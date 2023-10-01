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TNL+ 2023/10/01,
歐洲

「德語本位主義」與迂腐官僚，是德國吸引世界菁英移民的最大絆腳石

「德語本位主義」與迂腐官僚，是德國吸引世界菁英移民的最大絆腳石
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

德國對外籍人士的歧視及不公平對待都讓人不想在德國久居。德國完全沒有歡迎移民的人文社會基礎，處理外國人事務的公務員認為自己不允許說英語，好像聽懂或說英語是洪水猛獸一般，說了英語或接受聽懂英語是違背他工作職責的事，把自己國家語言看的如此之重，最終就是阻卻世界菁英來到德國的最大絆腳石。

德國專業工作缺人的困境

台灣的政治人物或內閣重要成員出訪新加坡、美國、韓國，常常是參訪或被檢驗其論述是否適當，大多沒有什麼具體任務。而德國閣員與事業經理出國訪查，最近多在四處找專業人士來德國工作。

慕尼黑市政府的交通事業主管，就跑到非洲想找公車司機來德國開車，醫護人員的需求他們必須到科索沃或是越南去找。勞工局長跑印度、迦納還有巴西，想要挖角各國菁英專業人才到德國，雖然他們苦口婆心四處宣傳，但截至目前為止他們仍無功而返。

到德國工作­：挑戰人心智的事業

一位想要爭取護理人員到他們養護所工作的經理，在德國找不到人便飛到菲律賓去找。他問護理人員，有誰有意願到國外上班，舉手的人有95人，意願相當高。再接問是否有想到德國工作的意願，最後只剩一人的手還舉著。他說他已經放棄在國外找護理人員的希望了，因為德國各項對專業人士移民的條件實在毫無競爭力。

德國對比起其他長久以來就是移民的國家來說，德國除了要克服德語的學習障礙之外，官僚體制也讓人不敢恭維。德國處理外國事務的公家機關根本拒絕說英語，不會德語的外籍人士要辦理居留簽證都需要翻譯陪伴，才能完成，這讓外籍人士對於想要移民德國的第一步就打了退堂鼓。

另外德國對外籍人士的歧視及不公平對待都讓人不想在德國久居。德國完全沒有歡迎移民的人文社會基礎，處理外國人事務的公務員認為自己不允許說英語，好像聽懂或說英語是洪水猛獸一般，說了英語或接受聽懂英語是違背他工作職責的事，把自己國家語言看的如此之重，最終就是阻卻世界菁英來到德國的最大絆腳石。

不僅如此，官僚的辦事效率也讓人到了瞠目結舌的地步，常常與公務機關約個時間，短要幾週，長的話可到3個月以上。

經過COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）以後，雖然廢除防疫措施，德國公家機關似乎喜歡上了線上約時間這件事，一個良民證的辦理完全廢除臨櫃辦理，大家都必須線上約時間，8月的暑假公務員也多選這個時間跟著休假，約到的時間就是要兩週以後。

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