長以來，市府局處首長就維持3分之1女性比例至今，新北也是5都當中女性首長比例最高的，未來他將以40%為目標，持續推動女性入閣、擔任私部門理監事。
至於少子化對策，侯友宜認為，要幫助女性兼顧事業與生育，關鍵在於減輕照顧負擔。因此他主張80歲以上長者聘請外籍看護免評估巴氏量表，並將透過政府補貼，把6個月育兒留停薪資津貼比例提高到100%投保薪資。
侯友宜說，新北市公托數居6都之冠，收托量超過5都總和，家外托育率達42%，超過OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均值36%。他承諾未來公立、非營利、準公共化托育免月費，將補助企業，給予育兒婦女彈性工時或遠距工作等選擇。
柯文哲：各級政府首長女性都要3分之1、家庭照顧者有政府給錢
第二位到場的是柯文哲。他說，當8年市長學到一件事，就是「不要想一次到位。」根據台北市2019年到2021年推動「自願檢視報告」、訂定《台北市女性權益保障辦法」的經驗，他打算分4個階段，逐步透過自主參與、標準作業流程、客觀評鑑指標、排名、表揚等多項做法，逐步達成性平目標。
柯文哲批評，民進黨政府女性閣員比例僅16.67％，但去年9合1選舉女性民代比例創20年新高，「這是因為，女生不見得會投給帥哥，但男生一定會投給美女。」
柯文哲承諾，各級政府首長、部門主管及民代，女性比例都要達到3分之1。他也將補助企業保障女性育嬰後返回原職的多元選擇性，並開辦「長照保險」減輕家庭照顧負擔，由政府提供一定金額給家庭照顧者。
賴清德：內閣女性3分之1、副總統女性優先
現任副總統賴清德從民進黨中常會趕來，最後登場。他說，今天中常會特地為此調整議程，因為他曾經是第一個女總統蔡英文的行政院長，現在又是副總統，「全台灣沒有第二個男性，比我更適合來講這個議題（女性領導特質）。」
賴清德指出，女性領導者有韌性、不怕困難、不怕挑戰，且具備管控風險的能力，用人和政策推動都有多元包容的特色。「我是母親扶養長大的，」他說，也在母親身上看到這些特質。這些特質無論參政、經營企業，都有莫大幫助，在媒體或民間團體對縣市長和立委所做的評比當中，也能看到女性表現傑出。
賴清德細數蔡政府執政期間，無論是長照2.0經費、居服員待遇、各胎次育兒津貼、托育補助、都有大幅成長，都是為了讓人「找得到、用得到」，減輕家庭負擔，幫助女性繼續留在職場。
「如果我有機會領導國家，一定追求內閣女性3分之1，副總統人選也優先考慮女性。」賴清德表示，他也將推動「董事席次任一性別達3分之1以上」納入公司治理評鑑指標加分項目，並積極推動性平政策。
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核稿編輯：楊士範
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
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伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。